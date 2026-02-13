Münchner Sicherheitskonferenz wird eröffnet

München - Deutschlands Kanzler Friedrich Merz eröffnet am Freitag mit einer außenpolitischen Grundsatzrede die Münchner Sicherheitskonferenz. Mit Spannung wird erwartet, wie sich Merz bei seinem ersten Auftritt als deutscher Regierungschef bei dem weltweit größten Expertentreffen der Sicherheitspolitik zur Machtpolitik von US-Präsident Donald Trump äußert. Eine Rede von US-Außenminister Marco Rubio, der die Delegation aus Washington anführt, ist für Samstagvormittag geplant.

Broadway-Feeling mit Schrecksekunde am Opernball

Wien - Broadway-Feeling am Wiener Opernball: Von "The Carousel Waltz" bis hin zur "West Side Story", die Eröffnung des Fests beschritt am Donnerstagabend Neuland. Den 5.500 Besucherinnen und Besuchern dürfte das Experiment gefallen haben, besonders das Ballett wurde vom Publikum gefeiert. Die US-Schauspielerin Sharon Stone sorgte indes für eine kleine Schrecksekunde.

ICE-Razzien in Minnesota werden beendet

Saint Paul (Minnesota) - Die umstrittenen Razzien von Bundesbehörden gegen Migranten im US-Staat Minnesota sollen nach den Worten des Grenzschutz-Kommandanten Tom Homan eingestellt werden. "Angesichts der Erfolge" habe US-Präsident Donald Trump seinem Vorschlag zugestimmt, die Einsätze zu beenden, sagte Homan. Im Jänner waren bei den viel kritisierten Einsätzen zwei US-Bürger in der Großstadt Minneapolis getötet worden. Demokratische Vertreter von Stadt und Staat begrüßten das Ende der Einsätze.

Selenskyj: Wahlen und Referendum mit Sicherheitsgarantien

Kiew (Kyjiw)/Odessa - Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyi ist laut einem Interview mit der US-Zeitschrift "The Atlantic" offen für Präsidentschaftswahlen in der Ukraine und für ein Referendum über ein Friedensabkommen mit Russland. "Ich bin zu Wahlen bereit, aber wir brauchen Sicherheit, Sicherheitsgarantien und einen Waffenstillstand", sagte Selenskyj dem Bericht zufolge. Die Ukraine meldete unterdessen in der Nacht erneute russische Drohnenangriffe auf Odessa.

Ein Toter bei israelischem Luftangriff im Süden des Libanon

Beirut - Bei einem israelischen Luftangriff ist am Donnerstag im Süden des Libanon ein Mensch getötet worden. Das libanesische Gesundheitsministerium schrieb von einem "feindlichen Luftangriff" auf die Ortschaft Al-Tiri, der israelischen Armee zufolge wurde dabei ein "Terrorist" der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz getötet. Seit November 2024 gilt zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon eine Waffenruhe.

BNP gewinnt Parlamentswahl in Bangladesch

Dhaka - In Bangladesch hat die Nationalistische Partei (BNP) die Parlamentswahl klar für sich entschieden und damit Hoffnungen auf eine politische Stabilisierung geweckt. Nach Auszählung eines Großteils der Stimmen lag die BNP bei rund 185 der 300 Sitze im Parlament und sicherte sich damit die absolute Mehrheit. Es war die erste Wahl seit dem Sturz der langjährigen Ministerpräsidentin Sheikh Hasina durch einen von jungen Leuten getragenen Aufstand im Jahr 2024.

Ohne Deal wird es laut Trump "sehr traumatisch" für den Iran

Teheran/Washington - US-Präsident Donald Trump hat den Iran vor schwerwiegenden Konsequenzen gewarnt, sollte sich das Land nicht mit den USA einigen. "Das wird sehr traumatisch für den Iran, wenn sie keinen Deal machen", betonte er im Weißen Haus. Schon im vergangenen Jahr, als Washington und Teheran bereits über Irans umstrittenes Atomprogramm verhandelt hatten, hätte der Iran einem Deal zustimmen sollen, sagte Trump. Teheran hatte im Jänner landesweite Proteste brutal niedergeschlagen.

SPÖ-Gremien doch ohne Drama

Wien - Nach einigermaßen turbulenten Tagen hinter den Kulissen tritt die SPÖ am Freitag zusammen, um vermutlich reichlich unspektakulär die Vorbereitungen auf ihren Parteitag im März abzuschließen. Bei Sitzungen von Präsidium und Vorstand werden die Kandidatenlisten und der Leitantrag abgesegnet. Die Debatte um einen Gegenkandidaten zu Parteichef Andreas Babler ist nach dem Verzicht von Altkanzler Christian Kern wohl beendet.

