Münchner Sicherheitskonferenz wird eröffnet

München - Deutschlands Kanzler Friedrich Merz eröffnet am Freitag mit einer außenpolitischen Grundsatzrede die Münchner Sicherheitskonferenz. Mit Spannung wird erwartet, wie sich Merz bei seinem ersten Auftritt als deutscher Regierungschef bei dem weltweit größten Expertentreffen der Sicherheitspolitik zur Machtpolitik von US-Präsident Donald Trump äußert. Eine Rede von US-Außenminister Marco Rubio, der die Delegation aus Washington anführt, ist für Samstagvormittag geplant.

Selenskyj: Wahlen und Referendum mit Sicherheitsgarantien

Kiew (Kyjiw)/Odessa - Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyi ist laut einem Interview mit der US-Zeitschrift "The Atlantic" offen für Präsidentschaftswahlen in der Ukraine und für ein Referendum über ein Friedensabkommen mit Russland. "Ich bin zu Wahlen bereit, aber wir brauchen Sicherheit, Sicherheitsgarantien und einen Waffenstillstand", sagte Selenskyj dem Bericht zufolge. Die Ukraine meldete unterdessen in der Nacht erneute russische Drohnenangriffe auf Odessa.

Letzte Staffel der Semesterferien beginnt

Wien/Graz - In der Steiermark und Oberösterreich beginnt am Freitag die letzte der drei Semesterferien-Staffeln: Rund 360.000 Buben und Mädchen erhalten dort ihre Schulnachrichten und starten in die einwöchigen Ferien. Gleichzeitig endet für die etwa 350.000 Schüler in Tirol, Salzburg, Kärnten, Vorarlberg und im Burgenland die Semesterwoche - sie kehren kommende Woche wieder in die Klassenzimmer zurück.

Weitere Asbestfunde im Burgenland und der Steiermark

Eisenstadt/Graz - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat am Freitag weitere Asbestfunde im Nordburgenland und in der Oststeiermark gemeldet. Bei sechs Proben aus Winden (Bezirk Neusiedl am See) und Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) sowie Hartberg und Neudau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) wurde in Baumaterial ein Asbestgehalt von mehrheitlich über 50 Prozent festgestellt, hieß es in einer Aussendung.

Mindestens 38 Tote nach Zyklon "Gezani" in Madagaskar

Antananarivo - Die Zahl der Todesopfer durch den Zyklon "Gezani" in Madagaskar ist auf mindestens 38 angestiegen. Weitere sechs Menschen würde noch vermisst, mindestens 374 seien verletzt worden, wie die Katastrophenschutzbehörde des ostafrikanischen Inselstaats am Donnerstag mitteilte. Insgesamt seien zudem mehr als 12.000 Menschen durch den Sturm vertrieben worden.

Betrieb bei Lufthansa läuft nach Streik wieder

Frankfurt/München - Bei der AUA-Konzernmutter Lufthansa ist der Flugbetrieb nach dem Streik vom Vortag wieder angelaufen. Derzeit gebe es keine Störungen oder Ausfälle, sagte ein Sprecher des Unternehmens in der Früh. Am Donnerstag waren wegen zeitgleicher Arbeitsniederlegungen der Piloten und der Flugbegleiter rund 800 Flüge bei der größten deutschen Fluggesellschaft ausgefallen. Rund 100.000 Passagiere waren von dem auf einen Tag begrenzten Streik betroffen.

Zwei tote Babys in Gefrierschrank in Frankreich gefunden

Paris - Im Osten Frankreichs sind zwei Babys tot in einem Gefrierschrank aufgefunden worden. Die 50-jährige Mutter wurde festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft in Besan�on am Donnerstag mitteilte. Demnach gestand die Frau, dass sie die beiden Babys nach ihrer Geburt in den Jahren 2011 und 2018 in den Gefrierschrank ihres Hauses gelegt hatte. Sie habe die Schwangerschaften vor ihrer Familie und Freunden verborgen und die beiden Kinder dann heimlich zuhause zur Welt gebracht.

