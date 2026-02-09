Moskau kritisiert US-Vorgehen bei Ukraine-Verhandlungen

Moskau - Bei den Verhandlungen, die den russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine beenden sollen, hat Moskaus Außenminister Sergej Lawrow den USA indirekt Wortbruch vorgeworfen. Russlands Machthaber Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump hätten sich bei ihrem Treffen in Alaska im August auf Prinzipien für eine Lösung geeinigt, die Washington nun aber ablehne, beklagte Lawrow in einem am Montag auf der Seite des Ministeriums veröffentlichten Interview mit dem Portal Brics TV.

Mehrere Tote bei russischen Angriffen auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei massiven russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf die Ukraine sind in der Nacht auf Montag nach Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet worden. In der Stadt Bohoduchiw in der östlichen Region Charkiw starben eine Mutter und ihr zehnjähriger Sohn, wie die örtliche Staatsanwaltschaft mitteilte. In der Hafenstadt Odessa im Süden kam ein Mensch ums Leben, in der nördlichen Region Tschernihiw wurde ein 71-jähriger Mann getötet.

Justizwachebeamtin wegen Schmuggels vor Gericht

Graz - Eine Justizwachebeamtin der Grazer Karlau hat sich am Montag wegen des Schmuggels von Mobiltelefonen, Drogen und anderen illegalen Gegenständen verantworten müssen. Die Frau soll von Mai 2022 bis Jänner 2024 zumindest 79 Handys und rund 500 Gramm Cannabiskraut sowie geringere Mengen Kokain in die Haftanstalt geschleust haben. Sie erhielt dafür Geld von Insassen, die die Schmuggelware großteils im Gefängnis weiterverkauften. Sie gestand zum Prozessauftakt alles.

Bekannter Rechtsextremist zu bedingter Haft verurteilt

Wien - Ein bekannter Rechtsextremist ist am Montag von einem Geschworenengericht in Wien wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung zu 18 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Die Entscheidung der acht Geschworenen fiel in vier der fünf Anklagepunkte einstimmig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. In der Wohnung des Mannes waren bei einer Hausdurchsuchung im Rahmen von Ermittlungen gegen die "Sächsische Separatisten" NS-Devotionalien gefunden worden.

Fast zu Tode missbrauchte 26-Jährige nun in stabilem Zustand

Wien - Nach dem Fund einer dehydrierten und mutmaßlich fast zu Tode missbrauchten Frau in einer Wohnung in Wien-Landstraße am Donnerstagnachmittag hat sich ihr Zustand mittlerweile stabilisiert. Wie eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbund am Montagvormittag auf APA-Anfrage mitteilte, befinde sich die 26-Jährige jedoch weiterhin auf einer Intensivstation in einem Krankenhaus. Das Landeskriminalamt ermittelt indes weiter wegen Verdacht auf eine schwere Gewalttat.

Suchtgefahr: Prozessstart gegen Meta und Google

Los Angeles/Menlo Park/Mountain View - In Kalifornien beginnt der Prozess gegen die Internet-Riesen Meta und Google wegen Suchtgefahr von sozialen Medien mit der Eröffnungserklärung der Staatsanwaltschaft. Das wegweisende Verfahren könnte die Haftung von Tech-Konzernen für die psychische Gesundheit von Jugendlichen neu definieren. Eine 20-jährige Klägerin wirft den Unternehmen vor, sie durch suchtfördernde Plattformen wie Instagram und YouTube krank gemacht zu haben.

Opernball glänzt mit Bundespräsident und Vizekanzler

Wien - Der politische Aufmarsch am Opernball war schon einmal größer, an Prominenz mangelt es dennoch nicht. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird heuer zwar ohne Gast, aber wie stets mit Ehefrau Doris Schmidauer in der Staatsoper erwartet. Wegen eines EU-Gipfels passen muss Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), dafür feiert Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) als Kulturminister seine Ball-Premiere. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger kommt erstmals als Außenministerin.

Mann nach Mordversuch an Seniorin in Korneuburg in U-Haft

Bruck a.d. Leitha/Korneuburg - Wegen Mordversuchs an einer 80-Jährigen im Bezirk Bruck an der Leitha sitzt ein 53-Jähriger in Korneuburg in U-Haft. Der Mann soll die Frau am 10. Dezember die Kellerstiege hinuntergestoßen, mit einer Glasscherbe schwer verletzt und versucht haben, sie mit einem Teppich zu ersticken, bestätigte Gudrun Bischof von der Staatsanwaltschaft Korneuburg am Montag auf Anfrage einen "Krone"-Bericht. Angenommen werde ein finanzielles Motiv, sagte Opfervertreter Manfred Arbacher-Stöger.

red