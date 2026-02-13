Münchner Sicherheitskonferenz wird eröffnet

München - Deutschlands Kanzler Friedrich Merz eröffnet am Freitag mit einer außenpolitischen Grundsatzrede die Münchner Sicherheitskonferenz. Mit Spannung wird erwartet, wie sich Merz bei seinem ersten Auftritt als deutscher Regierungschef bei dem weltweit größten Expertentreffen der Sicherheitspolitik zur Machtpolitik von US-Präsident Donald Trump äußert. Eine Rede von US-Außenminister Marco Rubio, der die Delegation aus Washington anführt, ist für Samstagvormittag geplant.

SPÖ-Gremien doch ohne Drama

Wien - Nach Abebben der Personaldebatte in der SPÖ will Parteichef Andreas Babler nun eine Konzentration auf Inhaltliches. Das Regierungsteam werde mit voller Kraft für Österreich weiter arbeiten, erklärte er am Freitag vor den Sitzungen der Parteigremien. Dabei solle man sich auch darauf konzentrieren, "die Stabilität der Sozialdemokratie sichtbar zu machen". Ein Aufruf zur Einigkeit kam von FSG-Chef Josef Muchitsch. Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner zeigte sich genervt.

Grüne sehen viel Zuspruch für Erbschaftssteuer-Petition

Wien - Die Petition der Grünen für eine Erbschaftssteuer erhält nach deren Eigenangaben viel Zuspruch: Rund 10.000 Unterschriften wurden innerhalb von zwei Tagen gesammelt, berichtete Partei- und Klubchefin Leonore Gewessler am Freitag in einer Pressekonferenz. Die Grünen wollen Erbschaften ab 1 Mio. Euro besteuern, mit progressiven Steuersätzen von 25, 30 und 35 Prozent. Für Eigenheime, Kleinbetriebe und Bauernhöfe soll es Ausnahmen geben.

Selenskyj: Wahlen und Referendum mit Sicherheitsgarantien

Kiew (Kyjiw)/Odessa - Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj ist laut einem Interview mit der US-Zeitschrift "The Atlantic" offen für Präsidentschaftswahlen in der Ukraine und für ein Referendum über ein Friedensabkommen mit Russland. "Ich bin zu Wahlen bereit, aber wir brauchen Sicherheit, Sicherheitsgarantien und einen Waffenstillstand", sagte Selenskyj dem Bericht zufolge. Die Ukraine meldete unterdessen in der Nacht erneute russische Drohnenangriffe auf Odessa.

Mehrere Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine

Odessa - Bei russischen Angriffen sind nach Behördenangaben mindestens sieben Menschen in der Ukraine getötet worden. In der Ostukraine seien drei Brüder beim Beschuss von Kramatorsk am Donnerstagabend ums Leben gekommen, teilte die Staatsanwaltschaft des Gebiets Donezk mit. Die älteren seien 19 Jahre und der jüngste acht Jahre alt gewesen. Ihre Mutter und ihre Großmutter wurden demnach bei dem direkten Einschlag in ein Wohnhaus verletzt. Ein weiterer Mann starb bei dem Angriff.

Weitere Asbestfunde im Burgenland und der Steiermark

Eisenstadt/Graz - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat am Freitag weitere Asbestfunde im Nordburgenland und in der Oststeiermark gemeldet. Bei sechs Proben aus Winden (Bezirk Neusiedl am See) und Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) sowie Hartberg und Neudau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) wurde in Baumaterial ein Asbestgehalt von mehrheitlich über 50 Prozent festgestellt, hieß es in einer Aussendung.

Razzia nach Millionenbetrug mit falschen Tickets im Louvre

Paris - Schon wieder muss die Pariser Polizei zu einem spektakulären Kriminalfall mit Millionenbeute im Louvre anrücken. Wegen des Verdachts eines groß angelegten Betrugs mit Eintrittskarten in dem berühmten Museum haben die Fahnder neun Menschen festgenommen und über 1,4 Millionen Euro beschlagnahmt. Die Verdächtigen sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Festnahmen erfolgten nach Angaben der Behörde am Dienstag.

Zweiter Sturmtoter in Frankreich

Paris - Bei dem heftigen Sturm in Südwestfrankreich ist ein zweiter Mensch ums Leben gekommen. Im Departement Tarn-et-Garonne sei ein Mann in seinem Garten verunglückt, als er auf einer Leiter arbeitete, sagte Regierungssprecherin Maud Bregeon dem Sender TF1. Zuvor war bereits ein Lastwagenfahrer bei einem wetterbedingten Unfall ums Leben gekommen. 26 Menschen wurden insgesamt durch den Sturm verletzt, zumeist leicht. 450.000 Menschen waren weiterhin ohne Strom.

