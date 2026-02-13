Merz für Befreiung Europas aus US-Abhängigkeit

München - Die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) ist am Freitag eröffnet worden. Das weltgrößte Treffen für Sicherheitspolitik steht heuer im Zeichen internationaler Spannungen wegen der Machtpolitik von US-Präsident Donald Trump. Europa müsse sich aus seiner selbst verschuldeten Abhängigkeit von den USA befreien und "eine neue transatlantische Partnerschaft begründen", sagte der deutsche Kanzler Friedrich Merz in seiner Eröffnungsrede.

Neue Ukraine-Gesprächsrunde startet kommende Woche

Kiew (Kyjiw)/Odessa - Die Verhandlungen zwischen Russland, der Ukraine und den USA über ein Ende des Krieges werden in der kommenden Woche in Genf fortgesetzt. Die russische Delegation werde dabei von Kreml-Berater Wladimir Medinski geleitet, zitierten russische Nachrichtenagenturen Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag. Die Gespräche sind demnach für Dienstag und Mittwoch angesetzt. Aus der Ukraine wurde bestätigt, dass sich die Delegation aus Kiew auf die Gespräche in der Schweiz vorbereite.

Prozess gegen Stronach in Kanada fortgesetzt

Wien/Toronto - Der Prozess gegen den österreichisch-kanadischen Magna-Gründer Frank Stronach wegen Missbrauchsvorwürfen ist am Freitag in Toronto fortgesetzt worden. Eine Anwältin des Milliardärs warf einer Klägerin vor, eine "Geschichtenerzählerin" zu sein, ging aus einem CBC-Bericht hervor. Die Anwältin stellt die Erinnerungen der Frau an die Ereignisse des mutmaßlichen Angriffs infrage. Die Klägerin gab an, dass sie vergewaltigt worden sei und bekräftigte ihre Aussage am Freitag.

Trump will Venezuela besuchen

Washington/Caracas - US-Präsident Donald Trump plant nach eigenen Worten eine Reise nach Venezuela. "Ich werde Venezuela einen Besuch abstatten", sagte Trump am Freitag in Washington. Das Datum stehe noch nicht fest, fügte er hinzu. Trump bekräftigte, dass er mit Übergangspräsidentin Delcy Rodr�guez eng zusammenarbeite. Rodr�guez führt die venezolanische Regierung seit der Gefangennahme des linksnationalistischen Staatschefs Nicol�s Maduro durch US-Streitkräfte Anfang Jänner an.

Für US-Gouverneur Newsom geht Trumps Zeit vorbei

München - Der demokratische Gouverneur Kaliforniens, Gavin Newsom, hat US-Präsident Donald Trump auf der Münchner Sicherheitskonferenz harsch attackiert. Er rief dazu auf, Trump endlich etwas entgegenzusetzen - rief aber auch zu Geduld auf: "Donald Trump ist vorübergehend. Er wird in drei Jahren weg sein", sagte Newsom in einer Diskussion über Klimapolitik auf der Konferenz. Die Klimapolitik der aktuellen US-Regierung werde deshalb nur von vorübergehender Natur sein.

Protest gegen Kopftuchverbot an Schulen in Wien

Wien - Das ab Herbst geltende Kopftuchverbot für Schülerinnen unter 14 Jahren erhitzt weiter die Gemüter. Zu einer Protestkundgebung versammelten sich am späten Nachmittag am Menschenrechtsplatz in Wien aber nur rund 200 Menschen. Gewarnt wurde dabei vor wachsendem anti-muslimischen Rassismus. "Das Kopftuchverbot schützt Mädchen nicht, es diskriminiert sie", sagte Frauenrechtsaktivistin Rosa Logar.

Erster Schritt zu EU-Mercosur-Pakt in Argentinien

Buenos Aires/Brüssel/Canberra - Als erstes Land der Mercosur-Staaten ist Argentinien einen ersten Schritt zur Ratifizierung des Handelsabkommen mit der EU gegangen. Mit einer großen Mehrheit von 203 Stimmen billigte die Abgeordnetenkammer das Abkommen in der Nacht auf Freitag. 42 Abgeordnete stimmten dagegen, vier enthielten sich. In den kommenden Wochen stimmt nun noch der argentinische Senat darüber ab. In der EU war indes auch die Rede von guten Fortschritten bei Handelspakt-Gesprächen mit Australien.

BVwG sieht Mehraufwand durch neue Asylregeln

Wien - Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) erwartet durch die Umsetzung des EU-Asyl- und Migrationspakts (GEAS-Regeln) in Österreich einen "signifikanten Mehraufwand". Dass - wie derzeit im Entwurf vorgesehen - der Familiennachzug im Asylverfahren künftig in die Zuständigkeit der Landesverwaltungsgerichte übergeht, ändere daran nichts, wurde am Freitag in einer Aussendung betont. Gedrängt wurde auch auf einen raschen Beschluss der nationalen Regelungen.

