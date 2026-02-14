Münchner Sicherheitskonferenz: Spannung vor Rubio-Rede

München/Washington/Brüssel - Mit großer Spannung wird am Samstagvormittag der Auftritt von US-Außenminister Marco Rubio auf der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) erwartet. Die große Frage ist: Wird er an die ungewöhnlich scharfe Rede von US-Vizepräsident JD Vance aus dem Vorjahr anknüpfen oder nach der Grönland-Krise doch ein Stück auf die Verbündeten zugehen? Die Europäer erhoffen sich ein Bekenntnis zur NATO und möglichst auch eine klare Ansage zum Verbleib von US-Truppen und Atomwaffen in Europa.

US-Heimatschutzministerium bekommt kein frisches Geld mehr

Washington - Der Übergangshaushalt des US-Heimatschutzministeriums ist am Freitag (Ortszeit) ohne Nachfolgeregelung ausgelaufen. Damit bekommt das Ministerium, dem die umstrittene Migrationsbehörde ICE untersteht, kein frisches Geld mehr und muss seine Geschäfte teilweise einschränken. Der Grund dafür ist ein Streit zwischen Demokraten und Republikanern im Parlament wegen des teils brutalen Vorgehens der Behörden gegen Migranten.

Defizit: Österreich will mehr Schulden für Aufrüstung machen

Brüssel/EU-weit - Die EU-Wirtschafts- und Finanzminister werden laut Angaben aus dem Rat bei ihrem Treffen am Dienstag in Brüssel die "nationale Ausweichklausel" für Verteidigungsausgaben für Österreich aktivieren. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hatte dies im Dezember "zur Erhaltung von Budget-Spielräumen" beantragt. Die Klausel erlaubt, mehr Schulden für Aufrüstung zu machen, ohne dafür von der EU sanktioniert zu werden. Marterbauer betonte, die Maßnahme sei reine Vorsicht.

Trump droht mit Dekret für Wahlrechtsreform

Washington - US-Präsident Donald Trump hat angedroht, seine umstrittene Wahlrechtsreform per Dekret durchzusetzen. Sollte der Kongress die von ihm gewollte Ausweispflicht für Wähler vor den Wahlen im November nicht per Gesetz beschließen, werde er selbst zur Tat schreiten, schrieb Trump am Freitag in seinem Online-Netzwerk Truth Social. Er werde ein entsprechendes Dekret "in Kürze" vorlegen. Die Republikaner könnten bei den sogenannten Midterms ihre Kongressmehrheiten verlieren.

Eine Schwerverletzte bei Crash von Pkw und Bus in Vorarlberg

Feldkirch - Eine 56-jährige Pkw-Lenkerin ist Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Vorarlberg Straße (L190) in Feldkirch schwer verletzt worden. Die Frau wollte bei einer Kreuzung nach links in eine Gemeindestraße abbiegen, als sie frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus kollidierte. Die 56-Jährige wurde von der Feuerwehr mit der Bergeschere aus dem Pkw befreit. Sie wurde von einem Notarzt erstversorgt und mit der Rettung in das Krankenhaus gebracht.

US-Armee bereitet sich auf möglichen Iran-Einsatz vor

Teheran/Washington - Das US-Militär bereitet sich offenbar nach Angaben von Insidern für den Fall eines Angriffsbefehls von US-Präsident Donald Trump auf einen möglichen wochenlangen Einsatz gegen den Iran vor. Dies sagten zwei US-Regierungsvertreter, die anonym bleiben wollten, am Freitag (Ortszeit) gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. US-Präsident Donald Trump bezeichnete einmal mehr einen Regimewechsel im Iran als wünschenswert und heizte damit den Konflikt mit Teheran weiter an.

Eine Tote und Verletzte in Ukraine nach russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw)/Odessa - Bei russischen Angriffen in der Nacht auf Samstag ist in der ukrainischen Hafenstadt Odessa eine Frau ums Leben gekommen. Die Frau sei beim Einschlag einer Drohne in ein einstöckiges privates Wohnhaus getötet worden, teilte Militärgouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit. Das Haus sei abgebrannt. Im Gebiet Kiew wurden zwei Menschen Behördenangaben zufolge durch Drohnenangriffe verletzt.

Pflegegeld: Plus bei Rückstufungen, lange Verfahrensdauer

Wien - Beim Pflegegeld ist die Rate der Rückstufungen (die Vergabe einer niedrigeren Pflegestufe als zuvor) etwas gestiegen. Während es 2019 noch 10,24 Rückstufungen pro 1.000 Bezieherinnen und Beziehern gab, waren es 2025 12,77. Die Verfahrensdauer der Pflegegeld-Verfahren ist mit 74,4 Tagen in Wien am längsten (Schnitt 2019-2025), im Burgenland mit 45,6 Tagen am kürzesten. Das zeigt eine aktuelle Beantwortung einer Anfrage der Grünen durch Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ).

