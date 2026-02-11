Verteidiger im Wöginger-Prozess wollen Freisprüche

Linz - Nachdem das Oberlandesgericht (OLG) Linz die Diversion gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte in der "Postenschacher-Affäre" gekippt hat, wurde der Prozess am Mittwoch fortgesetzt. Wöginger soll 2017 beim damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, interveniert haben, damit ein ÖVP-Bürgermeister einen Leitungsposten erhält. Am ersten Tag standen nur die Eröffnungsplädoyers am Programm, zu Mittag war der Prozesstag bereits beendet.

Zehn Tote nach Schüssen an kanadischer Schule

Ottawa - Bei einem der folgenschwersten Schusswaffenvorfälle in der Geschichte Kanadas sind zehn Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sei auch eine Frau, die nach ersten Erkenntnissen als Täterin gilt, teilte die Polizei am Dienstag (Ortszeit) in der Provinz British Columbia mit.

Ankläger legte neues Belastungsmaterial im Ott-Prozess vor

Wien - Am Mittwoch ist am Wiener Landesgericht der Spionage-Prozess gegen den ehemaligen Chefinspektor im mittlerweile aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, und einen mitangeklagten suspendierten Beamten fortgesetzt worden. Der Staatsanwalt präsentierte dabei neues, von den britischen Behörden übermitteltes Beweismaterial, das Ott belastet.

Pilnacek-U-Ausschuss hat Vertraute im Fokus

Wien - Der Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen zur Causa Pilnacek ist am Mittwoch mit der Befragung der Mitbewohnerin der Freundin des Ex-Justiz-Sektionschefs weitergegangen. Im Fokus standen dabei vor allem die Kontakte der Auskunftsperson nach dem Tod Christian Pilnaceks mit ihrem damaligen Arbeitgeber Wolfgang Sobotka (ÖVP) und Bundespolizeidirektor Michael Takacs. Die Frau revidierte mehrere Aussagen, die sie bei Gesprächen getätigt hatte.

Bub in Italien bekam erfrorenes Herz bereits transplantiert

Neapel - Italien bangt um einen kleinen Buben mit einem angeborenen Herzfehler, der nach einem tragischen Irrtum dringend ein neues Spenderherz braucht. Der Fall des erst zwei Jahre alten Kindes aus Neapel nahm nun eine Wendung: Der Kleine bekam nach neuesten Informationen das Herz eines verstorbenen Buben transplantiert, obwohl bekannt war, dass dieses durch falsche Kühlung beim Transport irreparable Schäden erlitten hatte. Die Eltern wussten nach eigenen Angaben bisher nichts davon.

Verfassungsänderung soll schnellere UVP-Verfahren bringen

Wien - Die Bundesregierung will die Verfahrenskonzentration bei Projektgenehmigungen vorantreiben. Für Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) soll ein "One-Stop-Shop" entstehen, hieß es am Mittwoch beim Pressefoyer nach dem Ministerrat im Bundeskanzleramt. Statt bisher zwei Verfahren bei Bund und Land soll es nur noch eines geben, dazu ist eine Änderung der Bundesverfassung nötig. Ein Gesetzesentwurf werde bald in Begutachtung gehen, kündigte Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) an.

Glücklicher Ausgang von Flugzeugcrash in Somalia

Mogadischu - Ein Flugzeug mit 55 Menschen an Bord ist am Flughafen Mogadischu in Somalia von der Start- und Landebahn abgekommen und im Indischen Ozean in der Nähe des Ufers gelandet. Alle Passagiere und Crewmitglieder überlebten den Crash, bei dem die Maschine vom Typ Fokker stark beschädigt wurde. Nach Angaben der somalischen Luftfahrtbehörde war auch am Mittwoch noch unklar, wie es zu dem Zwischenfall am Vortag kam.

Klimakrise verstärkte laut Studie Waldbrände

Buenos Aires - Der menschengemachte Klimawandel hat laut einer Studie die Bedingungen verstärkt, die zu den jüngsten tödlichen Waldbränden in Chile und Argentinien führten. Wie die internationale Forschungsgruppe World Weather Attribution (WWA) am Mittwoch erklärte, hat die globale Erwärmung die während der Brände aufgetretenen Wetterbedingungen "etwa 2,5 bis drei Mal wahrscheinlicher" gemacht. In Chile waren durch die Waldbrände Mitte Jänner mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen.

