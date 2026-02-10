Stocker empfängt Babiš in Wien

Wien/Bratislava - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) empfängt Dienstagvormittag den neuen tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babiš im Bundeskanzleramt in Wien. Thematisch geht es beim Antrittsbesuch von Babiš, der seit wenigen Wochen wieder im Amt ist, neben den bilateralen Beziehungen vor allem um aktuelle europäische Herausforderungen wie die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit oder den Kampf gegen die illegale Migration. Außerdem stehen geopolitische Entwicklungen im Fokus.

Österreich hat in Sachen Korruption weiterhin Aufholbedarf

Wien - Nach dem Korruptionsindex von Transparency International (TI) ist die wahrgenommene Korruption in Österreich 2025 leicht zurückgegangen. Mit 69 von 100 Punkten landete Österreich immerhin auf dem 21. Platz nach dem Tiefpunkt mit 67 Punkten und Platz 25 im Vorjahr. Allerdings zählt Österreich im langjährigen Vergleich weiterhin zu den Absteigern in Sachen Korruption, eine nachhaltige Stabilisierung zeichnet sich laut TI nicht ab. Das "sauberste" Land ist weiterhin Dänemark.

ams-Osram verringert Jahresverlust und streicht 2.000 Jobs

Wien/Premstätten - Der steirisch-deutsche Chip- und Sensorhersteller ams-Osram hat das Geschäftsjahr 2025 erneut mit roten Zahlen abgeschlossen, den Verlust aber massiv eingedämmt. Gleichzeitig kündigte der Konzern am Dienstag ein neues Sparprogramm an: Unter dem Titel "Simplify" sollen bis 2028 weitere 200 Mio. Euro eingespart werden. Davon sind rund 2.000 Beschäftigte betroffen, etwa die Hälfte davon in Europa. Österreich sei davon aber nicht betroffen, sagte ein Sprecher zur APA.

Weltweit fünftwärmster Jänner der Geschichte

Bonn - Auch wenn weite Teile der Nordhalbkugel eine Kältewelle erlebten, so war der vergangene Monat weltweit der fünftwärmste bisher gemessene Jänner. Die Durchschnittstemperatur lag bei 12,95 Grad Celsius, wie der EU-Klimawandeldienst Copernicus in Bonn mitteilte. Das waren 0,51 Grad Celsius über dem Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020. Der bisher wärmste Jänner war der von 2025 - da lag die Temperatur 0,28 Grad über dem Jänner 2026.

Drogen im Wert von sechs Millionen Euro umgesetzt

Linz - Drogen mit einem Straßenverkaufswert von rund sechs Millionen Euro hat allein der Kopf einer Drogenbande, bestehend aus drei jungen Männern, im Zentrum von Oberösterreich umgesetzt. Deren Verhaftung bezeichnet die Polizei am Dienstag als "einen der umfangreichsten Ermittlungserfolge der letzten Jahre im Bereich Suchtmittelkriminalität des Landeskriminalamts". Zwei von ihnen wurden bereits vom Landesgericht Wels nicht rechtskräftig zu fünf Jahren unbedingter Haft verurteilt.

Europäische Hyperschallrakete getestet

München - Ein deutsch-britisches Start-up hat eine europäische Hyperschallrakete entwickelt und erstmals getestet. Der ohne Sprengkörper ausgerüstete Prototyp HS1 startete am 3. Februar vom norwegischen Weltraumbahnhof And�ya und erreichte eine Geschwindigkeit von Mach 6, wie das 2023 gegründete Unternehmen Hypersonica mitteilte. Das entspricht mehr als 7.400 Kilometern pro Stunde. Die Rakete flog demnach 300 Kilometer weit. Bis 2029 soll der Flugkörper serienreif sein.

Zahl der Toten durch Schneemassen in Japan steigt auf 46

Tokio - Heftiger Schneefall hat in Japan in den vergangenen Wochen den Tod von 46 Menschen verursacht. 558 weitere Menschen wurden bisher verletzt, wie die japanischen Behörden am Dienstag mitteilten. Viele tödliche Unfälle ereigneten sich demnach, als Schneemassen von Dächern auf Bewohner fielen oder weil Menschen beim Schneeräumen stürzten. Schneefall von zum Teil bisher unbekanntem Ausmaß geht seit Ende Jänner vor allem über den Norden Japans nieder.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red