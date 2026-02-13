|
13.02.2026 19:30:00
APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K
München - Die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) ist am Freitag eröffnet worden. Das weltgrößte Treffen für Sicherheitspolitik steht heuer im Zeichen internationaler Spannungen wegen der Machtpolitik von US-Präsident Donald Trump. Europa müsse sich aus seiner selbst verschuldeten Abhängigkeit von den USA befreien und "eine neue transatlantische Partnerschaft begründen", sagte der deutsche Kanzler Friedrich Merz in seiner Eröffnungsrede.
Neue Ukraine-Gesprächsrunde startet kommende Woche
Kiew (Kyjiw)/Odessa - Die Verhandlungen zwischen Russland, der Ukraine und den USA über ein Ende des Krieges werden in der kommenden Woche in Genf fortgesetzt. Die russische Delegation werde dabei von Kreml-Berater Wladimir Medinski geleitet, zitierten russische Nachrichtenagenturen Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag. Die Gespräche sind demnach für Dienstag und Mittwoch angesetzt. Aus der Ukraine wurde bestätigt, dass sich die Delegation aus Kiew auf die Gespräche in der Schweiz vorbereite.
Prozess gegen Stronach in Kanada fortgesetzt
Wien/Toronto - Der Prozess gegen den österreichisch-kanadischen Magna-Gründer Frank Stronach wegen Missbrauchsvorwürfen ist am Freitag in Toronto fortgesetzt worden. Eine Anwältin des Milliardärs warf einer Klägerin vor, eine "Geschichtenerzählerin" zu sein, ging aus einem CBC-Bericht hervor. Die Anwältin stellt die Erinnerungen der Frau an die Ereignisse des mutmaßlichen Angriffs infrage. Die Klägerin gab an, dass sie vergewaltigt worden sei und bekräftigte ihre Aussage am Freitag.
Trump will Venezuela besuchen
Washington/Caracas - US-Präsident Donald Trump plant nach eigenen Worten eine Reise nach Venezuela. "Ich werde Venezuela einen Besuch abstatten", sagte Trump am Freitag in Washington. Das Datum stehe noch nicht fest, fügte er hinzu. Trump bekräftigte, dass er mit Übergangspräsidentin Delcy Rodr�guez eng zusammenarbeite. Rodr�guez führt die venezolanische Regierung seit der Gefangennahme des linksnationalistischen Staatschefs Nicol�s Maduro durch US-Streitkräfte Anfang Jänner an.
Für US-Gouverneur Newsom geht Trumps Zeit vorbei
München - Der demokratische Gouverneur Kaliforniens, Gavin Newsom, hat US-Präsident Donald Trump auf der Münchner Sicherheitskonferenz harsch attackiert. Er rief dazu auf, Trump endlich etwas entgegenzusetzen - rief aber auch zu Geduld auf: "Donald Trump ist vorübergehend. Er wird in drei Jahren weg sein", sagte Newsom in einer Diskussion über Klimapolitik auf der Konferenz. Die Klimapolitik der aktuellen US-Regierung werde deshalb nur von vorübergehender Natur sein.
Protest gegen Kopftuchverbot an Schulen in Wien
Wien - Das ab Herbst geltende Kopftuchverbot für Schülerinnen unter 14 Jahren erhitzt weiter die Gemüter. Zu einer Protestkundgebung versammelten sich am späten Nachmittag am Menschenrechtsplatz in Wien aber nur rund 200 Menschen. Gewarnt wurde dabei vor wachsendem anti-muslimischen Rassismus. "Das Kopftuchverbot schützt Mädchen nicht, es diskriminiert sie", sagte Frauenrechtsaktivistin Rosa Logar.
Erster Schritt zu EU-Mercosur-Pakt in Argentinien
Buenos Aires/Brüssel/Canberra - Als erstes Land der Mercosur-Staaten ist Argentinien einen ersten Schritt zur Ratifizierung des Handelsabkommen mit der EU gegangen. Mit einer großen Mehrheit von 203 Stimmen billigte die Abgeordnetenkammer das Abkommen in der Nacht auf Freitag. 42 Abgeordnete stimmten dagegen, vier enthielten sich. In den kommenden Wochen stimmt nun noch der argentinische Senat darüber ab. In der EU war indes auch die Rede von guten Fortschritten bei Handelspakt-Gesprächen mit Australien.
BVwG sieht Mehraufwand durch neue Asylregeln
Wien - Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) erwartet durch die Umsetzung des EU-Asyl- und Migrationspakts (GEAS-Regeln) in Österreich einen "signifikanten Mehraufwand". Dass - wie derzeit im Entwurf vorgesehen - der Familiennachzug im Asylverfahren künftig in die Zuständigkeit der Landesverwaltungsgerichte übergeht, ändere daran nichts, wurde am Freitag in einer Aussendung betont. Gedrängt wurde auch auf einen raschen Beschluss der nationalen Regelungen.
Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.
red
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.