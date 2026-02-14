Rubio: USA wollen "starkes" Europa als Verbündeten

München/Washington/Brüssel - US-Außenminister Marco Rubio hat sich zu einer engen Partnerschaft seines Landes mit Europa bekannt. "Wir gehören zusammen", sagte Rubio am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC). "Wir wollen, dass Europa stark ist." Den politischen Kurs von US-Präsident Donald Trump verteidigte er zugleich energisch. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warb dafür, die europäische Beistandsklausel zum Leben zu erwecken, um sich unabhängiger von den USA zu machen.

Hochwasser infolge des Sturms "Nils" in Südwestfrankreich

Paris - Nach heftigem Sturm und starken Regenfällen gibt es in Teilen von Frankreich Hochwasser. Für zwei D�partements im Südwesten des Landes gilt die höchste Unwetterwarnstufe Rot, in 13 weiteren gilt wegen der Hochwassergefahr Stufe Orange. Wie der Warndienst Vigicrues am Samstag mitteilte, werden in den betroffenen Gebieten an Wasserläufen starke Übertritte erwartet oder es gebe sie schon jetzt.

Mann in Vorarlberg von Zug erfasst und tödlich verletzt

Bregenz - Ein 40-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag beim Bahnhof in Vorarlbergs Landeshauptstadt Bregenz von einem einfahrenden Regionalzug erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann und ein 38-Jähriger hatten einen Zaun, der die Bahnstrecke vom See-Fahrradweg abtrennt, übersprungen und wollten so die Gleise zum Bahnsteig hin überqueren. Daraufhin kam es zu dem folgenschweren Unfall. Der Lokführer leitete eine Notbremsung ein, doch der 40-Jährige wurde einige Meter mitgeschleift.

Taskforce Burgenland fordert bundesweite Asbest-Regelung

Eisenstadt - Die nach den Asbest-Funden im Burgenland eingerichtete Taskforce fordert eine bundesweit einheitliche Regelung zum Umgang mit natürlich vorkommendem Asbest. "Derzeit fehlt in Österreich eine ausdrückliche gesetzliche Bestimmung, die die Gewinnung und das Inverkehrbringen natürlich vorkommender Materialien, etwa Gestein aus Steinbrüchen, an einen verbindlichen Grenzwert knüpft", so Andreas Temmel, Vertreter der Landesverwaltung in der Taskforce, am Samstag in einer Aussendung.

Meinl-Reisinger kritisierte UNO-Nahost-Berichterstatterin

Wien/Rom - Seit Tagen hagelt es Kritik an der UNO-Sonderberichterstatterin für die palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese. Auch Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hatte sich dem Protest gegen die italienische Juristin angeschlossen. Ein entsprechender Post wurde aber später gelöscht. Hintergrund des Wirbels sind Israel-kritische Aussagen von Albanese bei einer Konferenz in Doha, die Anfang Februar über die Bühne ging.

Polizei-Großfahndung nach Gewalttat in Salzburg

Salzburg - Eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen zwei 31-jährigen und einem 43-jährigen Salzburger in einem Wohnhaus in Salzburg-Lehen hat Freitagnacht einen Polizei-Großeinsatz ausgelöst. Der 43-Jährige dürfte die beiden 31-Jährigen mit einem unbekannten Gegenstand so schwer verletzt haben, dass sie mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden mussten, berichtete die Polizei. Der Mann flüchtete zu Fuß.

WKÖ budgetiert externe Prüfung mit 675.000 Euro

Wien - Die Wirtschaftskammer (WKÖ) will Millionenbeträge einsparen. In diesem Zusammenhang hat Neo-Chefin Martha Schultz unter anderem eine externe Prüfung angekündigt, deren Ergebnisse im Juni vorliegen sollen. Und diese zum Jahresstart beim Berater KPMG beauftragte Untersuchung von Abläufen in der Chefetage sowie in Abteilungen wurde seitens der WKÖ mit rund 675.000 Euro netto veranschlagt, schreibt "Die Presse" (Samstag). Der APA wurde dieser Betrag bestätigt.

Wirbel um Frauenleichen nach Massenprotesten im Iran

Teheran - Im Iran haben einen Monat nach der brutalen Repression gegen Anti-Regierungsproteste Äußerungen eines Politikers für Wirbel gesorgt. Mohammad Seraj, Mitglied der Sozialkommission des Parlaments, äußerte sich zu einem Bericht einer Studierendenvereinigung über 50 weiterhin nicht identifizierte Frauenleichen in Teheran: "Weder ist jemand gekommen, um nach ihnen zu suchen, noch hatten sie Ausweisdokumente bei sich", sagte der Abgeordnete der Nachrichtenagentur ILNA.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red