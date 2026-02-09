Portugal-Präsidentenwahl: Sozialist Seguro mit Erdrutschsieg

Lissabon - Der gemäßigte Sozialist Ant�nio Jos� Seguro hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in Portugal mit deutlichem Vorsprung vor dem Rechtspopulisten Andr� Ventura gewonnen. Seguro kam nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmzettel am Sonntag auf 66,8 Prozent der Stimmen, Ventura auf 33,2 Prozent. Damit kann Seguro im März die Nachfolge des seit zehn Jahren amtierenden konservativen Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa antreten.

Gericht in Hongkong verurteilt Jimmy Lai zu 20 Jahren Haft

Hongkong - Ein Gericht in Hongkong hat den Medienmogul und Demokratieaktivisten Jimmy Lai zu 20 Jahren Haft verurteilt. Der 78-Jährige war im Dezember wegen Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften und der Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen schuldig gesprochen worden. Kritiker betrachteten den Prozess als politisch motiviert und als weiteres Zeichen für den Abbau von Pressefreiheit und politischen Freiheitsrechten in der chinesischen Sonderverwaltungsregion.

Prozess gegen Eltern nach Verhungern von Bub begonnen

Innsbruck/Kufstein - Im Fall eines im Mai 2024 aufgrund von massiver Unterernährung im Tiroler Bezirk Kufstein verstorbenen dreijährigen Buben hat am Montag am Landesgericht Innsbruck der Prozess gegen die wegen Mordes, Quälens und Freiheitsentziehung angeklagten Eltern begonnen. Die Staatsanwältin sprach in ihrem Plädoyer von "Höllenqualen", die der Bub vor seinem Tod erleiden musste. Die Verteidiger der beiden 27-Jährigen erklärten, dass sich die Eltern vollumfänglich schuldig bekennen.

Haushaltsenergie im Dezember um 9,0 Prozent teurer

Wien - Die Preise für Haushaltsenergie sind im Dezember 2025 im Jahresvergleich um 9,0 Prozent gestiegen. Mit einem Plus von 41,9 Prozent war Strom einmal mehr Preistreiber, wie aus dem Energiepreisindex (EPI) der Österreichischen Energieagentur hervorgeht. Im Vergleich zum Vormonat gingen die Preise für Haushaltsenergie hingegen um insgesamt 1,2 Prozent zurück, wobei vor allem Heizöl und Treibstoffe billiger wurden.

Mehrere Tote bei russischen Angriffen auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Angriffen auf die Stadt Odessa und die Region Charkiw sind laut den ukrainischen Behörden in der Nacht auf Montag mindestens drei Menschen getötet worden: in der südukrainischen Hafenstadt Odessa ein 35 Jahre alter Mann, im nordöstlichen Charkiw eine Frau sowie ein zehnjähriger Bub. Trotz der Verhandlungen über ein Ende des bald vier Jahre dauernden russischen Angriffskriegs attackieren die russischen Streitkräfte die Ukraine massiv.

13 Verletzte bei Auffahrunfall zweier Straßenbahnen in Wien

Wien - Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Straßenbahnen beim Bahnhof Wien-Floridsdorf sind am Montagvormittag 13 Personen leicht verletzt worden. Die Betroffenen wurden in Spitäler eingeliefert, bestätigte die Berufsrettung auf APA-Anfrage einen Zeugenbericht. Zu dem Zusammenstoß war es laut Wiener Linien gegen 8.30 Uhr gekommen. Ein Zug der Linie 25 fuhr auf einen in der Station Schloßhofer Straße stehenden Zug der Linie 26 auf. Der Grund für den Unfall werde noch untersucht.

Österreichs Bevölkerung 2025 nur leicht gewachsen

Wien - Zu Jahresbeginn 2026 lebten laut vorläufigen Ergebnissen der Statistik Austria 9.219.113 Menschen in Österreich, um 21.900 bzw. 0,2 Prozent mehr als am 1. Jänner 2025. Damit wuchs die Bevölkerung Österreichs 2025 weniger stark als im Jahr zuvor (2024: plus 38.463 Personen bzw. plus 0,4 Prozent). Mit plus 0,7 Prozent verzeichnete Wien im Jahr 2025 die größte prozentuale Bevölkerungszunahme aller Bundesländer Österreichs, teilte die Statistikbehörde am Montag mit.

18-Jähriger stirbt in Südtirol bei Lawinenabgang

Schenna/Innsbruck - Ein 18-jähriger Skitourengeher ist Sonntagnachmittag bei einem Lawinenabgang in den Sarntaler Alpen in Südtirol ums Leben gekommen. Der Südtiroler und ein Begleiter hatten sich laut Medienberichten auf der Abfahrt zwischen Plattenspitze und dem Kratzberger See befunden, als sich plötzlich das Schneebrett löste. Der 18-Jährige wurde von der Lawine erfasst, mitgerissen und unter den Schneemassen verschüttet.

