Prozess in Linz gegen Wöginger startet wieder

Linz - Nachdem das Oberlandesgericht Linz die Diversion gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte in der "Postenschacher-Affäre" gekippt hat, wird ab Mittwoch im Landesgericht weiter verhandelt. Wöginger muss sich wegen Amtsmissbrauchs verantworten. Er soll 2017 beim damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, interveniert haben, damit ein ÖVP-Bürgermeister den Posten als Leiter des Finanzamtes Braunau erhält.

Stocker, Babiš und Fico betonen Einigkeit

Wien - ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker hat Dienstagnachmittag den slowakischen Regierungschef Robert Fico und den tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babiš in Bratislava getroffen. Im Rahmen des Slavkov-Formats ging es in der slowakischen Hauptstadt vor allem um Europa und seine Wirtschaft. Vor dem informellen EU-Gipfel am Donnerstag sei eine gemeinsame Erklärung der drei Länder verabschiedet worden, sagte Fico, der hervorhob, dass die Senkung der Strompreise zentral sei.

"Gestapo-Methoden": ICE-Chef wehrt sich gegen Vorwürfe

Washington - Nach den tödlichen Schüssen auf zwei US-Bürger in Minneapolis haben Abgeordnete der Demokraten scharfe Vorwürfe gegen die Einwanderungsbehörde ICE erhoben. Bei einer Kongressanhörung am Dienstag in Washington sprachen Oppositionspolitiker von "Gestapo-Methoden". ICE-Chef Todd Lyons verbat sich solche Vergleiche und verteidigte die Abschiebepolitik von Präsident Donald Trump. "Der Präsident hat uns mit Massenabschiebungen beauftragt, und wir erfüllen dieses Mandat", sagte er.

Netanyahu trifft Trump am Mittwoch in Washington

Teheran/Washington - US-Präsident Donald Trump empfängt an diesem Mittwoch den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu zu Gesprächen. Bei dem Treffen um 11.00 Uhr (Ortszeit, 17.00 Uhr MEZ) im Weißen Haus wird es Netanyahu zufolge vor allem um die Verhandlungen der USA mit dem Iran gehen. Er werde Trump die israelische Auffassung zu den Gesprächen mit der Islamischen Republik darlegen, sagte Netanyahu. Es solle aber auch die Lage im Gazastreifen und in der Region besprochen werden.

Stocker will Volksbefragung nach Parlamentsberatung

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will die von ihm vorgeschlagene Volksbefragung über eine Verlängerung des Wehrdienstes erst nach einem parlamentarischen Prozess durchführen. "Am Ende des Tages" könnte dies die "geeignete Form" sein, "dass wir hier die Menschen einerseits einbinden und andererseits rasch zu einer Entscheidung kommen", wie Stocker Dienstagabend auf Puls4 bei den "Pro und Contra - Wintergespräche" erklärte.

Trump beschwerte sich laut Polizei 2019 über Epstein

Washington/New York - US-Präsident Donald Trump soll sich bei der Polizei den Epstein-Akten zufolge vor Jahren über den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein beschwert haben. Trump erklärte demnach, dass "man in New York wisse, dass Epstein widerlich sei". Die Aussage wirft erneut Fragen darüber auf, was Trump über Epsteins Handeln wusste und was nicht. In der Vergangenheit hatte er öfters bestritten, über die Taten des mittlerweile gestorbenen Sexualstraftäters Bescheid gewusst zu haben.

Zwei Jugendliche an Londoner Schule niedergestochen

London - An einer Schule im Nordwesten Londons sind zwei Jugendliche im Alter von 12 und 13 Jahren niedergestochen worden. Als tatverdächtig gilt ein 13-Jähriger, der nach der Messerattacke von der Schule im Stadtteil Brent geflohen sein soll, sagte Detective Chief Superintendent Luke Williams von der Londoner Met Police. Der Tatverdächtige sei kurz nach dem Vorfall wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen worden, erklärte Williams weiter.

