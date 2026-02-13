Merz für Befreiung Europas aus US-Abhängigkeit

München - Die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) ist am Freitag eröffnet worden. Das weltgrößte Treffen für Sicherheitspolitik steht heuer im Zeichen internationaler Spannungen wegen der Machtpolitik von US-Präsident Donald Trump. Europa müsse sich aus seiner selbst verschuldeten Abhängigkeit von den USA befreien und "eine neue transatlantische Partnerschaft begründen", sagte der deutsche Kanzler Friedrich Merz in seiner Eröffnungsrede.

Nur zwei Zählkandidaten als Babler-Gegner

Wien - Andreas Babler bleibt der einzige Wahlvorschlag als Parteivorsitzender für den bevorstehenden Bundesparteitag der SPÖ. Zwar haben sich zwei kaum bekannte Parteimitglieder ebenfalls beworben, doch kann man sie nur wählen, indem man ihren Namen auf den Stimmzettel schreibt. Das gab Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim in einer Pressekonferenz im Anschluss an die Parteigremien bekannt. Altkanzler Christian Kern hatte erst am Mittwoch auf ein Antreten verzichtet.

Bildungskarenz kostete den Bund 2025 mehr als geplant

Wien - Der Bund hat im vergangenen Jahr mehr Geld als geplant für die Bildungskarenz ausgegeben. Laut dem vorläufigen Erfolg für 2025 zahlte der Staat für die Maßnahme (ohne Sozialversicherung) 376,3 Mio. Euro aus, das sind rund 102 Mio. Euro mehr als im Budgetvoranschlag des Finanzministeriums vorgesehen. Grund für die Mehrausgaben ist ein höherer Andrang vor dem absehbaren Aus der Maßnahme bzw. vor dem Antragsende Anfang April.

Hochsicherheitsprozess um Mafia-Bande am Landesgericht Wien

Wien - Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ist am Freitag am Wiener Landesgericht ein Mafia-Prozess um eine erpresserische Entführung über die Bühne gegangen. Dutzende Einsatzkräfte der Polizei waren vor Ort, der Gerichtssaal wurde 20 Minuten vor Prozessbeginn mit Hilfe eines Spürhunds auf allfällige explosive Gegenstände untersucht. Medienschaffende, die der Verhandlung beiwohnen wollten, wurden nach der Sicherheitskontrolle im Eingangsbereich vor dem Saal noch einmal gefilzt.

Mitte-Rechts-Partei mit deutlichem Wahlsieg in Bangladesch

Dhaka - Bei der ersten Parlamentswahl in Bangladesch seit dem Sturz der Regierungschefin Sheikh Hasina vor eineinhalb Jahren hat der Oppositionspolitiker Tarique Rahman mit seiner Mitte-Rechts-Partei einen überwältigenden Sieg errungen. Nach Angaben der staatlichen Wahlkommission sicherte sich die Nationalistische Partei Bangladeschs (BNP) eine absolute Mehrheit. Beobachter sahen in der vorgezogenen Wahl vom Donnerstag einen wichtigen Schritt hin zu Stabilität in dem Land.

Erster Schritt zu EU-Mercosur-Pakt in Argentinien

Buenos Aires/Brüssel/Canberra - Als erstes Land der Mercosur-Staaten ist Argentinien einen ersten Schritt zur Ratifizierung des Handelsabkommen mit der EU gegangen. Mit einer großen Mehrheit von 203 Stimmen billigte die Abgeordnetenkammer das Abkommen in der Nacht auf Freitag. 42 Abgeordnete stimmten dagegen, vier enthielten sich. In den kommenden Wochen stimmt nun noch der argentinische Senat darüber ab. In der EU war indes auch die Rede von guten Fortschritten bei Handelspakt-Gesprächen mit Australien.

BVwG sieht Mehraufwand durch neue Asylregeln

Wien - Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) erwartet durch die Umsetzung des EU-Asyl- und Migrationspakts (GEAS-Regeln) in Österreich einen "signifikanten Mehraufwand". Dass - wie derzeit im Entwurf vorgesehen - der Familiennachzug im Asylverfahren künftig in die Zuständigkeit der Landesverwaltungsgerichte übergeht, ändere daran nichts, wurde am Freitag in einer Aussendung betont. Gedrängt wurde auch auf einen raschen Beschluss der nationalen Regelungen.

Iran setzt nach Protesten Untersuchungskommission ein

Teheran - Nach den regierungskritischen Protesten im Iran mit tausenden Todesopfern hat die iranische Regierung die Einrichtung einer Untersuchungskommission verkündet. "Es wurde ein Untersuchungsausschuss aus Vertretern zuständiger Institutionen gebildet, der Dokumente sammelt und Aussagen anhört", teilte Regierungssprecherin Fatemeh Mohajerani der Nachrichtenagentur Isna am Freitag mit. Die Proteste hatten sich an den hohen Lebenserhaltungskosten entzündet und rasch ausgeweitet.

