Verteidiger im Wöginger-Prozess wollen Freisprüche

Linz - Nachdem das Oberlandesgericht (OLG) Linz die Diversion gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte in der "Postenschacher-Affäre" gekippt hat, wurde der Prozess am Mittwoch fortgesetzt. Wöginger soll 2017 beim damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, interveniert haben, damit ein ÖVP-Bürgermeister einen Leitungsposten erhält. Am ersten Tag standen nur die Eröffnungsplädoyers am Programm, zu Mittag war der Prozesstag bereits beendet.

Kern kandidiert nicht für den SPÖ-Vorsitz

Wien - Ex-Kanzler Christian Kern kandidiert beim SPÖ-Parteitag am 7. März nicht gegen SPÖ-Chef Andreas Babler um den Parteivorsitz. Das gab Kern am Mittwochnachmittag in einem Posting auf Facebook bekannt. Als Begründung gab er unter anderem an, dass vertrauliche Gesprächsinhalte an Medien weitergegeben wurden. "Ich habe kein Interesse an einer fortgesetzten Führungsdiskussion in der SPÖ und werde auch am Parteitag nicht kandidieren", schloss er seinen Eintrag.

Tötung und Suizid in Tirol: Offenbar keine Gewalteinwirkung

Kitzbühel/Innsbruck - Im Fall der am Dienstag in einer Wohnung in Kitzbühel aufgefundenen Leichen einer 48-Jährigen und ihres fünfjährigen Sohnes hat die bei dem Buben durchgeführte Obduktion noch keinen Aufschluss darüber gegeben, auf welche Art und Weise er getötet wurde. Es seien "keine sichtbaren Zeichen einer Gewalteinwirkung" festgestellt worden, teilte das Landeskriminalamt am Mittwoch mit. Nun seien "weitere histologische und toxikologische Untersuchungen" erforderlich.

Pilnacek beriet laut Vertrauter Kurz in Verfahren

Wien - Der Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen zur Causa Pilnacek ist am Mittwoch mit der Befragung von zwei Frauen fortgesetzt worden, die den Ex-Justiz-Sektionschef als letzte Personen lebend gesehen haben dürften. Als zweite Auskunftsperson wurde jene Vertraute befragt, die sich bereits mehrmals ausgiebig zur Causa in Medien zu Wort gemeldet hatte. Vor dem U-Ausschuss stellte sie den offiziellen Todesgrund infrage und sprach von Beratungen mit Ex-Kanzler Sebastian Kurz.

Netanyahu mit Trump im Weißen Haus zusammengekommen

Teheran/Washington - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist am Mittwoch zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus eingetroffen. Hauptthema des Gesprächs sind die laufenden Atomverhandlungen mit dem Iran. Netanyahu will Trump zu größtmöglichem Druck auf Teheran drängen. Netanyahu sagte vor dem Treffen, "Teil jeglicher Verhandlungen" mit Teheran müssten eine Begrenzung der ballistischen Raketen und das "Einfrieren der Unterstützung für die iranische Achse" sein.

Schuldsprüche im Prozess um Messerattacke in Wiener Park

Wien - Am Wiener Straflandesgericht sind am Mittwoch drei Jugendliche nach einer Messerattacke im September 2025 auf einen Mann in einem Park nahe des Wiener Westbahnhofs wegen absichtlich schwerer Körperverletzung bzw. wegen Mordversuchs zu mehrjährigen Haftstrafen nach dem Jugendstrafgesetz verurteilt worden. Der 37-Jährige blieb mit sieben Stich- und zahlreichen Schnittverletzungen liegen. "Sie sind zu dritt auf mich losgegangen", schilderte er im Zeugenstand.

Hegseth sagt Teilnahme an NATO-Treffen ab

Brüssel - Die USA werden zum zweiten Mal in Folge nicht auf Spitzenebene bei einem NATO-Ministertreffen vertreten sein. Wie NATO-Generalsekretär Mark Rutte in einer Pressekonferenz in Brüssel bestätigte, kommt zu dem NATO-Verteidigungsministertreffen an diesem Donnerstag statt Minister Pete Hegseth nur Staatssekretär Elbridge Colby. Im Dezember hatte bereits US-Außenminister Marco Rubio seine Teilnahme an einem lange geplanten NATO-Treffen in Brüssel abgesagt.

Forscher warnen vor nahen Klima-Kipppunkten und "Heißzeit"

Laxenburg/Potsdam - Erreichen bestimmte Erdsysteme "Kipppunkte", dann wird sich die ohnehin schon deutlich spürbare Erhitzung höchstwahrscheinlich von selbst weiter beschleunigen. In einer neuen Übersichtsarbeit im Fachblatt "One Earth" halten namhafte Klimawissenschafter wie Hans Joachim Schellnhuber fest, dass der Mensch den Planeten vielleicht schon näher an diese Punkte geführt haben dürfte, als angenommen. Die Experten warnen vor "Heißzeit"-Szenarios mit ausgeprägtem Treibhausklima.

