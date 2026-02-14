Razzia nach Millionenbetrug mit falschen Tickets im Louvre

Paris - Schon wieder muss die Pariser Polizei zu einem spektakulären Kriminalfall mit Millionenbeute im Louvre anrücken. Wegen des Verdachts eines groß angelegten Betrugs mit Eintrittskarten in dem berühmten Museum haben die Fahnder neun Menschen festgenommen und über 1,4 Millionen Euro beschlagnahmt. Gegen alle neun wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, so Justizkreise am Freitagabend Eine Person, der bandenmäßiger Betrug und Korruption vorgeworfen wird, kam in Untersuchungshaft.

Neue Ukraine-Gesprächsrunde startet kommende Woche

Kiew (Kyjiw)/Odessa - Die Verhandlungen zwischen Russland, der Ukraine und den USA über ein Ende des Krieges werden in der kommenden Woche in Genf fortgesetzt. Die russische Delegation werde dabei von Kreml-Berater Wladimir Medinski geleitet, zitierten russische Nachrichtenagenturen Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag. Die Gespräche sind demnach für Dienstag und Mittwoch angesetzt. Aus der Ukraine wurde bestätigt, dass sich die Delegation aus Kiew auf die Gespräche in der Schweiz vorbereite.

Münchner Sicherheitskonferenz: Spannung vor Rubio-Rede

München/Washington/Brüssel - Mit großer Spannung wird am Samstagvormittag der Auftritt von US-Außenminister Marco Rubio auf der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) erwartet. Die große Frage ist: Wird er an die ungewöhnlich scharfe Rede von US-Vizepräsident JD Vance aus dem Vorjahr anknüpfen oder nach der Grönland-Krise doch ein Stück auf die Verbündeten zugehen? Die Europäer erhoffen sich ein Bekenntnis zur NATO und möglichst auch eine klare Ansage zum Verbleib von US-Truppen und Atomwaffen in Europa.

Karneval in Rio offiziell eröffnet

Rio de Janeiro - Der weltberühmte Karneval in Brasiliens Millionenmetropole Rio de Janeiro ist offiziell eröffnet. Bürgermeister Eduardo Paes übergab im Stadtpalast den Stadtschlüssel an "König Momo", die Symbolfigur des Karnevals, und läutete damit das bunte Treiben am Zuckerhut ein. "Rio de Janeiro ist ein Lebensgefühl, eine Stimmung und nichts repräsentiert den Geist dieser Stadt besser als der Karneval von Rio. Habt Spaß, aber seid verantwortungsbewusst", sagte Paes.

US-Armee bereitet sich auf möglichen Iran-Einsatz vor

Teheran/Washington - Das US-Militär bereitet sich offenbar nach Angaben von Insidern für den Fall eines Angriffsbefehls von US-Präsident Donald Trump auf einen möglichen wochenlangen Einsatz gegen den Iran vor. Dies sagten zwei US-Regierungsvertreter, die anonym bleiben wollten, am Freitag (Ortszeit) gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. US-Präsident Donald Trump bezeichnete einmal mehr einen Regimewechsel im Iran als wünschenswert und heizte damit den Konflikt mit Teheran weiter an.

Deutschland: Wieder Schließfächer in Bank aufgebrochen

Diepholz/Bremen - Wieder sind in Deutschland im Keller einer Bankfiliale etliche Schließfächer aufgebrochen worden - diesmal in der Gemeinde Stuhr nahe der norddeutschen Stadt Bremen. Bisher gebe es keine Spur von den Tätern, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Ende Dezember waren in Gelsenkirchen Einbrecher durch ein Bohrloch in den Tresorraum der dortigen Sparkasse gelangt. Sie brachen mehr als 3.000 Schließfächer auf und flohen mit Gold, Bargeld und anderen Wertsachen in Millionenhöhe.

red