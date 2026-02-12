Recycling-Unternehmen ARA im Visier der Kartellwächter

Wien - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) ermittelt gegen die Altstoff Recycling Austria (ARA) wegen des Verdachts auf Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung. Die BWB teilte am Donnerstag - ohne die ARA zu nennen - mit, dass der Oberste Gerichtshof (OGH) eine im Juni 2025 durchgeführte Hausdurchsuchung beim Marktführer für Altstoffsammlung und mehreren Tochterunternehmen als rechtmäßig bestätigte. Bereits 2016 musste die ARA wegen Kartellverstößen 6 Mio. Euro Strafe zahlen.

Hämmerle nun Doppel-Olympiasieger im Snowboard Cross

Livigno - Alessandro Hämmerle ist Doppel-Olympiasieger im Snowboard Cross. Der Vorarlberger wiederholte im Livigno Snow Park am Donnerstag seinen Coup von vor vier Jahren in Peking und sicherte sich erneut Gold. Hämmerle raste dank eines starken Finishs noch auf Platz eins vor dem Kanadier Eliot Grondin. Bronze ging durch Ex-Weltmeister Jakob Dusek ebenfalls an Österreich. Für das Österreichische Olympische Komitee waren es die Medaillen zehn und elf im Rahmen dieser Winterspiele.

Streik der Lufthansa-Crew angelaufen

Frankfurt/Berlin - Wegen der Streiks der Piloten und des Kabinenpersonals streicht die Lufthansa am Donnerstag fast 800 Flüge in Deutschland. "Betroffen sind rund 100.000 Fluggäste", teilte die AUA-Mutter mit. Der ganztägige Arbeitskampf der Gewerkschaften Vereinigung Cockpit (VC) und UFO treffe die Passagiere extrem hart und unverhältnismäßig. "Wir gehen davon aus, ab Freitag weitestgehend wieder den normalen Flugplan anbieten zu können." Die AUA ist von den Streiks nicht betroffen.

Ott-Prozess mit weiteren Zeugen aus BVT fortgesetzt

Wien - Am vierten Verhandlungstag im Spionage-Prozess gegen den ehemaligen Chefinspektor im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, und einen mitangeklagten Beamten sind weitere Zeugen aus dem mittlerweile aufgelösten BVT vernommen worden. Mit Bernhard P. sagte der ehemalige Leiter der Nachrichtendienst-Abteilung im BVT aus. Er hielt es "für ausgeschlossen", dass es die von Egisto Ott behauptete "Operation Doktor" gegeben hat.

Razzia bei EU-Kommission wegen Immobilien-Deal

Luxemburg/Brüssel - Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) ermittelt gegen die Europäische Kommission. Es gehe um den Verkauf von Immobilien an den belgischen Staat, wie die Europäische Kommission selbst bestätigte. Einem Zeitungsbericht zufolge wurden am Donnerstag Büros der Europäischen Kommission durchsucht. Auch bei der belgischen staatlichen Investmentgesellschaft SFPIM, über die der Immobiliendeal lief, fanden Durchsuchungen statt, wie sie bestätigte.

ICE-Beamte werden aus Minnesota abgezogen

Saint Paul (Minnesota) - Die umstrittenen Razzien von Bundesbehörden gegen Migranten im US-Bundesstaat Minnesota sollen nach den Worten des Grenzschutz-Kommandanten Tom Homan eingestellt werden. "Angesichts der Erfolge" habe US-Präsident Donald Trump seinem Vorschlag zugestimmt, die Einsätze zu beenden, sagte Homan auf einer Pressekonferenz.

Wien und Manila wollen gemeinsam in den UNO-Sicherheitsrat

Wien/New York - Österreichs Kandidatur für den UNO-Sicherheitsrat hat eine starke Unterstützerin in Asien. "Sehr sogar! Hoffentlich werden wir gemeinsam im UNO-Sicherheitsrat sitzen, wenn wir es bei den Wahlen im Juni schaffen", sagte die philippinische Außenministerin Maria Theresia Lazaro am Donnerstag der APA in Wien. Gastgeberin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hatte zuvor die philippinischen Mitarbeiterinnen im österreichischen Gesundheitswesen mit einem Empfang im Außenamt gewürdigt.

Neue Terroranklage für vorbestraften 15-jährigen IS-Anhänger

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat jenen 15-jährigen IS-Anhänger wegen mehrerer Terrorismus-Delikte angeklagt, der im Zusammenhang mit Anschlagsplänen gegen den Wiener Westbahnhof im Juli 2025 zu zwei Jahren teilbedingter Haft verurteilt wurde und unter Anrechnung der U-Haft im Oktober auf freien Fuß kam. Entsprechende APA-Informationen bestätigte die Sprecherin des Landesgerichts, Christina Salzborn, am Donnerstagnachmittag. Eine Anklage sei beim Gericht eingebracht worden.

