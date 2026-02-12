Pilz im U-Ausschuss: "Politisches Mordkomplott ist Unsinn"

Wien - Der Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen im Fall Pilnacek ist am Donnerstag mit den Befragungen von Peter Pilz und Erich Vogl fortgesetzt worden. Der Publizist und Ex-Politiker Pilz schwächte zwar seine Mutmaßungen rundum den Tod des verstorbenen Sektionschefs Christian Pilnacek ab, kritisierte aber die polizeilichen Ermittlungen in dem Fall. Der beurlaubte Journalist Vogl will keine "Smoking Gun" auf Pilnaceks Laptop gefunden haben.

Selenskyj: Tote nach russischen Raketenangriffen

Kiew (Kyjiw)/Wolgograd - Bei weiteren russischen Raketen- und Drohnenangriffen sind in der Ukraine mindestens zwei Menschen getötet worden. "Das Hauptziel des Angriffes waren Energieanlagen in Kiew, Odessa und Dnipro", teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag bei Telegram mit. Mehr als zehn Menschen seien verletzt worden. Schäden habe es auch in den Gebieten Charkiw, Donezk, Cherson und im Umland von Kiew gegeben.

Razzia bei EU-Kommission wegen Immobilien-Deal

Luxemburg/Brüssel - Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) ermittelt gegen die Europäische Kommission. Es gehe um den Verkauf von Immobilien an den belgischen Staat, wie die Europäische Kommission selbst bestätigte. Einem Zeitungsbericht zufolge wurden am Donnerstag Büros der Europäischen Kommission durchsucht. Auch bei der belgischen staatlichen Investmentgesellschaft SFPIM, über die der Immobiliendeal lief, fanden Durchsuchungen statt, wie sie bestätigte.

ICE-Beamte werden aus Minnesota abgezogen

Saint Paul (Minnesota) - Die umstrittenen Razzien von Bundesbehörden gegen Migranten im US-Bundesstaat Minnesota sollen nach den Worten des Grenzschutz-Kommandanten Tom Homan eingestellt werden. "Angesichts der Erfolge" habe US-Präsident Donald Trump seinem Vorschlag zugestimmt, die Einsätze zu beenden, sagte Homan auf einer Pressekonferenz.

Rakete Ariane 6 fliegt erstmals mit vollem Schub

Kourou - Die europäische Trägerrakete Ariane 6 ist erstmals in ihrer stärksten Version mit vier Feststoff-Boostern ins All geflogen. Die Rakete startete am Donnerstag am europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana mit 32 Satelliten für den Internetriesen Amazon an Bord. Diese soll die Rakete in etwa 465 Kilometer Höhe ausliefern. Die Rakete ist entscheidend für Europas Unabhängigkeit im All, denn mit ihr kann Europa größere Satelliten in den Weltraum bringen.

Paris will Ausbau der Atomenergie forcieren

Paris - Frankreich will den Ausbau der Atomenergie verstärkt vorantreiben. Die neue Strategie zur Energieversorgung des Landes sieht den Bau von sechs neuen Atomkraftwerken ab 2038 sowie die Option zum Bau von acht weiteren AKW vor. Um alle 57 bestehenden Atomkraftwerke am Netz zu halten, wird auf eine Verlängerung der Laufzeit auf 50 oder 60 Jahre gesetzt. Die in der vorherigen Mehrjahresplanung noch vorgesehene Stilllegung älterer Atommeiler ist damit vom Tisch.

