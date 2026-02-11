Prozess in Linz gegen Wöginger wieder gestartet

Linz - Nachdem das Oberlandesgericht (OLG) Linz die Diversion gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte in der "Postenschacher-Affäre" gekippt hat, wird der Prozess seit Mittwoch fortgesetzt. Wöginger muss sich wegen Amtsmissbrauchs verantworten. Er soll 2017 beim damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, interveniert haben, damit ein ÖVP-Bürgermeister den Posten als Leiter des Finanzamtes Braunau erhält.

Zehn Tote nach Schüssen an kanadischer Schule

Ottawa - Bei einem der folgenschwersten Schusswaffenvorfälle in der Geschichte Kanadas sind zehn Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sei auch eine Frau, die nach ersten Erkenntnissen als Täterin gilt, teilte die Polizei am Dienstag (Ortszeit) in der Provinz British Columbia mit.

Ankläger legte neues Belastungsmaterial im Ott-Prozess vor

Wien - Am Mittwoch ist am Wiener Landesgericht der Spionage-Prozess gegen den ehemaligen Chefinspektor im mittlerweile aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, und einen mitangeklagten suspendierten Beamten fortgesetzt worden. Der Staatsanwalt präsentierte dabei neues, von den britischen Behörden übermitteltes Beweismaterial, das Ott belastet.

Pilnacek-U-Ausschuss hat Vertraute im Fokus

Wien - Der Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen zur Causa Pilnacek ist am Mittwoch mit der Befragung von zwei Vertrauten des Ex-Sektionschefs Christian Pilnacek weitergegangen. Die beiden Frauen - seine Freundin und deren Mitbewohnerin - sollen Pilnacek vor dem Auffinden dessen Leichnams als letzte lebend gesehen haben. Kritik übten alle übrigen Fraktionen vor Beginn der Befragung an den "Einschüchterungsversuchen" der zweiten Auskunftsperson durch die ÖVP.

Zwei Tote bei Geisterfahrer-Unfall auf der Tauernautobahn

Villach/Paternion - Ein Geisterfahrer ist am Dienstagabend auf der Tauernautobahn A10 frontal in das Auto einer 25-Jährigen gekracht. Beide Pkw-Lenker starben noch an der Unfallstelle, berichtete die Polizei. Der Geisterfahrer, ein 52-jähriger Österreicher, der in Deutschland lebte, war gegen 17.30 Uhr bei Paternion falsch auf die Autobahn aufgefahren. Zum Unfall kam es kurz vor Spittal Ost. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort, die Autobahn für mehrere Stunden gesperrt.

Iran mobilisiert Anhänger am Jahrestag der Revolution

Teheran - Im Iran sind Staatsmedien zufolge Millionen Menschen anlässlich des Jahrestags der Revolution von 1979 auf die Straßen gezogen. In der Hauptstadt Teheran zeigte das Staatsfernsehen Regierungsanhänger auf den großen Verkehrsachsen in der Stadtmitte. "Millionen Iraner" nahmen in mehr als 1.400 Städten und rund 40.000 Dörfern an den Feierlichkeiten teil, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete. Traditionell stellte der Staat auch militärisches Gerät zur Schau.

Ukraine: Vier Tote bei russischem Angriff nahe Charkiw

Charkiw (Charkow) - Im ukrainischen Gebiet Charkiw sind nach Behördenangaben bei einem russischen Drohneneinschlag vier Menschen getötet worden. Drei Kleinkinder und ein 34-jähriger Mann seien tot aus den Trümmern eines Hauses geborgen worden, teilte Gebietsgouverneur Oleh Synjehubow auf Telegram am Mittwoch mit. Außerdem seien eine schwangere Frau (35) und eine 73-Jährige verletzt worden. Angegriffen wurde die Kleinstadt Bohoduchiw nordwestlich von Charkiw.

Versuchte Bankomatsprengung in Niederösterreich

Maria Laach am Jauerling - In Maria Laach am Jauerling (Bezirk Krems) haben Unbekannte am Mittwoch in den frühen Morgenstunden versucht, einen Bankomat zu sprengen. Es kam zu einem Brand. Eine Alarmfahndung verlief negativ, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf APA-Anfrage mit. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt. Die Tat wurde laut Baumschlager gegen 3.30 Uhr verübt. Betroffen war ein Vereinsgebäude mit einem integrierten Geldautomaten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red