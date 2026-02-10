EU verbietet Firmen Vernichtung unverkaufter Kleidung

Brüssel - Große Mode-Unternehmen in der EU dürfen nicht verkaufte Kleidungsstücke und Schuhe ab dem 19. Juli nur noch unter ganz bestimmten Bedingungen vernichten. Für mittlere Unternehmen soll die Regel ab 2030 gelten, die die EU-Kommission mitteilte. Ausnahmen gibt es etwa für beschädigte Waren. Außerdem müssen mittlere Unternehmen ab 2030 Informationen über nicht verkaufte Konsumgüter, die sie entsorgen, offenlegen. Große Firmen müssen dies bereits tun.

EU-Parlamentsvotum zu Herkunfts- und Drittstaaten

Brüssel/Straßburg - Das EU-Parlament dürfte am Dienstag in Straßburg zwei gewichtige Teile des neuen EU-Asyl- und Migrationspakts absegnen: Die Zustimmung der Mehrheit der Abgeordneten für die EU-Liste für sichere Herkunftsländer für Asylsuchende sowie Regelungen zur Einstufung sicherer Drittstaaten gilt als gewiss. Der im Mai 2024 final beschlossene und bis Mitte 2026 von den EU-Ländern umzusetzende Pakt besteht aus einem Paket an EU-Gesetzen. Ziel ist es, die irreguläre Migration einzudämmen.

Stocker empfängt Babiš in Wien

Wien/Bratislava - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) empfängt Dienstagvormittag den neuen tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babiš im Bundeskanzleramt in Wien. Thematisch geht es beim Antrittsbesuch von Babiš, der seit wenigen Wochen wieder im Amt ist, neben den bilateralen Beziehungen vor allem um aktuelle europäische Herausforderungen wie die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit oder den Kampf gegen die illegale Migration. Außerdem stehen geopolitische Entwicklungen im Fokus.

Epstein-Komplizin verweigert Aussage im Repräsentantenhaus

Washington/New York - Die Komplizin des verstorbenen US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, hat eine Anhörung im US-Repräsentantenhaus verweigert. Maxwell berief sich am Montag auf ihr Recht zu schweigen, wie der republikanische Vorsitzende des Aufsichtsausschusses, James Comer, mitteilte. Sie sei nach Angaben ihres Anwalts nur dann zu einer Aussage bereit, wenn US-Präsident Donald Trump sie begnadige. Comer sagte weiter, Maxwell verweigere "die Beantwortung jeglicher Fragen".

Russland wirft USA Erstickungstaktik gegen Kuba vor

Havanna/Moskau/Washington - Russland hat die US-Sanktionen, die zu einer akuten Treibstoffkrise auf Kuba geführt haben, scharf kritisiert und Washington vorgeworfen, eine Erstickungstaktik anzuwenden. Die Lage auf der Karibikinsel sei kritisch, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau. Man stehe in intensivem Kontakt mit der kubanischen Regierung und prüfe alle erdenkliche Hilfe. Russland werde sich zudem jeder Art von militärischer Intervention widersetzen.

Weltweit fünftwärmster Jänner der Geschichte

Bonn - Auch wenn weite Teile der Nordhalbkugel eine Kältewelle erlebten, so war der vergangene Monat weltweit der fünftwärmste bisher gemessene Jänner. Die Durchschnittstemperatur lag bei 12,95 Grad Celsius, wie der EU-Klimawandeldienst Copernicus in Bonn mitteilte. Das waren 0,51 Grad Celsius über dem Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020. Der bisher wärmste Jänner war der von 2025 - da lag die Temperatur 0,28 Grad über dem Jänner 2026.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red