Epstein-Vorwürfe gegen Andrew: Charles will Polizei helfen

Washington/New York/London - Der britische König Charles III. will die Polizei bei etwaigen Ermittlungen gegen den früheren Prinzen Andrew unterstützen. Das teilte der Buckingham-Palast mit. Der König habe seine tiefe Besorgnis über die Vorwürfe hinsichtlich des Verhaltens seines Bruders bereits durch Worte und ein beispielloses Vorgehen deutlich gemacht, sagte ein Sprecher. Er fügte hinzu: "Die konkreten Vorwürfe sind von Herrn Mountbatten-Windsor zu klären."

Epstein-Komplizin verweigert Aussage im Repräsentantenhaus

Washington/New York - Die Komplizin des verstorbenen US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, hat eine Anhörung im US-Repräsentantenhaus verweigert. Maxwell berief sich am Montag auf ihr Recht zu schweigen, wie der republikanische Vorsitzende des Aufsichtsausschusses, James Comer, mitteilte. Sie sei nach Angaben ihres Anwalts nur dann zu einer Aussage bereit, wenn US-Präsident Donald Trump sie begnadige. Comer sagte weiter, Maxwell verweigere "die Beantwortung jeglicher Fragen".

EU-Parlamentsvotum zu Herkunfts- und Drittstaaten

Brüssel/Straßburg - Das EU-Parlament dürfte am Dienstag in Straßburg zwei gewichtige Teile des neuen EU-Asyl- und Migrationspakts absegnen: Die Zustimmung der Mehrheit der Abgeordneten für die EU-Liste für sichere Herkunftsländer für Asylsuchende sowie Regelungen zur Einstufung sicherer Drittstaaten gilt als gewiss. Der im Mai 2024 final beschlossene und bis Mitte 2026 von den EU-Ländern umzusetzende Pakt besteht aus einem Paket an EU-Gesetzen. Ziel ist es, die irreguläre Migration einzudämmen.

Stocker empfängt Babiš in Wien

Wien/Bratislava - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) empfängt Dienstagvormittag den neuen tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babiš im Bundeskanzleramt in Wien. Thematisch geht es beim Antrittsbesuch von Babiš, der seit wenigen Wochen wieder im Amt ist, neben den bilateralen Beziehungen vor allem um aktuelle europäische Herausforderungen wie die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit oder den Kampf gegen die illegale Migration. Außerdem stehen geopolitische Entwicklungen im Fokus.

Machado will nach Venezuela zurück

Washington/Caracas - Trotz der erneuten Festnahme eines ihrer Vertrauten will die venezolanische Friedensnobelpreisträgerin Mar�a Corina Machado in ihre Heimat zurückkehren. Die Festnahme von Juan Pablo Guanipa nur wenige Stunden nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis werde sie nicht von ihrem Vorhaben abhalten, sagte die Oppositionspolitikerin am Montag in Washington. "Das beeinflusst meine Rückkehr absolut nicht. Im Gegenteil."

Eine Person bei Explosion in Wiener Wohnhaus schwer verletzt

Wien - Bei der Explosion in einer Wohnung in einem Gemeindebau in der Werndlgasse in Wien-Floridsdorf ist am Montagnachmittag ein Mann schwer verletzt und mit großflächigen Brandwunden in ein Spital gebracht worden. Derzeit finden noch Kontrollen in dem Gemeindebau statt, auch ein Statiker war vor Ort. Die weiteren Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses blieben unverletzt.

red