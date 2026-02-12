Hämmerle holt erneut Snowboard-Cross-Gold, Bronze an Dusek

Livigno - Alessandro Hämmerle ist erneut Olympiasieger im Snowboard Cross. Der Vorarlberger gewann am Donnerstag das Finale im Livigno Snow Park nach einem starken Finish vor dem Kanadier Eliot Grondin. Bronze ging durch Ex-Weltmeister Jakob Dusek ebenfalls an Österreich. Für das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) waren es die Medaillen zehn und elf im Rahmen der Winterspiele in Italien.

Pilz im U-Ausschuss: "Politisches Mordkomplott ist Unsinn"

Wien - Der Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen in der Causa Pilnacek ist am Donnerstag mit der Befragung von Peter Pilz fortgesetzt worden. Der Ex-Politiker und nunmehrige Publizist hat ein Buch über die Causa geschrieben. Vor dem U-Ausschuss erklärte Pilz, dass er nicht an ein "politisches Mordkomplott" gegen den Ex-Sektionschef glaube, jedoch sei aus seiner Sicht ganz klar, dass "nicht ordentlich ermittelt" und politischer Einfluss auf die Ermittlungen genommen worden sei.

Recycling-Unternehmen ARA im Visier der Kartellwächter

Wien - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) ermittelt gegen die Altstoff Recycling Austria (ARA) wegen des Verdachts auf Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung. Die BWB teilte am Donnerstag - ohne die ARA zu nennen - mit, dass der Oberste Gerichtshof (OGH) eine im Juni 2025 durchgeführte Hausdurchsuchung beim Marktführer für Altstoffsammlung und mehreren Tochterunternehmen als rechtmäßig bestätigte. Bereits 2016 musste die ARA wegen Kartellverstößen 6 Mio. Euro Strafe zahlen.

Razzia bei EU-Kommission wegen Immobilien-Deal

Luxemburg/Brüssel - Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) ermittelt gegen die Europäische Kommission. Es gehe um den Verkauf von Immobilien an den belgischen Staat, wie die Europäische Kommission selbst bestätigte. Einem Zeitungsbericht zufolge wurden am Donnerstag Büros der Europäischen Kommission durchsucht.

Ott-Prozess mit weiteren Zeugen aus BVT fortgesetzt

Wien - Am vierten Verhandlungstag im Spionage-Prozess gegen den ehemaligen Chefinspektor im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, und einen mitangeklagten Beamten sind weitere Zeugen aus dem mittlerweile aufgelösten BVT vernommen worden. Mit Bernhard P. sagte der ehemalige Leiter der Nachrichtendienst-Abteilung im BVT aus. Er hielt es "für ausgeschlossen", dass es die von Egisto Ott behauptete "Operation Doktor" gegeben hat.

Öffi-Hauptstrecken in Wien werden 16 Monate generalsaniert

Wien - Die ÖBB und die Wiener Linien modernisieren im heurigen Sommer zentrale Wiener Öffi-Verbindungen mit erheblichen Auswirkungen auf die Bundeshauptstadt und das Umland. Von 4. Juli bis 6. September wird die Strecke zwischen Praterstern und Floridsdorf gesperrt, und ab 7. September kommt es noch schlimmer: Dann gibt es eine 14-monatige Hauptsperre zwischen Hauptbahnhof und Praterstern. Des Weiteren wird es umfangreiche Bauarbeiten am Straßenbahn- und U-Bahn-Netz geben.

Streik der Lufthansa-Crew angelaufen

Frankfurt/Berlin - Wegen der Streiks der Piloten und des Kabinenpersonals streicht die Lufthansa am Donnerstag fast 800 Flüge in Deutschland. "Betroffen sind rund 100.000 Fluggäste", teilte die AUA-Mutter mit. Der ganztägige Arbeitskampf der Gewerkschaften Vereinigung Cockpit (VC) und UFO treffe die Passagiere extrem hart und unverhältnismäßig. "Wir gehen davon aus, ab Freitag weitestgehend wieder den normalen Flugplan anbieten zu können." Die AUA ist von den Streiks nicht betroffen.

