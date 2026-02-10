Stocker empfängt Babiš in Wien

Wien/Bratislava - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) empfängt Dienstagvormittag den neuen tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babiš im Bundeskanzleramt in Wien. Thematisch geht es beim Antrittsbesuch von Babiš, der seit wenigen Wochen wieder im Amt ist, neben den bilateralen Beziehungen vor allem um aktuelle europäische Herausforderungen wie die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit oder den Kampf gegen die illegale Migration. Außerdem stehen geopolitische Entwicklungen im Fokus.

Regierung will Budget-Doppelbeschluss noch vor dem Sommer

Wien - Die Bundesregierung möchte das geplante Doppelbudget für 2027/28 noch vor dem Sommer im Parlament beschließen. Entsprechende Überlegungen wurden der APA am Dienstag im Finanzministerium bestätigt. Man sei dazu mit den Parlamentsklubs in Kontakt. Der Termin für die Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) ist eigentlich erst für 14. Oktober festgelegt. Eine Änderung des Fahrplans müsste in der Präsidialkonferenz des Nationalrats beschlossen werden.

Österreich hat in Sachen Korruption weiterhin Aufholbedarf

Wien - Nach dem Korruptionsindex von Transparency International (TI) ist die wahrgenommene Korruption in Österreich 2025 leicht zurückgegangen. Mit 69 von 100 Punkten landete Österreich immerhin auf dem 21. Platz nach dem Tiefpunkt mit 67 Punkten und Platz 25 im Vorjahr. Allerdings zählt Österreich im langjährigen Vergleich weiterhin zu den Absteigern in Sachen Korruption, eine nachhaltige Stabilisierung zeichnet sich laut TI nicht ab. Das "sauberste" Land ist weiterhin Dänemark.

Nierensteine betreffen zunehmend auch Kinder

Wien - Kinder sind immer häufiger von Nierensteinen (Nephrolithiasis) betroffen. In den vergangenen 20 Jahren sei ein stetiger Anstieg zu beobachten, warnte die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ) am Dienstag. Verantwortlich seien Übergewicht, zu viele fruchtzuckerhaltige Getränke, viel Salz in Fast Food, verminderte Flüssigkeitszufuhr sowie eine unzureichende orale Kalziumzufuhr. Aber auch der Klimawandel spiele eine Rolle.

Frauenanteil in Österreichs Forschung nur bei 25 Prozent

Wien - Weltweit sind laut UNO rund ein Drittel aller in der Forschung tätigen Personen Frauen, in Österreich liegt dieser Anteil bei 25,4 Prozent. "Wenn wir Frauen aus der Wissenschaft ausgrenzen, schwächt dies unsere kollektive Fähigkeit, dringende globale Herausforderungen zu bewältigen", so UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres anlässlich des Internationalen Tages der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft. Heimische Forscherinnen selbst sehen noch viele strukturelle Probleme.

Bergrettung absolvierte im Vorjahr mehr Einsätze

Wien - 10.912 Einsätze hat der Österreichische Bergrettungsdienst im Jahr 2025 absolviert, was einen Anstieg gegenüber den Jahren davor (2024: 10.097; 2023: 9.658) bedeutet. Insgesamt wurden 11.104 Personen geborgen (2024: 10.406), so die am Dienstag veröffentlichte Bilanz. Von diesen waren 8.518 verletzt, 2.233 kamen ohne Blessuren davon, 234 Menschen konnten nur noch tot geborgen werden, bei 119 Personen lagen keine näheren Angaben vor.

Macron sieht Europas Zukunft bedroht

Paris - Angesichts der instabilen US-Politik und der Handelskonflikte mit China sieht Macron die Zukunft Europas bedroht. "Wenn wir nichts tun, ist Europa in fünf Jahren weggefegt", sagte er in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit mehreren europäischen Zeitungen, darunter die "Süddeutsche Zeitung". "Wir befinden uns gerade in einer Phase, die ich als 'Grönland-Moment' bezeichnen würde", sagte Macron.

Zahl der Insolvenzen das fünfte Jahr in Folge gestiegen

Wien - Die Zahl der Insolvenzen ist 2025 das fünfte Jahr in Folge gestiegen. Es gab 6.809 und damit um 4 Prozent mehr Pleiten als im Jahr davor. "Die drei am stärksten betroffenen Wirtschaftsbereiche waren Dienstleistungen und danach fast gleichauf Handel und Bau", sagte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk laut Aussendung vom Dienstag. Allerdings wurden im Vorjahr auch um 4 Prozent mehr Unternehmen registriert als im Jahr davor.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red