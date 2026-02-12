EU-Gipfel für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Unabhängigkeit

Brüssel - Das Sondertreffen der 27 Staats- und Regierungschefs der EU am Donnerstag im belgischen Alden Biesen steht im Zeichen der Wettbewerbsfähigkeit. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen kündigte in einem Brief und in Reden im Vorfeld an, die EU-Bürokratie weiter vereinfachen, EU-Unternehmen bei der Auftragsvergabe bevorzugen und die Kapitalmarktunion vorantreiben zu wollen. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) reist mit einer Wettbewerbs-Agenda mit fünf Forderungen an.

Stocker fordert "Gesprächskanäle" zu Putin

Brüssel - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) betonte in einem Pressegespräch Mittwochabend in Brüssel seine "klare Position" zu einem früheren EU-Beitritt der Ukraine: "Die Bedingungen müssen für alle gleich sein." Er sehe für die Ukraine "keine andere Vorgehensweise, die ich präferieren würde". Gegenüber Russlands Präsident Wladimir Putin sei es wichtig, "Gesprächskanäle zu finden". Wenn Europa bei der Beendigung des Krieges eine Rolle spielen wolle, "müssen wir mit Putin reden".

68. Wiener Opernball im Zeichen des Broadways

Wien - Ganz im Zeichen des Broadways geht am Donnerstag der 68. Wiener Opernball über die Bühne. Das Fest ist seit Monaten restlos ausverkauft, den Ehrenschutz hat wie üblich Bundespräsident Alexander Van der Bellen übernommen. Star-Feeling gibt es in den Logen, kommen mit Fran Drescher und Sharon Stone doch gleich zwei Superpromis zum Ball. Prominent besetzt ist aber auch die künstlerische Eröffnung, die heuer Broadway-Stimmung in die Oper bringen soll.

Fast keine Väter gehen nach erstem Kind in Karenz

Wien - Nach der Geburt des ersten Kindes nutzen fast nur Frauen die Möglichkeit zur Elternkarenz, Väter dagegen kaum. Wie Forscherinnen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) anhand eines neuen Datensatzes im Fachjournal "Comparative Population Studies" berichten, unterbrechen selbst hoch qualifizierte Mütter ihre Berufstätigkeit lange. Für Männer hat die Vaterschaft dagegen - unabhängig von ihrer Qualifikation - kaum Auswirkungen auf ihren Erwerbsverlauf.

Russland überzieht Ukraine mit neuen schweren Angriffen

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die benachbarte Ukraine in der Nacht auf Donnerstag erneut mit Drohnen und ballistischen Raketen angegriffen. Schwere Schäden und Verletzte gab es Behördenangaben nach in Kiew und im Schwarzmeerhafen Odessa. Zwei Menschen seien bei dem Raketenangriff auf Kiew verletzt worden, einer davon schwer, teilte Hauptstadt-Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram mit. Einen Verletzten gab es auch in Odessa nach einem massiven russischen Drohnenangriff.

Iranischer Präsident will nach Unruhen "Heilung der Wunden"

Teheran - Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian hat nach den blutigen Unruhen im Land zu einer "Heilung der Wunden" aufgerufen. "Es waren bittere Wunden, aber sie sollten geheilt und nicht bis zur Infektion vertieft werden", sagte er am Mittwochabend bei der Preisverleihung der jährlichen Fajr‐Filmfestspiele. Man müsse nun nach vorne schauen und sich versöhnen, statt weiter zu streiten und das Land "ausländischen Feinden" zu überlassen.

Appell gegen "Aushöhlung" von Klimapolitik und -forschung

Wien - "Große Sorge" angesichts von Kürzungen bei Förderungen für Forschung zum Klimawandel und zu -anpassungsmaßnahmen äußern rund 650 Forschende aus diesem Bereich in einem Offenen Brief. In dem an Entscheidungsträger gerichteten Appell weist man auf die bizarre Situation hin, dass zwar viel Kritik zu Streichungen von einschlägigen Budgets in den USA geäußert wird, in Österreich aber ebenso "eine schleichende Aushöhlung der Klimapolitik und der Klimaforschung" zu beobachten sei.

