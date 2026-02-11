Prozess in Linz gegen Wöginger startet wieder

Linz - Nachdem das Oberlandesgericht Linz die Diversion gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte in der "Postenschacher-Affäre" gekippt hat, wird ab Mittwoch im Landesgericht weiter verhandelt. Wöginger muss sich wegen Amtsmissbrauchs verantworten. Er soll 2017 beim damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, interveniert haben, damit ein ÖVP-Bürgermeister den Posten als Leiter des Finanzamtes Braunau erhält.

Stocker, Babiš und Fico betonen Einigkeit

Wien - ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker hat Dienstagnachmittag den slowakischen Regierungschef Robert Fico und den tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babiš in Bratislava getroffen. Im Rahmen des Slavkov-Formats ging es in der slowakischen Hauptstadt vor allem um Europa und seine Wirtschaft. Vor dem informellen EU-Gipfel am Donnerstag sei eine gemeinsame Erklärung der drei Länder verabschiedet worden, sagte Fico, der hervorhob, dass die Senkung der Strompreise zentral sei.

Ott-Prozess mit ersten Zeugenbefragungen fortgesetzt

Wien - Am Mittwoch geht am Wiener Landesgericht der Spionage-Prozess gegen den ehemaligen Chefinspektor im mittlerweile aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, und einen mitangeklagten suspendierten Beamten weiter. Angehört wird die frühere Führungsriege des BVT. Geladen sind der langjährige BVT-Direktor Peter Gridling, der von 2008 bis 2020 die Behörde leitete, und der ehemalige stellvertretende Leiter Wolfgang Zöhrer.

Bericht: Mehrere Tote nach Schießerei in Kanada

Ottawa - Zehn Menschen, darunter ein mutmaßlicher Schütze, sind nach Medienberichten bei einer Schießerei in der Ortschaft Tumbler Ridge in der kanadischen Provinz British Columbia am Dienstag (Ortszeit) ums Leben gekommen. Das berichtete der kanadische Sender CBC News unter Berufung auf die Polizei. Sechs Menschen wurden demnach in einer Highschool erschossen, zwei weitere Tote in einem Wohnhaus gefunden. Eine weitere Person starb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Zwei Tote bei Geisterfahrer-Unfall auf der Tauernautobahn

Villach/Paternion - Ein Geisterfahrer-Unfall auf der A10 Tauernautobahn hat in Kärnten zwei Menschenleben gefordert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein 52-jähriger Geisterfahrer am Dienstag mit dem Auto einer 25-jährigen Frau kollidiert. Beide Lenker erlagen ihren Verletzungen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war im Einsatz, die Autobahn für mehrere Stunden gesperrt.

Netanyahu trifft Trump am Mittwoch in Washington

Teheran/Washington - US-Präsident Donald Trump empfängt am Mittwoch den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Bei dem Treffen um 11.00 Uhr (Ortszeit, 17.00 Uhr MEZ) im Weißen Haus wird es Netanyahu zufolge vor allem um die Verhandlungen der USA mit dem Iran gehen. Trump erwägt einem Medienbericht zufolge einen weiteren Flugzeugträger in die Region zu senden. "Wir haben eine Flotte, die unterwegs ist, und eine weitere könnte folgen", zitierte ihn das Onlineportal "Axios".

Trump kippt eine der wichtigsten Klimaschutz-Grundlagen

Washington - US-Präsident Donald Trump kippt eine der wichtigsten Grundlagen für den Klimaschutz in seinem Land. Das Weiße Haus erklärte am Dienstag, Trump werde am Donnerstag die zu Zeiten des demokratischen Präsidenten Barack Obama festgeschriebene Feststellung zurücknehmen, dass Treibhausgasemissionen gesundheitsschädlich seien. Die "Gefährdungsfeststellung" (Endangerment Finding) von 2009 ist die rechtliche Grundlage für den Kampf gegen den Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) in den USA.

"Gestapo-Methoden": ICE-Chef wehrt sich gegen Vorwürfe

Washington - Nach den tödlichen Schüssen auf zwei US-Bürger in Minneapolis haben Abgeordnete der Demokraten scharfe Vorwürfe gegen die Einwanderungsbehörde ICE erhoben. Bei einer Kongressanhörung am Dienstag in Washington sprachen Oppositionspolitiker von "Gestapo-Methoden". ICE-Chef Todd Lyons verbat sich solche Vergleiche und verteidigte die Abschiebepolitik von Präsident Donald Trump. "Der Präsident hat uns mit Massenabschiebungen beauftragt, und wir erfüllen dieses Mandat", sagte er.

