US-Außenminister Rubio: USA wollen ein "starkes" Europa

München/Washington/Brüssel - US-Außenminister Marco Rubio hat sich zu einer engen Partnerschaft seines Landes mit Europa bekannt. "Wir gehören zusammen", sagte Rubio am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC). "Wir wollen, dass Europa stark ist. Wir glauben, dass Europa überleben muss." Den politischen Kurs von US-Präsident Donald Trump verteidigte er zugleich energisch. Er würdigte die Geschichte des transatlantischen Bündnisses seit der Nachkriegszeit, es seien aber Fehler gemacht worden.

WKÖ budgetiert externe Prüfung mit 675.000 Euro

Wien - Die Wirtschaftskammer (WKÖ) will Millionenbeträge einsparen. In diesem Zusammenhang hat Neo-Chefin Martha Schultz unter anderem eine externe Prüfung angekündigt, deren Ergebnisse im Juni vorliegen sollen. Und diese zum Jahresstart beim Berater KPMG beauftragte Untersuchung von Abläufen in der Chefetage sowie in Abteilungen wurde seitens der WKÖ mit rund 675.000 Euro netto veranschlagt, schreibt "Die Presse" (Samstag). Der APA wurde dieser Betrag bestätigt.

Wirbel um Frauenleichen nach Massenprotesten im Iran

Teheran - Im Iran haben einen Monat nach der brutalen Repression gegen Anti-Regierungsproteste Äußerungen eines Politikers für Wirbel gesorgt. Mohammad Seraj, Mitglied der Sozialkommission des Parlaments, äußerte sich zu einem Bericht einer Studierendenvereinigung über 50 weiterhin nicht identifizierte Frauenleichen in Teheran: "Weder ist jemand gekommen, um nach ihnen zu suchen, noch hatten sie Ausweisdokumente bei sich", sagte der Abgeordnete der Nachrichtenagentur ILNA.

Polizei-Großfahndung nach Gewalttat in Salzburg

Salzburg - Eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen zwei 31-jährigen und einem 43-jährigen Salzburger in einem Wohnhaus in Salzburg-Lehen hat Freitagnacht einen Polizei-Großeinsatz ausgelöst. Der 43-Jährige dürfte die beiden 31-Jährigen mit einem unbekannten Gegenstand so schwer verletzt haben, dass sie mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden mussten, berichtete die Polizei. Der Mann flüchtete zu Fuß.

Trump droht mit Dekret für Wahlrechtsreform

Washington - US-Präsident Donald Trump hat angedroht, seine umstrittene Wahlrechtsreform per Dekret durchzusetzen. Sollte der Kongress die von ihm gewollte Ausweispflicht für Wähler vor den Wahlen im November nicht per Gesetz beschließen, werde er selbst zur Tat schreiten, schrieb Trump am Freitag in seinem Online-Netzwerk Truth Social. Er werde ein entsprechendes Dekret "in Kürze" vorlegen. Die Republikaner könnten bei den sogenannten Midterms ihre Kongressmehrheiten verlieren.

US-Heimatschutzministerium bekommt kein frisches Geld mehr

Washington - Der Übergangshaushalt des US-Heimatschutzministeriums ist am Freitag (Ortszeit) ohne Nachfolgeregelung ausgelaufen. Damit bekommt das Ministerium, dem die umstrittene Migrationsbehörde ICE untersteht, kein frisches Geld mehr und muss seine Geschäfte teilweise einschränken. Der Grund dafür ist ein Streit zwischen Demokraten und Republikanern im Parlament wegen des teils brutalen Vorgehens der Behörden gegen Migranten.

Großeinsatz der Polizei im Fall Guthrie

Tucson - Im Fall der seit zwei Wochen vermissten Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie ist ein Großeinsatz der Polizei in Gange. Seit dem späten Freitagabend (Ortszeit) seien zwischenzeitlich mehr als ein Dutzend Fahrzeuge bei einer Adresse wenige Kilometer entfernt vom Haus der 84-Jährigen in Tucson zu sehen, berichtete der US-Sender CNN. Beobachtet wurden demnach auch Fahrzeuge von Spezialeinheiten.

Versteckspiel in Oberösterreich endete mit Suchaktion

St. Wolfgang - Ein Versteckspiel im oberösterreichischen Bezirk Gmunden hat Freitagnachmittag zu einer Suchaktion von mehreren Dutzend Bürgern und Einsatzkräften geführt: Der Vater eines Fünfjährigen startete das Spiel mit seinem Sohn und dessen gleichaltrigem Freund im Bereich des Kindergartens in St. Wolfgang. Die Buben versteckten sich aber so gut, dass der Erwachsene sie nicht fand. Nach einer Stunde schaltete er die Polizei ein. Nach Einbruch der Dunkelheit wurden die Kinder gefunden.

