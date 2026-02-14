Rubio: USA wollen "starkes" Europa als Verbündeten

München/Washington/Brüssel - US-Außenminister Marco Rubio hat sich zur Partnerschaft der USA mit Europa bekannt - und zugleich sehr deutliche Erwartungen an die Verbündeten formuliert. "Wir gehören zusammen", sagte Rubio am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz. "Wir wollen, dass Europa stark ist. Wir glauben, dass Europa überleben muss." EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warb dafür, die europäische Beistandsklausel zum Leben zu erwecken, um sich unabhängiger von den USA zu machen.

200.000 Menschen bei Demo gegen iranisches Regime in München

Allerheiligen im Mühlkreis/München/Teheran - Rund 200.000 Menschen und damit deutlich mehr als erwartet haben am Samstag in München gegen die Regierung des Iran demonstriert. "Wir sind jetzt bei 200.000 Teilnehmern", sagte die Polizei laut Nachrichtenagentur AFP. Die Demo fand am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz statt, zu der auch der Sohn des 1979 gestürzten Schahs, der Exil-Oppositionelle Reza Pahlavi, reiste. Pahlavi rief am Rande der Konferenz US-Präsident Donald Trump auf, dem iranischen Volk zu "helfen".

WKÖ budgetiert externe Prüfung mit 675.000 Euro

Wien - Die Wirtschaftskammer (WKÖ) will Millionenbeträge einsparen. In diesem Zusammenhang hat Neo-Chefin Martha Schultz unter anderem eine externe Prüfung angekündigt, deren Ergebnisse im Juni vorliegen sollen. Und diese zum Jahresstart beim Berater KPMG beauftragte Untersuchung von Abläufen in der Chefetage sowie in Abteilungen wurde seitens der WKÖ mit rund 675.000 Euro netto veranschlagt, schreibt "Die Presse" (Samstag). Der APA wurde dieser Betrag bestätigt.

13-Jährige stirbt nach Rodelunfall in Salzburg im Spital

Rauris/München - Nach einem schweren Rodelunfall in Rauris im Salzburger Pinzgau am Donnerstag ist eine 13-Jährige am Samstag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Das Mädchen aus München war gemeinsam mit einer Gleichaltrigen mit ihrer Rodel von einer Piste abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Beide wurden schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen. Die Alpinpolizei übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang.

Analysen: Nawalny von Moskau mit Pfeilgift getötet

München - Der vor zwei Jahren in russischer Haft gestorbene Oppositionsführer Alexej Nawalny ist Analysen zufolge mit einem starken Nervengift getötet worden. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul und seine Amtskolleginnen und Kollegen aus Großbritannien, Schweden und den Niederlanden beschuldigten Russland in einem gemeinsamen Pressestatement am Samstag in München, den Kremlkritiker umgebracht zu haben. Nawalny starb am 16. Februar 2024 in einer Strafkolonie im hohen Norden.

Polizei-Großfahndung nach Gewalttat in Salzburg

Salzburg - Eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen zwei 31-jährigen und einem 43-jährigen Salzburger in einem Wohnhaus in Salzburg-Lehen hat Freitagnacht einen Polizei-Großeinsatz ausgelöst. Der 43-Jährige dürfte die beiden 31-Jährigen mit einem unbekannten Gegenstand so schwer verletzt haben, dass sie mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden mussten, berichtete die Polizei. Der Mann flüchtete zu Fuß.

Hochwasser infolge des Sturms "Nils" in Südwestfrankreich

Paris - Nach heftigem Sturm und starken Regenfällen gibt es in Teilen von Frankreich Hochwasser. Für zwei D�partements im Südwesten des Landes gilt die höchste Unwetterwarnstufe Rot, in 13 weiteren gilt wegen der Hochwassergefahr Stufe Orange. Wie der Warndienst Vigicrues am Samstag mitteilte, werden in den betroffenen Gebieten an Wasserläufen starke Übertritte erwartet oder es gebe sie schon jetzt.

Mann in Vorarlberg von Zug erfasst und tödlich verletzt

Bregenz - Ein 40-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag beim Bahnhof in Vorarlbergs Landeshauptstadt Bregenz von einem einfahrenden Regionalzug erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann und ein 38-Jähriger hatten einen Zaun, der die Bahnstrecke vom See-Fahrradweg abtrennt, übersprungen und wollten so die Gleise zum Bahnsteig hin überqueren. Daraufhin kam es zu dem folgenschweren Unfall. Der Lokführer leitete eine Notbremsung ein, doch der 40-Jährige wurde einige Meter mitgeschleift.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red