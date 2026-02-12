Hütter holt Super-G-Bronze, Brignone vergoldet Comeback

Cortina d'Ampezzo - Ski-Rennläuferin Cornelia Hütter hat in ihrem letzten Olympia-Wettkampf die ersehnte Medaille geholt. Die Steirerin gewann am Donnerstag im Super-G in Cortina Bronze. Olympiasiegerin in einem Rennen, in dem einige Mitfavoritinnen ausschieden, wurde die Italienerin Federica Brignone, die somit ihr Comeback krönte. Silber ging an die Französin Romane Miradoli. Zu den Ausfällen zählten neben Mirjam Puchner und Nina Ortlieb auch Sofia Goggia, Emma Aicher oder Breezy Johnson.

Recycling-Unternehmen ARA im Visier der Kartellwächter

Wien - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) ermittelt gegen die Altstoff Recycling Austria (ARA) wegen des Verdachts auf Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung. Die BWB teilte am Donnerstag - ohne die ARA zu nennen - mit, dass der Oberste Gerichtshof (OGH) eine im Juni 2025 durchgeführte Hausdurchsuchung beim Marktführer für Altstoffsammlung und mehreren Tochterunternehmen als rechtmäßig bestätigte. Bereits 2016 musste die ARA wegen Kartellverstößen 6 Mio. Euro Strafe zahlen.

Pilz im U-Ausschuss: "Politisches Mordkomplott ist Unsinn"

Wien - Der Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen in der Causa Pilnacek ist am Donnerstag mit der Befragung von Peter Pilz fortgesetzt worden. Der Ex-Politiker und nunmehrige Publizist hat ein Buch über die Causa geschrieben. Vor dem U-Ausschuss erklärte Pilz, dass er nicht an ein "politisches Mordkomplott" gegen den Ex-Sektionschef glaube, jedoch sei aus seiner Sicht ganz klar, dass "nicht ordentlich ermittelt" und politischer Einfluss auf die Ermittlungen genommen worden sei.

Taskforce sieht sich für Drohnenabwehr gut gerüstet

Wien - Die von der Regierung eingesetzte Taskforce zur Drohnenabwehrstrategie hat am Donnerstag eine Zwischenbilanz gezogen. Der Tenor war, dass man hierzulande bereits jetzt grundsätzlich gut aufgestellt sei, dass aber ob neuer Herausforderungen ständig nachjustiert werden müsse. Bestückt ist die Arbeitsgruppe, die im vergangenen Herbst ihre Arbeit aufgenommen hat, unter anderem mit Experten aus Verteidigungs-, Innen- und Infrastrukturministerium.

Prozess um im Schlaf überfallene und missbrauchte 17-Jährige

Wien - Ein 31-Jähriger - bis zu seiner Festnahme Lehramt-Student, in behüteten Verhältnissen aufgewachsen und bisher unbescholten - hat am Donnerstag am Wiener Landesgericht gestanden, eine fremde Wohnung aufgebrochen, eine schlafende 17-Jährige aufgeweckt, mit einem Messer bedroht und mehrfach vergewaltigt zu haben. "Er hat seit seinem 14. Lebensjahr einschlägige Fantasien. Vergewaltigungsfantasien in Richtung junger Mädchen", sagte der psychiatrische Sachverständige Peter Hofmann.

EU-Gipfel für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Unabhängigkeit

Brüssel - Der EU-Sondergipfel am Donnerstag im belgischen Alden Biesen steht im Zeichen der Wettbewerbsfähigkeit. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) betonte vor dem Treffen gegenüber Journalisten, die Priorisierung sei für ihn klar: "Die Energiekosten müssen runter, das ist eine entscheidende Frage", ebenso wie die Gratiszertifikate und der Bürokratieabbau. Wie andere Staatschefs fordert er rasche Beschlüsse; diese sollen beim nächsten regulären Gipfel im März fallen.

Selenskyj: Tote nach russischen Raketenangriffen

Kiew (Kyjiw)/Wolgograd - Bei weiteren russischen Raketen- und Drohnenangriffen sind in der Ukraine mindestens zwei Menschen getötet worden. "Das Hauptziel des Angriffes waren Energieanlagen in Kiew, Odessa und Dnipro", teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag bei Telegram mit. Mehr als zehn Menschen seien verletzt worden. Schäden habe es auch in den Gebieten Charkiw, Donezk, Cherson und im Umland von Kiew gegeben.

Streik der Lufthansa-Crew angelaufen

Frankfurt/Berlin - Wegen der Streiks der Piloten und des Kabinenpersonals streicht die Lufthansa am Donnerstag fast 800 Flüge in Deutschland. "Betroffen sind rund 100.000 Fluggäste", teilte die AUA-Mutter mit. Der ganztägige Arbeitskampf der Gewerkschaften Vereinigung Cockpit (VC) und UFO treffe die Passagiere extrem hart und unverhältnismäßig. "Wir gehen davon aus, ab Freitag weitestgehend wieder den normalen Flugplan anbieten zu können." Die AUA ist von den Streiks nicht betroffen.

