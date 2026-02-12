Stars und Besucher strömen zum Opernball

Wien - Der 68. Wiener Opernball hat begonnen: Ab 20.15 Uhr strömten die ersten Besucherinnen und Besucher in die Staatsoper. Bevor die Feststiege für Bundespräsident Alexander Van der Bellen gesperrt wurde, waren auch die beiden Superstars Sharon Stone und Fran Drescher rechtzeitig zum Fest gekommen - natürlich unter dem zu erwartenden Blitzlichtgewitter.

Pilz im U-Ausschuss: "Politisches Mordkomplott ist Unsinn"

Wien - Der Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen im Fall Pilnacek ist am Donnerstag mit den Befragungen von Peter Pilz und Erich Vogl fortgesetzt worden. Der Publizist und Ex-Politiker Pilz schwächte zwar seine Mutmaßungen rundum den Tod des verstorbenen Sektionschefs Christian Pilnacek ab, kritisierte aber die polizeilichen Ermittlungen in dem Fall. Der beurlaubte Journalist Vogl will keine "Smoking Gun" auf Pilnaceks Laptop gefunden haben.

ICE-Razzien in Minnesota werden beendet

Saint Paul (Minnesota) - Die umstrittenen Razzien von Bundesbehörden gegen Migranten im US-Staat Minnesota sollen nach den Worten des Grenzschutz-Kommandanten Tom Homan eingestellt werden. "Angesichts der Erfolge" habe US-Präsident Donald Trump seinem Vorschlag zugestimmt, die Einsätze zu beenden, sagte Homan. Im Jänner waren bei den viel kritisierten Einsätzen zwei US-Bürger in der Großstadt Minneapolis getötet worden. Demokratische Vertreter von Stadt und Staat begrüßten das Ende der Einsätze.

Münchner Sicherheitskonferenz wird eröffnet

München - Deutschlands Kanzler Friedrich Merz eröffnet am Freitag mit einer außenpolitischen Grundsatzrede die Münchner Sicherheitskonferenz. Mit Spannung wird erwartet, wie sich Merz bei seinem ersten Auftritt als deutscher Regierungschef bei dem weltweit größten Expertentreffen der Sicherheitspolitik zur Machtpolitik von US-Präsident Donald Trump äußert. Eine Rede von US-Außenminister Marco Rubio, der die Delegation aus Washington anführt, ist für Samstagvormittag geplant.

Ohne Deal wird es laut Trump "sehr traumatisch" für den Iran

Teheran/Washington - US-Präsident Donald Trump hat den Iran vor schwerwiegenden Konsequenzen gewarnt, sollte sich das Land nicht mit den USA einigen. "Das wird sehr traumatisch für den Iran, wenn sie keinen Deal machen", betonte er im Weißen Haus. Schon im vergangenen Jahr, als Washington und Teheran bereits über Irans umstrittenes Atomprogramm verhandelt hatten, hätte der Iran einem Deal zustimmen sollen, sagte Trump. Teheran hatte im Jänner landesweite Proteste brutal niedergeschlagen.

EU-Gipfel: Initiativen für Wettbewerbsfähigkeit angekündigt

Brüssel - Dem EU-Sondergipfel am Donnerstag im belgischen Alden Biesen sollen rasch Initiativen zur Wettbewerbsfähigkeit folgen. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) betonte nach dem Treffen, die EU-Kommission werde bis zum regulären Gipfel Ende März konkrete Vorschläge ausarbeiten, etwa zur Entkopplung von Gas- und Strompreisen oder zur Abschaffung des Österreich-Aufschlags. Bei den Gratiszertifikaten werde es eine Evaluierung geben, das System müsse geändert werden.

Trump kippt zentrale Klimaschutz-Vorgabe der USA

Washington - US-Präsident Donald Trump hat eine der wichtigsten Klimaschutzvorgaben in den USA gekippt. Er erklärte am Donnerstag die Gefährdungsfeststellung von 2009 für ungültig, derzufolge Treibhausgase gesundheitsschädlich sind. Trump hob außerdem die darauf basierenden Emissionsvorgaben für Autos formell auf. Trump sprach von der "größten Deregulierungsmaßnahme" in der US-Geschichte. Er nannte die Klimaregelung aus der Zeit seines früheren Amtsvorgängers Barack Obama "katastrophal".

SPÖ-Gremien doch ohne Drama

Wien - Nach einigermaßen turbulenten Tagen hinter den Kulissen tritt die SPÖ am Freitag zusammen, um vermutlich reichlich unspektakulär die Vorbereitungen auf ihren Parteitag im März abzuschließen. Bei Sitzungen von Präsidium und Vorstand werden die Kandidatenlisten und der Leitantrag abgesegnet. Die Debatte um einen Gegenkandidaten zu Parteichef Andreas Babler ist nach dem Verzicht von Altkanzler Christian Kern wohl beendet.

