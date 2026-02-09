Bekannter Rechtsextremist zu bedingter Haft verurteilt

Wien - Ein bekannter Rechtsextremist ist am Montag von einem Geschworenengericht in Wien wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung zu 18 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Die Entscheidung der acht Geschworenen fiel in vier der fünf Anklagepunkte einstimmig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. In der Wohnung des Mannes waren bei einer Hausdurchsuchung im Rahmen von Ermittlungen gegen die "Sächsische Separatisten" NS-Devotionalien gefunden worden.

Eltern nach Tod von Buben zu lebenslanger Haft verurteilt

Innsbruck/Kufstein - Ein besonders grausamer Fall ist am Montag am Landesgericht Innsbruck verhandelt worden. Die Eltern eines Dreijährigen, der im Mai 2024 infolge massiver Unterernährung gestorben war, wurden wegen Mordes, Quälens und Freiheitsentziehung zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Mutter wurde in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Die Eltern zeigten sich im Prozess geständig, der Vater fand "keine Erklärung" für sein Handeln. Die Urteile waren nicht rechtskräftig.

Eine Person bei Explosion in Wiener Wohnhaus schwer verletzt

Wien - Bei der Explosion in einer Wohnung in einem Gemeindebau in der Werndlgasse in Wien-Floridsdorf ist am Montagnachmittag ein Mann schwer verletzt und mit großflächigen Brandwunden in ein Spital gebracht worden. Derzeit finden noch Kontrollen in dem Gemeindebau statt, auch ein Statiker war vor Ort. Die weiteren Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses blieben unverletzt.

Epstein-Komplizin verweigert Aussage im Repräsentantenhaus

Washington/New York - Die Komplizin des verstorbenen US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, hat eine Anhörung im US-Repräsentantenhaus verweigert. Maxwell berief sich am Montag auf ihr Recht zu schweigen, wie der republikanische Vorsitzende des Aufsichtsausschusses, James Comer, mitteilte. Sie sei nach Angaben ihres Anwalts nur dann zu einer Aussage bereit, wenn US-Präsident Donald Trump sie begnadige. Comer sagte weiter, Maxwell verweigere "die Beantwortung jeglicher Fragen".

Mehrere Tote bei russischen Angriffen auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei massiven russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf die Ukraine sind in der Nacht auf Montag nach Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet worden. In der Stadt Bohoduchiw in der östlichen Region Charkiw starben eine Mutter und ihr zehnjähriger Sohn, wie die örtliche Staatsanwaltschaft mitteilte. In der Hafenstadt Odessa im Süden kam ein Mensch ums Leben, in der nördlichen Region Tschernihiw wurde ein 71-jähriger Mann getötet.

Auch Opernballgast "Nanny" Fran Drescher in Wien gelandet

Wien - Die beiden Superstars des Wiener Opernballs sind angekommen: Nach der US-Schauspielerin Sharon Stone ist am Montag auch "The Nanny" Fran Drescher samt ihrem Ex-Mann Peter Marc Jacobson am Flughafen Schwechat gelandet. Die Schauspielerin wird am Donnerstag in der Loge der Lugner City Platz nehmen. "Es ist mir eine besondere Freude, unsere Gäste persönlich in Wien begrüßen zu dürfen. Ich freue mich sehr auf die kommenden gemeinsamen Tage", sagte Jacqueline Lugner.

