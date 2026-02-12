Zwei ICE-Beamte als Diplomaten in Österreich tätig

Wien/Washington - In Österreich halten sich zwei Beamte der in Verruf geratenen US-Migrationsbehörde ICE auf. Dies bestätigte das Außenministerium der APA auf Anfrage. Sie seien "als beigeordnete Attach�s gemäß Wiener Diplomatenkonvention akkreditiert". Freilich gehen sie hierzulande nicht vermummt und bewaffnet gegen Migranten vor, was sowohl Ministerium als auch US-Botschaft klarstellten. "ICE führt keine durchsetzenden Immigrationsoperationen in fremden Ländern durch", so die Botschaft.

Russland überzieht Ukraine mit neuen schweren Angriffen

Kiew (Kyjiw)/Wolgograd - Russland hat die benachbarte Ukraine in der Nacht auf Donnerstag erneut mit Drohnen und ballistischen Raketen angegriffen. Schwere Schäden und Verletzte gab es nach Behördenangaben in Kiew und im Schwarzmeerhafen Odessa. Zwei Menschen seien bei dem Raketenangriff auf Kiew verletzt worden, einer davon schwer, teilte Hauptstadt-Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram mit. Einen Verletzten gab es auch in Odessa nach einem massiven russischen Drohnenangriff.

Pilz im U-Ausschuss: "Politisches Mordkomplott ist Unsinn"

Wien - Der Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen in der Causa Pilnacek ist am Donnerstag mit der Befragung von Peter Pilz fortgesetzt worden. Der Ex-Politiker und nunmehrige Publizist hat ein Buch über die Causa geschrieben. Vor dem U-Ausschuss erklärte Pilz, dass er nicht an ein "politisches Mordkomplott" glaube, jedoch sei aus seiner Sicht ganz klar, dass "nicht ordentlich ermittelt" und politischer Einfluss auf die Ermittlungen genommen worden sei.

Krebskranker "Dawson's Creek"-Star Van Der Beek gestorben

Hollywood - Der US-Schauspieler James Van Der Beek (48), der durch die Kultserie "Dawson's Creek" bekannt wurde, ist tot. Er sei "friedlich" in der Früh gestorben, teilte seine Familie am Mittwoch auf Instagram mit. Im November 2024 hatte der sechsfache Vater eine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht. In der Kultserie um das Leben von Teenagern in der fiktiven US-Stadt Capeside glänzte James Van Der Beek als der filmbegeisterte Highschool-Schüler Dawson Leery.

Ott-Prozess mit weiteren Zeugen aus BVT fortgesetzt

Wien - Am vierten Verhandlungstag im Spionage-Prozess gegen den ehemaligen Chefinspektor im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, und einen mitangeklagten Beamten sind weitere Zeugen aus dem mittlerweile aufgelösten BVT vernommen worden. Mit Dezember 2021 hat die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) die Aufgaben des BVT übernommen. Zunächst ging es am Donnerstag am Wiener Landesgericht um eine Operation "Prinz Eugen von Savoyen".

Streik der Lufthansa-Crew angelaufen

Frankfurt/Berlin - An deutschen Airports ist der Lufthansa-Streik angelaufen und hat bereits Donnerstagfrüh zu Dutzenden Flugstreichungen geführt. Der ganztägige Arbeitskampf der Piloten und des Kabinenpersonals startete kurz nach Mitternacht. Die AUA-Mutter sprach zunächst von "umfangreichen Streichungen". Nach Angaben des Flughafenverbands ADV dürften über 460 Flüge mit rund 69.000 Passagieren ausfallen. Die AUA ist von den Streiks nicht betroffen.

Laut WHO bisher wenige bestätigte Cereulid-Erkrankungen

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat bisher weltweit nur wenige tatsächlich bestätigte Erkrankungen nach dem Konsum von mit Cereulid vergifteter Babynahrung registriert. Der WHO seien neun Verdachtsfälle und zwei bestätigte Erkrankungen gemeldet worden, teilte am Donnerstag eine Sprecherin der UNO-Sonderorganisation in Genf mit. Die WHO wendet strenge Kriterien für den Nachweis an. So muss es einen positiven Laborbefund geben.

Papst: Kein Schwenk der Kirche bei Sexualität und Ehe

Vatikanstadt - Papst Leo XIV. hält eine Änderung der kirchlichen Lehre in puncto Sexualität und Ehe auf absehbare Zeit für unwahrscheinlich. "Es erscheint mir sehr unwahrscheinlich, zumindest in naher Zukunft, dass die Lehre der Kirche ihre Haltung zu Sexualität und Ehe ändern wird", sagte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche in einem Interview, aus dem die Zeitung "La Repubblica" am Donnerstag im Voraus zitierte.

red