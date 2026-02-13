Merz für Befreiung Europas aus US-Abhängigkeit

München - Die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) ist am Freitag eröffnet worden. Das weltgrößte Treffen für Sicherheitspolitik steht heuer im Zeichen internationaler Spannungen wegen der Machtpolitik von US-Präsident Donald Trump. Europa müsse sich aus seiner selbst verschuldeten Abhängigkeit von den USA befreien und "eine neue transatlantische Partnerschaft begründen", sagte der deutsche Kanzler Friedrich Merz in seiner Eröffnungsrede.

Nur zwei Zählkandidaten als Babler-Gegner

Wien - Andreas Babler bleibt der einzige Wahlvorschlag als Parteivorsitzender für den bevorstehenden Bundesparteitag der SPÖ. Zwar haben sich zwei kaum bekannte Parteimitglieder ebenfalls beworben, doch kann man sie nur wählen, indem man ihren Namen auf den Stimmzettel schreibt. Das gab Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim in einer Pressekonferenz im Anschluss an die Parteigremien bekannt. Altkanzler Christian Kern hatte erst am Mittwoch auf ein Antreten verzichtet.

Bildungskarenz kostete den Bund 2025 mehr als geplant

Wien - Der Bund hat im vergangenen Jahr mehr Geld als geplant für die Bildungskarenz ausgegeben. Laut dem vorläufigen Erfolg für 2025 zahlte der Staat für die Maßnahme (ohne Sozialversicherung) 376,3 Mio. Euro aus, das sind rund 102 Mio. Euro mehr als im Budgetvoranschlag des Finanzministeriums vorgesehen. Grund für die Mehrausgaben ist ein höherer Andrang vor dem absehbaren Aus der Maßnahme bzw. vor dem Antragsende Anfang April.

Hochsicherheitsprozess um Mafia-Bande am Landesgericht Wien

Wien - Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ist am Freitag am Wiener Landesgericht ein Mafia-Prozess um eine erpresserische Entführung über die Bühne gegangen. Dutzende Einsatzkräfte der Polizei waren vor Ort, der Gerichtssaal wurde 20 Minuten vor Prozessbeginn mit Hilfe eines Spürhunds auf allfällige explosive Gegenstände untersucht. Medienschaffende, die der Verhandlung beiwohnen wollten, wurden nach der Sicherheitskontrolle im Eingangsbereich vor dem Saal noch einmal gefilzt.

Tod Pilnaceks laut Gutachten durch "suizidales Ertrinken"

Wien - Ein am Freitag veröffentlichtes gerichtsmedizinisches Gutachten kommt zum Schluss, dass der ehemalige Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek durch "suizidales Ertrinken" ums Leben gekommen ist. Demnach gebe es "keine Anhaltspunkte für einen Unfalltod oder ein Tötungsdelikt", hieß es in einer Aussendung der Oberstaatsanwaltschaft Wien. Die Ermittlungen zum Tod Pilnaceks sind derzeit auch Gegenstand eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses.

Neue Ukraine-Gesprächsrunde startet kommende Woche

Kiew (Kyjiw)/Odessa - Die Verhandlungen zwischen Russland, der Ukraine und den USA über ein Ende des Krieges werden in der kommenden Woche in Genf fortgesetzt. Die russische Delegation werde dabei von Kreml-Berater Wladimir Medinski geleitet, zitierten russische Nachrichtenagenturen Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag. Die Gespräche sind demnach für Dienstag und Mittwoch angesetzt. Aus der Ukraine wurde bestätigt, dass sich die Delegation aus Kiew auf die Gespräche in der Schweiz vorbereite.

Einbrecher erschossen: Schütze wegen Mordes angeklagt

Salzburg - Nach den tödlichen Schüssen eines Hausbesitzers auf einen mutmaßlichen Einbrecher am 31. Juli 2025 in der Stadt Salzburg wird der Schütze wegen Mordverdachts angeklagt. Wie die Staatsanwaltschaft Salzburg am Freitag mitteilte, sei nach den Ermittlungsergebnissen davon auszugehen, dass der 66-Jährige nicht in Notwehr handelte. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Mann zehn bis 20 Jahre Haft oder eine lebenslange Freiheitsstrafe. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest.

Drei Sturmtote in Frankreich und Spanien

Paris - Bei dem heftigen Sturm in Südwestfrankreich und in Spanien sind insgesamt drei Menschen ums Leben gekommen. Im französischen Departement Tarn-et-Garonne sei ein Mann in seinem Garten gestorben, als er auf einer Leiter arbeitete, sagte Regierungssprecherin Maud Bregeon dem Sender TF1. Zuvor war bereits ein Lastwagenfahrer bei einem wetterbedingten Unfall ums Leben gekommen. 26 Menschen wurden in Frankreich zumeist leicht verletzt, 450.000 Menschen waren weiterhin ohne Strom.

