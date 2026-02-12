Trump bevorzugt nach Treffen mit Netanyahu Deal mit Iran

Teheran/Washington - US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Worten beim Treffen mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu klargemacht, dass er im Iran-Konflikt weiter auf Verhandlungen setzt. Er habe darauf "bestanden", dass die Verhandlungen mit dem Iran weitergeführt werden, um herauszufinden, ob ein Deal zustande kommen kann, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Wenn ja, wäre das die von ihm bevorzugte Option.

Autor Cees Nooteboom 92-jährig gestorben

Menorca - Der große niederländische Schriftsteller Cees Nooteboom ist am Mittwoch im Alter von 92 Jahren auf Menorca gestorben. Das gab am Abend der Suhrkamp Verlag bekannt. Mit seinen Reisebüchern und Romanen etablierte sich Nooteboom, der mit dem Österreichischen Staatspreis für Literatur 2003 ausgezeichnet wurde, als ein Chronist Europas.

Kern kandidiert nicht für den SPÖ-Vorsitz

Wien - Ex-Kanzler Christian Kern kandidiert beim SPÖ-Parteitag am 7. März nicht gegen SPÖ-Chef Andreas Babler um den Parteivorsitz. Das gab Kern am Mittwochnachmittag in einem Posting auf Facebook bekannt. Als Begründung gab er unter anderem an, dass vertrauliche Gesprächsinhalte an Medien weitergegeben wurden. "Ich habe kein Interesse an einer fortgesetzten Führungsdiskussion in der SPÖ und werde auch am Parteitag nicht kandidieren", schloss er seinen Eintrag.

Streik der Lufthansa-Crew hat begonnen

Frankfurt - Piloten und Flugbegleiter der AUA-Mutter Lufthansa sind in der Nacht auf Donnerstag in den angekündigten Streik getreten. Eine Sprecherin der Gewerkschaft Ufo bestätigte, dass der Warnstreik für das Kabinenpersonal bei Lufthansa und Lufthansa CityLine um 00:01 Uhr begonnen habe. Die Arbeitsniederlegungen sind für den ganzen Tag bis Mitternacht Uhr geplant, so dass hunderte Jets der größten deutschen Airline am Boden bleiben müssen.

68. Wiener Opernball im Zeichen des Broadways

Wien - Ganz im Zeichen des Broadways geht am Donnerstag der 68. Wiener Opernball über die Bühne. Das Fest ist seit Monaten restlos ausverkauft, den Ehrenschutz hat wie üblich Bundespräsident Alexander Van der Bellen übernommen. Star-Feeling gibt es in den Logen, kommen mit Fran Drescher und Sharon Stone doch gleich zwei Superpromis zum Ball.

Kanada: Polizei identifiziert 18-jährige Amokläuferin

Ottawa - Bei einem Amoklauf im Westen Kanadas hat eine 18-Jährige acht Menschen getötet und anschließend Suizid begangen. Die Täterin habe zunächst ihre Mutter und ihren Stiefbruder zu Hause getötet, bevor sie am Dienstag ihre ehemalige Schule in der abgelegenen Gemeinde Tumbler Ridge angegriffen habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Motiv für eine der schlimmsten Gewalttaten in der kanadischen Geschichte sei noch unklar.

Krebskranker "Dawson's Creek"-Star Van Der Beek gestorben

Hollywood - Der US-Schauspieler James Van Der Beek (48), der durch die Kultserie "Dawson's Creek" bekannt wurde, ist tot. Er sei "friedlich" in der Früh gestorben, teilte seine Familie am Mittwoch auf Instagram mit. Im November 2024 hatte der sechsfache Vater eine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht. In der Kultserie um das Leben von Teenagern in der fiktiven US-Stadt Capeside glänzte James Van Der Beek als der filmbegeisterte Highschool-Schüler Dawson Leery.

Bondi verteidigt ihr Vorgehen im Fall-Epstein

Washington/New York - US-Justizministerin Pam Bondi hat ihr Vorgehen bei der Veröffentlichung der Akten über den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein verteidigt. Ihr Ministerium habe mehr als drei Millionen Seiten Dokumente freigegeben und das "Beste getan, um die Opfer zu schützen", sagte Bondi am Mittwoch bei einer Anhörung im Kongress in Washington. Politiker der Demokraten warfen ihr dagegen "Vertuschung" vor. Einige der Epstein-Opfer waren bei der Anhörung Bondis anwesend.

