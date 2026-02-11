Trump bevorzugt nach Treffen mit Netanyahu Deal mit Iran

Teheran/Washington - US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Worten beim Treffen mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu klargemacht, dass er im Iran-Konflikt weiter auf Verhandlungen setzt. Er habe darauf "bestanden", dass die Verhandlungen mit dem Iran weitergeführt werden, um herauszufinden, ob ein Deal zustande kommen kann, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Wenn ja, wäre das die von ihm bevorzugte Option.

Kern kandidiert nicht für den SPÖ-Vorsitz

Wien - Ex-Kanzler Christian Kern kandidiert beim SPÖ-Parteitag am 7. März nicht gegen SPÖ-Chef Andreas Babler um den Parteivorsitz. Das gab Kern am Mittwochnachmittag in einem Posting auf Facebook bekannt. Als Begründung gab er unter anderem an, dass vertrauliche Gesprächsinhalte an Medien weitergegeben wurden. "Ich habe kein Interesse an einer fortgesetzten Führungsdiskussion in der SPÖ und werde auch am Parteitag nicht kandidieren", schloss er seinen Eintrag.

Pilnacek beriet laut Vertrauter Kurz in Verfahren

Wien - Der Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen zur Causa Pilnacek ist am Mittwoch mit der Befragung von zwei Frauen fortgesetzt worden, die den Ex-Justiz-Sektionschef als letzte Personen lebend gesehen haben dürften. Als zweite Auskunftsperson wurde jene Vertraute befragt, die sich bereits mehrmals ausgiebig zur Causa in Medien zu Wort gemeldet hatte. Vor dem U-Ausschuss stellte sie den offiziellen Todesgrund infrage und sprach von Beratungen mit Ex-Kanzler Sebastian Kurz.

Schuldsprüche im Prozess um Messerattacke in Wiener Park

Wien - Am Wiener Straflandesgericht sind am Mittwoch drei Jugendliche nach einer Messerattacke im September 2025 auf einen Mann in einem Park nahe des Wiener Westbahnhofs wegen absichtlich schwerer Körperverletzung bzw. wegen Mordversuchs zu mehrjährigen Haftstrafen nach dem Jugendstrafgesetz verurteilt worden. Der 37-Jährige blieb mit sieben Stich- und zahlreichen Schnittverletzungen liegen. "Sie sind zu dritt auf mich losgegangen", schilderte er im Zeugenstand.

68. Wiener Opernball im Zeichen des Broadways

Wien - Ganz im Zeichen des Broadways geht am Donnerstag der 68. Wiener Opernball über die Bühne. Das Fest ist seit Monaten restlos ausverkauft, den Ehrenschutz hat wie üblich Bundespräsident Alexander Van der Bellen übernommen. Star-Feeling gibt es in den Logen, kommen mit Fran Drescher und Sharon Stone doch gleich zwei Superpromis zum Ball.

Bondi verteidigt ihr Vorgehen im Fall-Epstein

Washington/New York - US-Justizministerin Pam Bondi hat ihr Vorgehen bei der Veröffentlichung der Akten über den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein verteidigt. Ihr Ministerium habe mehr als drei Millionen Seiten Dokumente freigegeben und das "Beste getan, um die Opfer zu schützen", sagte Bondi am Mittwoch bei einer Anhörung im Kongress in Washington. Politiker der Demokraten warfen ihr dagegen "Vertuschung" vor. Einige der Epstein-Opfer waren bei der Anhörung Bondis anwesend.

