Rubio: USA wollen "starkes" Europa als Verbündeten

München/Washington/Brüssel - US-Außenminister Marco Rubio hat sich zur Partnerschaft der USA mit Europa bekannt - und zugleich sehr deutliche Erwartungen an die Verbündeten formuliert. "Wir gehören zusammen", sagte Rubio am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz. "Wir wollen, dass Europa stark ist. Wir glauben, dass Europa überleben muss." EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warb dafür, die europäische Beistandsklausel zum Leben zu erwecken, um sich unabhängiger von den USA zu machen.

200.000 Menschen bei Demo gegen iranisches Regime in München

Allerheiligen im Mühlkreis/München/Teheran - Rund 200.000 Menschen und damit deutlich mehr als erwartet haben am Samstag in München gegen die Regierung des Iran demonstriert. "Wir sind jetzt bei 200.000 Teilnehmern", sagte die Polizei laut Nachrichtenagentur AFP. Die Demo fand am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz statt, zu der auch der Sohn des 1979 gestürzten Schahs, der Exil-Oppositionelle Reza Pahlavi, reiste. Pahlavi rief am Rande der Konferenz US-Präsident Donald Trump auf, dem iranischen Volk zu "helfen".

Stocker: Österreich soll "neue Weltordnung" mitgestalten

München/Österreich - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat sich am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz für eine stärkere Verteidigungs- und Wettbewerbsfähigkeit Österreichs ausgesprochen. Zudem plädierte er für den Ausbau neuer internationaler Partnerschaften. Vor dem Hintergrund des Wandels der internationalen Ordnung sagte er im Gespräch mit der APA: "Wir wollen von Anfang an dabei sein".

Analysen: Nawalny von Moskau mit Pfeilgift getötet

München - Der vor zwei Jahren in russischer Haft gestorbene Oppositionsführer Alexej Nawalny ist Analysen zufolge mit einem starken Nervengift getötet worden. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul und seine Amtskolleginnen und Kollegen aus Großbritannien, Schweden und den Niederlanden beschuldigten Russland in einem gemeinsamen Pressestatement am Samstag in München, den Kremlkritiker umgebracht zu haben. Nawalny starb am 16. Februar 2024 in einer Strafkolonie im hohen Norden.

WKÖ budgetiert externe Prüfung mit 675.000 Euro

Wien - Die Wirtschaftskammer (WKÖ) will Millionenbeträge einsparen. In diesem Zusammenhang hat Neo-Chefin Martha Schultz unter anderem eine externe Prüfung angekündigt, deren Ergebnisse im Juni vorliegen sollen. Und diese zum Jahresstart beim Berater KPMG beauftragte Untersuchung von Abläufen in der Chefetage sowie in Abteilungen wurde seitens der WKÖ mit rund 675.000 Euro netto veranschlagt, schreibt "Die Presse" (Samstag). Der APA wurde dieser Betrag bestätigt.

13-Jährige stirbt nach Rodelunfall in Salzburg im Spital

Rauris/München - Nach einem schweren Rodelunfall in Rauris im Salzburger Pinzgau am Donnerstag ist eine 13-Jährige am Samstag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Das Mädchen aus München war gemeinsam mit einer Gleichaltrigen mit ihrer Rodel während eines Aufenthaltes einer Schülergruppe von einer Piste abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Beide wurden schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen. Die Alpinpolizei übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang.

Hochwasser infolge des Sturms "Nils" in Südwestfrankreich

Paris - Nach heftigem Sturm und starken Regenfällen gibt es in Teilen von Frankreich Hochwasser. Für zwei D�partements im Südwesten des Landes gilt die höchste Unwetterwarnstufe Rot, in 13 weiteren gilt wegen der Hochwassergefahr Stufe Orange. Wie der Warndienst Vigicrues am Samstag mitteilte, werden in den betroffenen Gebieten an Wasserläufen starke Übertritte erwartet oder es gebe sie schon jetzt.

Italien wird Beobachter in Trumps "Friedensrat"

Rom/Washington - Italien ist als Beobachter zur Sitzung des sogenannten Board of Peace, dem sogenannten Friedensrat von US-Präsident Donald Trump, in Washington eingeladen worden und will die Einladung voraussichtlich annehmen. Das sagte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Rande eines Besuchs in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba vor italienischen Journalisten, wie Medien berichteten. Italien wäre damit das erste größere EU-Land, das sich beim Friedensrat engagiert.

