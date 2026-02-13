Münchner Sicherheitskonferenz wird eröffnet

München - Deutschlands Kanzler Friedrich Merz eröffnet am Freitag mit einer außenpolitischen Grundsatzrede die Münchner Sicherheitskonferenz. Mit Spannung wird erwartet, wie sich Merz bei seinem ersten Auftritt als deutscher Regierungschef bei dem weltweit größten Expertentreffen der Sicherheitspolitik zur Machtpolitik von US-Präsident Donald Trump äußert. Eine Rede von US-Außenminister Marco Rubio, der die Delegation aus Washington anführt, ist für Samstagvormittag geplant.

SPÖ-Gremien doch ohne Drama

Wien - Nach Abebben der Personaldebatte in der SPÖ will Parteichef Andreas Babler nun eine Konzentration auf Inhaltliches. Das Regierungsteam werde mit voller Kraft für Österreich weiter arbeiten, erklärte er am Freitag vor den Sitzungen der Parteigremien. Dabei solle man sich auch darauf konzentrieren, "die Stabilität der Sozialdemokratie sichtbar zu machen". Ein Aufruf zur Einigkeit kam von FSG-Chef Josef Muchitsch. Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner zeigte sich genervt.

Tod Pilnaceks laut Gutachten durch "suizidales Ertrinken"

Wien - Ein am Freitag veröffentlichtes gerichtsmedizinisches Gutachten kommt zum Schluss, dass der ehemalige Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek durch "suizidales Ertrinken" ums Leben gekommen ist. Demnach gebe es "keine Anhaltspunkte für einen Unfalltod oder ein Tötungsdelikt", hieß es in einer Aussendung der Oberstaatsanwaltschaft Wien. Die Ermittlungen zum Tod Pilnaceks sind derzeit auch Gegenstand eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses.

Hochsicherheitsprozess um Mafia-Bande am Landesgericht Wien

Wien - Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ist am Freitag am Wiener Landesgericht ein Mafia-Prozess um eine erpresserische Entführung über die Bühne gegangen. Dutzende Einsatzkräfte der Polizei waren vor Ort, der Gerichtssaal wurde 20 Minuten vor Prozessbeginn mit Hilfe eines Spürhunds auf allfällige explosive Gegenstände untersucht. Medienschaffende, die der Verhandlung beiwohnen wollten, wurden nach der Sicherheitskontrolle im Eingangsbereich vor dem Saal noch einmal gefilzt.

Neue Ukraine-Gesprächsrunde startet kommende Woche

Kiew (Kyjiw)/Odessa - Die Verhandlungen über eine Ende des Kriegs in der Ukraine werden fortgesetzt. Moskau hat am Freitag bestätigt, dass kommende Woche eine neue Verhandlungsrunde startet. Ein genaues Datum und einen Ort nannte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow aber nicht. Laut der Nachrichtenagentur Reuters werden die trilateralen Gespräche am Dienstag und Mittwoch in Genf stattfinden.

Neue Besatzung ist auf dem Weg zur ISS

Washington/USA/Hawthorne - Erstmals in der ISS-Geschichte hatte die US-Raumfahrtbehörde NASA eine Besatzung wegen medizinischer Probleme vorzeitig zurückgeholt - nun ist die Nachfolge-Crew unterwegs zur Raumstation. Die vier Astronauten der "Crew 12" starteten mit einem "Crew Dragon" des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida, wie Live-Bilder der NASA zeigten.

Grüne sehen viel Zuspruch für Erbschaftssteuer-Petition

Wien - Die Petition der Grünen für eine Erbschaftssteuer erhält nach deren Eigenangaben viel Zuspruch: Rund 10.000 Unterschriften wurden innerhalb von zwei Tagen gesammelt, berichtete Partei- und Klubchefin Leonore Gewessler am Freitag in einer Pressekonferenz. Die Grünen wollen Erbschaften ab 1 Mio. Euro besteuern, mit progressiven Steuersätzen von 25, 30 und 35 Prozent. Für Eigenheime, Kleinbetriebe und Bauernhöfe soll es Ausnahmen geben.

Drei Sturmtote in Frankreich und Spanien

Paris - Bei dem heftigen Sturm in Südwestfrankreich und in Spanien sind insgesamt drei Menschen ums Leben gekommen. Im französischen Departement Tarn-et-Garonne sei ein Mann in seinem Garten gestorben, als er auf einer Leiter arbeitete, sagte Regierungssprecherin Maud Bregeon dem Sender TF1. Zuvor war bereits ein Lastwagenfahrer bei einem wetterbedingten Unfall ums Leben gekommen. 26 Menschen wurden in Frankreich zumeist leicht verletzt, 450.000 Menschen waren weiterhin ohne Strom.

