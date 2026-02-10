Stocker und Babiš einig bei Migration und Wirtschaft

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat Dienstagvormittag den seit einigen Wochen wieder im Amt befindlichen tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babiš im Wiener Bundeskanzleramt empfangen. Beim Antrittsbesuch von Babiš ging es um Wettbewerbsfähigkeit, illegale Migration und Geopolitik. Stocker betonte, dass zur Stärkung der Wirtschaft vor allem die Energiepreise gesenkt werden müssten. Den Kampf gegen illegale Migration bezeichnete er als "das Bohren harter Bretter".

EU-Parlament beschließt Klimaziel für 2040

Straßburg - Das EU-Parlament hat am Dienstag in Straßburg mit deutlicher Mehrheit für die Änderung des EU-Klimagesetzes gestimmt. Der Rat der 27 EU-Länder muss noch zustimmen, dies gilt aber als Formalie. Bis 2040 soll der Treibhausgas-Ausstoß um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 reduziert werden, um bis 2050 eine klimaneutrale EU zu erreichen. Fünf Prozentpunkte der Reduktion sollen nach Wunsch der EU-Staaten ab 2036 durch CO2-Zertifikate aus dem Ausland erreicht werden dürfen.

Rädler/Huber holen in Teamkombination sensationell Gold

Cortina d'Ampezzo - Einen Tag nach Silber von Vincent Kriechmayr/Manuel Feller in der Teamkombination der Männer haben Ariane Rädler und Katharina Huber bei den Olympischen Winterspielen in Italien noch einen draufgesetzt. Die Österreicherinnen gewannen am Dienstag in Cortina d'Ampezzo sensationell die Teamkombination der Frauen. Das ÖSV-Duo setzte sich 0,05 Sekunden vor den Deutschen Kira Weidle-Winkelmann/Emma Aicher und 0,25 vor den US-Amerikanerinnen Jacqueline Wiles/Paula Moltzan durch.

Zwei Leichen in Kitzbüheler Wohnhaus gefunden

Kitzbühel - Zwei Leichen sind am Dienstag in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Kitzbühel entdeckt worden. Dies bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber der APA. Wie die beiden Personen ums Leben kamen, war zunächst unklar. Auch nähere Informationen bzw. Hintergründe lagen vorerst nicht vor. Das Tiroler Landeskriminalamt nahm entsprechende Ermittlungen auf.

Erster Auftritt von Sharon Stone vor dem Opernball

St. Willibald/Wien - Die Vorbereitungen auf den 68. Wiener Opernball gehen in die letzte Phase: Während der Stargast von Karl Guschlbauer, die US-Schauspielerin Sharon Stone, am Dienstag ihren ersten öffentlichen Auftritt absolvierte, begannen in der Staatsoper die Umbauarbeiten für das Spektakel am Donnerstag. "Nanny" Fran Drescher sah sich indes unerkannt in Wien das Belvedere an.

EU-Parlament stimmt für sichere Herkunfts- und Drittstaaten

Brüssel/Straßburg - Das EU-Parlament hat am Dienstag in Straßburg mit deutlicher Mehrheit für die EU-Liste für sichere Herkunftsländer für Asylsuchende sowie Regelungen zur Einstufung sicherer Drittstaaten gestimmt. Zwei gewichtige Teile des neuen EU-Asyl- und Migrationspakts sind damit durchs Parlament. Damit die EU-Gesetze in Kraft treten können, muss sie noch der Rat der Mitgliedsländer absegnen. Dies gilt als Formsache. Ziel ist es, die irreguläre Migration einzudämmen.

Mutter und Tochter durch russische Bomben getötet

Kiew (Kyjiw) - Durch einen russischen Bombenangriff auf die ostukrainische Stadt Slowjansk sind am Dienstag eine Frau und deren elfjährige Tochter getötet worden. Weitere 14 Personen wurden laut dem Gouverneur für das Gebiet Donezk, Wadym Filaschkin, verletzt. In der südukrainischen Schwarzmeerregion Odessa wurde laut Energieversorger DTEK eine Energieanlage durch einen russischen Angriff schwer beschädigt. Regionalgouverneur Oleh Kiper zufolge sind einige Ortschaften teilweise ohne Strom.

Trump beschwerte sich laut Polizei 2019 über Epstein

Washington/New York - US-Präsident Donald Trump soll sich bei der Polizei den Epstein-Akten zufolge vor Jahren über den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein beschwert haben. Trump erklärte demnach, dass "man in New York wisse, dass Epstein widerlich sei". Die Aussage wirft erneut Fragen darüber auf, was Trump über Epsteins Handeln wusste und was nicht. In der Vergangenheit hatte er öfters bestritten, über die Taten des mittlerweile gestorbenen Sexualstraftäters Bescheid gewusst zu haben.

