Neue Ukraine-Gesprächsrunde startet kommende Woche

Kiew (Kyjiw)/Odessa - Die Verhandlungen zwischen Russland, der Ukraine und den USA über ein Ende des Krieges werden in der kommenden Woche in Genf fortgesetzt. Die russische Delegation werde dabei von Kreml-Berater Wladimir Medinski geleitet, zitierten russische Nachrichtenagenturen Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag. Die Gespräche sind demnach für Dienstag und Mittwoch angesetzt. Aus der Ukraine wurde bestätigt, dass sich die Delegation aus Kiew auf die Gespräche in der Schweiz vorbereite.

Münchner Sicherheitskonferenz: Spannung vor Rubio-Rede

München/Washington/Brüssel - Mit großer Spannung wird am Samstagvormittag der Auftritt von US-Außenminister Marco Rubio auf der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) erwartet. Die große Frage ist: Wird er an die ungewöhnlich scharfe Rede von US-Vizepräsident JD Vance aus dem Vorjahr anknüpfen oder nach der Grönland-Krise doch ein Stück auf die Verbündeten zugehen? Die Europäer erhoffen sich ein Bekenntnis zur NATO und möglichst auch eine klare Ansage zum Verbleib von US-Truppen und Atomwaffen in Europa.

Schah-Sohn Pahlavi will den Iran nicht regieren

München/Teheran/Washington - Der Sohn des 1979 gestürzten Schahs von Persien, Reza Pahlavi, strebt im Fall eines erfolgreichen Regierungswechsels im Iran keine Führungsrolle an. "Ich habe keine persönlichen Ambitionen. Ich strebe nicht nach Macht. Ich möchte keine Krone auf dem Kopf oder einen Titel", sagte der 65-Jährige bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Er wolle das Land so weit bringen, damit die Menschen ihre erste demokratische Regierung wählen könnten.

Karneval in Rio offiziell eröffnet

Rio de Janeiro - Der weltberühmte Karneval in Brasiliens Millionenmetropole Rio de Janeiro ist offiziell eröffnet. Bürgermeister Eduardo Paes übergab im Stadtpalast den Stadtschlüssel an "König Momo", die Symbolfigur des Karnevals, und läutete damit das bunte Treiben am Zuckerhut ein. "Rio de Janeiro ist ein Lebensgefühl, eine Stimmung und nichts repräsentiert den Geist dieser Stadt besser als der Karneval von Rio. Habt Spaß, aber seid verantwortungsbewusst", sagte Paes.

Deutschland: Wieder Schließfächer in Bank aufgebrochen

Diepholz/Bremen - Wieder sind in Deutschland im Keller einer Bankfiliale etliche Schließfächer aufgebrochen worden - diesmal in der Gemeinde Stuhr nahe der norddeutschen Stadt Bremen. Bisher gebe es keine Spur von den Tätern, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Ende Dezember waren in Gelsenkirchen Einbrecher durch ein Bohrloch in den Tresorraum der dortigen Sparkasse gelangt. Sie brachen mehr als 3.000 Schließfächer auf und flohen mit Gold, Bargeld und anderen Wertsachen in Millionenhöhe.

Paragleiterin stürzt in Tirol auf Terrasse von Lokal

Alpbach - Eine 56-jährige Deutsche ist am Freitag beim Paragleiten in Alpbach in Tirol (Bezirk Kufstein) im Zuge des Landeanflugs auf die Terrasse eines Gastronomiebetriebes im Ortszentrum abgestürzt. Die Frau wurde dabei verletzt. Der Gleitschirm breitete sich über dem Dach des Gebäudes aus. Zeugen setzten einen Notruf ab und leisteten Erste Hilfe. Die Deutsche wurde nach Erstversorgung und Bergung mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

