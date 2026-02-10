Stocker, Babiš und Fico betonen Einigkeit

Wien - ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker hat Dienstagnachmittag den slowakischen Regierungschef Robert Fico und den tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babiš in Bratislava getroffen. Im Rahmen des Slavkov-Formats ging es in der slowakischen Hauptstadt vor allem um Europa und seine Wirtschaft. Vor dem informellen EU-Gipfel am Donnerstag sei eine gemeinsame Erklärung der drei Länder verabschiedet worden, sagte Fico, der hervorhob, dass die Senkung der Strompreise zentral sei.

EU-Parlament beschließt Klimaziel für 2040

Straßburg - Das EU-Parlament hat am Dienstag in Straßburg mit deutlicher Mehrheit für die Änderung des EU-Klimagesetzes gestimmt. Der Rat der 27 EU-Länder muss noch zustimmen, dies gilt aber als Formalie. Bis 2040 soll der Treibhausgas-Ausstoß um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 reduziert werden, um bis 2050 eine klimaneutrale EU zu erreichen. Fünf Prozentpunkte der Reduktion sollen nach Wunsch der EU-Staaten ab 2036 durch CO2-Zertifikate aus dem Ausland erreicht werden dürfen.

Rädler/Huber holen in Teamkombination sensationell Gold

Cortina d'Ampezzo - Einen Tag nach Silber von Vincent Kriechmayr/Manuel Feller in der Teamkombination der Männer haben Ariane Rädler und Katharina Huber bei den Olympischen Winterspielen in Italien noch einen draufgesetzt. Die Österreicherinnen gewannen am Dienstag in Cortina d'Ampezzo sensationell die Teamkombination der Frauen. Das ÖSV-Duo setzte sich 0,05 Sekunden vor den Deutschen Kira Weidle-Winkelmann/Emma Aicher und 0,25 vor den US-Amerikanerinnen Jacqueline Wiles/Paula Moltzan durch.

Kräftiger Gegenwind zu Kern-Kandidatur

Wien - Sollte Christian Kern versuchen, wieder SPÖ-Chef zu werden, muss er zwei innerparteiliche Schwergewichte überwinden. Denn sowohl die Wiener Partei als auch die Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter machen klar, nichts von einem Comeback des Altkanzlers zu halten. Kern traf heute nach APA-Informationen Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Nach dem Gespräch hieß es zum "Standard" aus der Stadtpartei: Ludwig habe Kern "in keinster Weise zu einer Kandidatur ermutigt".

EU-Parlament stimmt für sichere Herkunfts- und Drittstaaten

Brüssel/Straßburg - Das EU-Parlament hat am Dienstag in Straßburg mit deutlicher Mehrheit für die EU-Liste für sichere Herkunftsländer für Asylsuchende sowie Regelungen zur Einstufung sicherer Drittstaaten gestimmt. Zwei gewichtige Teile des neuen EU-Asyl- und Migrationspakts sind damit durchs Parlament. Damit die EU-Gesetze in Kraft treten können, muss sie noch der Rat der Mitgliedsländer absegnen. Dies gilt als Formsache. Ziel ist es, die irreguläre Migration einzudämmen.

Erster Auftritt von Sharon Stone vor dem Opernball

St. Willibald/Wien - Die Vorbereitungen auf den 68. Wiener Opernball gehen in die letzte Phase: Während der Stargast von Karl Guschlbauer, die US-Schauspielerin Sharon Stone, am Dienstag ihren ersten öffentlichen Auftritt absolvierte, begannen in der Staatsoper die Umbauarbeiten für das Spektakel am Donnerstag. "Nanny" Fran Drescher sah sich indes unerkannt in Wien das Belvedere an.

Frau tötet in Tirol wohl fünfjährigen Sohn, dann sich selbst

Kitzbühel - Die Leichen einer 48-Jährigen und ihres fünfjährigen Sohnes sind Dienstagnachmittag in ihrer Wohnung in Kitzbühel gefunden worden. Nach derzeitigem Stand gehe man davon aus, dass die Frau zunächst den Sohn und dann sich selbst tötete, hieß es seitens des Tiroler Landeskriminalamts gegenüber der APA. Bei der Mutter hätten sich jedenfalls keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben, sondern hier liege Suizid vor, sagte LKA-Leiterin Katja Tersch.

Venezuela: Verschwundener Oppositionspolitiker in Hausarrest

Caracas/Washington - Der prominente venezolanische Oppositionspolitiker Juan Pablo Guanipa steht nach einer mutmaßlichen Verschleppung wenige Stunden nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis inzwischen unter Hausarrest. "Ich bestätige, dass mein Vater Juan Pablo Guanipa bei mir zu Hause ist", teilte sein Sohn Ram�n Guanipa über die Plattform X mit und zeigte sich erleichtert darüber, dass die Familie wieder zusammen sein könne.

