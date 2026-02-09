Bekannter Rechtsextremist zu bedingter Haft verurteilt

Wien - Ein bekannter Rechtsextremist ist am Montag von einem Geschworenengericht in Wien wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung zu 18 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Die Entscheidung der acht Geschworenen fiel in vier der fünf Anklagepunkte einstimmig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. In der Wohnung des Mannes waren bei einer Hausdurchsuchung im Rahmen von Ermittlungen gegen die "Sächsische Separatisten" NS-Devotionalien gefunden worden.

Eltern nach Tod von Buben zu lebenslanger Haft verurteilt

Innsbruck/Kufstein - Ein besonders grausamer Fall ist am Montag am Landesgericht Innsbruck verhandelt worden. Die Eltern eines Dreijährigen, der im Mai 2024 infolge massiver Unterernährung gestorben war, wurden wegen Mordes, Quälens und Freiheitsentziehung zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Mutter wurde in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Die Eltern zeigten sich im Prozess geständig, der Vater fand "keine Erklärung" für sein Handeln. Die Urteile waren nicht rechtskräftig.

Steigerung im Slalom: Teamkombi-Silber für Kriechmayr/Feller

Bormio - Vincent Kriechmayr und Manuel Feller haben am Montag mit Silber in der Teamkombination für die erste österreichische Alpin-Ski-Medaille bei den Olympischen Spielen in Italien gesorgt. Mit einer starken Slalomfahrt machte Feller den großen Rückstand Kriechmayrs nach der Abfahrt wett und katapultierte das Duo 0,99 Sekunden hinter dem Schweizer Duo Franjo von Allmen/Tanguy Nef noch auf den zweiten Platz, zeitgleich mit deren Landsleuten Marco Odermatt/Loic Meillard.

Mehrere Tote bei russischen Angriffen auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei massiven russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf die Ukraine sind in der Nacht auf Montag nach Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet worden. In der Stadt Bohoduchiw in der östlichen Region Charkiw starben eine Mutter und ihr zehnjähriger Sohn, wie die örtliche Staatsanwaltschaft mitteilte. In der Hafenstadt Odessa im Süden kam ein Mensch ums Leben, in der nördlichen Region Tschernihiw wurde ein 71-jähriger Mann getötet.

Moskau kritisiert US-Vorgehen bei Ukraine-Verhandlungen

Moskau - Bei den Verhandlungen, die den russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine beenden sollen, hat Moskaus Außenminister Sergej Lawrow den USA indirekt Wortbruch vorgeworfen. Russlands Machthaber Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump hätten sich bei ihrem Treffen in Alaska im August auf Prinzipien für eine Lösung geeinigt, die Washington nun aber ablehne, beklagte Lawrow in einem am Montag auf der Seite des Ministeriums veröffentlichten Interview mit dem Portal Brics TV.

Auch Opernballgast "Nanny" Fran Drescher in Wien gelandet

Wien - Die beiden Superstars des Wiener Opernballs sind angekommen: Nach der US-Schauspielerin Sharon Stone ist am Montag auch "The Nanny" Fran Drescher samt ihrem Ex-Mann Peter Marc Jacobson am Flughafen Schwechat gelandet. Die Schauspielerin wird am Donnerstag in der Loge der Lugner City Platz nehmen. "Es ist mir eine besondere Freude, unsere Gäste persönlich in Wien begrüßen zu dürfen. Ich freue mich sehr auf die kommenden gemeinsamen Tage", sagte Jacqueline Lugner.

Epstein - Andrew gab angeblich vertrauliche Dokumente weiter

Washington/New York/London - Die Epstein-Akten bringen weitere problematische Informationen über den britischen Ex-Prinzen Andrew ans Licht. So entdeckten britische Medien darin E-Mails, die nahelegen, dass der frühere Handelsbeauftragte seinem Freund Jeffrey Epstein vertrauliche Dokumente weiterleitete. Die E-Mails, die teils im Dezember 2010 und Anfang 2011 versendet wurden, untergraben zudem die Behauptungen Andrews, den Kontakt zu Jeffrey Epstein zuvor abgebrochen zu haben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red