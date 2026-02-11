Neun Tote nach Schüssen an kanadischer Schule

Ottawa - Bei einem Schusswaffenangriff an einer Schule im Westen Kanadas sind mehrere Menschen getötet und zahlreiche verletzt worden. Sechs Leichen seien im Schulgebäude entdeckt worden, zwei weitere in einem Wohnhaus, teilte die Polizei mit. Eine weitere Person sei auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Unter den Toten sei auch die mutmaßliche Schützin.

Pilnacek-U-Ausschuss hat Vertraute im Fokus

Wien - Der Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen in der Causa Pilnacek hat am Mittwoch zwei Vertraute des Verstorbenen im Fokus. Beide Frauen sollen den einstigen Justiz-Sektionschef vor dessen Auffinden an einem Seitenarm der Donau als letzte lebend gesehen haben. Am Donnerstag sagen zwei Journalisten aus, die sich mit dem Fall beschäftigt haben. Unter anderem geht es um den Umgang mit möglichen Beweismitteln, wie dem Laptop Pilnaceks.

Mehr als 200.000 Pfandsammler in Österreich

Wien/Österreich - Seit etwas mehr als einem Jahr gilt in Österreich das neue Pfandsystem für Dosen und PET-Flaschen, doch Pfand ist mehr als ein ökologisches Thema. Hochgerechnet sammeln rund 225.000 bis 228.000 Menschen in Österreich gezielt Pfandflaschen und -dosen im öffentlichen Raum, um ihr Einkommen aufzubessern. Das besagt eine repräsentative Umfrage von fritz-kola und dem Meinungsforschungsinstitut TQS. 70 Prozent der Befragten gaben an, Pfandsammler regelmäßig wahrzunehmen.

Zukäufe verhelfen BAWAG 2025 zu mehr Gewinn

Wien - Die Zukäufe in Deutschland und in den Niederlanden haben der BAWAG 2025 zu höheren Einnahmen und mehr Gewinn verholfen. Der Nettozinsertrag stieg um 40 Prozent auf 1,84 Mrd. Euro, der Provisionsüberschuss zog um 20 Prozent auf 370,6 Mio. Euro an. Der Nettogewinn legte um 13 Prozent auf 859,9 Mio. Euro zu. Für heuer erwartet die Bank eine weitere Steigerung beim Gewinn auf mehr als 960 Mio. Euro.

Masernfälle in Europa gehen zurück

Genf - Leichte Entwarnung bei den Masern: Die gemeldeten Erkrankungen sind in Europa und Zentralasien im Vorjahr markant gesunken. Das berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Mittwoch für 53 Länder ihrer Europa-Region, die von der Atlantikküste über West- und Mitteleuropa und Russland bis nach Turkmenistan reicht. Sorge bereiten vor der baldigen Fußballweltmeisterschaft die steigenden Zahlen in Mexiko, den USA und Kanada.

Eine Festnahme im Entführungsfall Guthrie

Tucson - Im Fall der seit rund zehn Tagen verschwundenen Pensionistin Nancy Guthrie in den USA hat es laut Medienberichten eine Festnahme gegeben. Der Sender ABC News berichtete unter Berufung auf einen Beamten, mit Unterstützung der Bundespolizei FBI sei eine Person festgenommen worden, die im Zusammenhang mit dem Verschwinden Guthries verhört werden soll. Der Sender NBC News berichtete unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person, dass es sich um einen Mann handle.

Bankomatsprengung in Niederösterreich

Maria Laach am Jauerling - In Maria Laach am Jauerling (Bezirk Krems) ist am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ein Bankomat gesprengt worden. Es kam zu einem Brand, der in der Früh noch nicht gelöscht war. "Der Entminungsdienst wurde angefordert", teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf APA-Anfrage mit. Eine Alarmfahndung verlief negativ. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt.

