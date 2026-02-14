Rubio: USA wollen "starkes" Europa als Verbündeten

München/Washington/Brüssel - US-Außenminister Marco Rubio hat sich zur Partnerschaft der USA mit Europa bekannt - und zugleich sehr deutliche Erwartungen an die Verbündeten formuliert. "Wir gehören zusammen", sagte Rubio am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz. "Wir wollen, dass Europa stark ist. Wir glauben, dass Europa überleben muss." EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warb dafür, die europäische Beistandsklausel zum Leben zu erwecken, um sich unabhängiger von den USA zu machen.

200.000 Menschen bei Demo gegen iranisches Regime in München

Allerheiligen im Mühlkreis/München/Teheran - Rund 200.000 Menschen und damit deutlich mehr als erwartet haben am Samstag in München gegen die Regierung des Iran demonstriert. "Wir sind jetzt bei 200.000 Teilnehmern", sagte die Polizei laut Nachrichtenagentur AFP. Die Demo fand am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz statt, zu der auch der Sohn des 1979 gestürzten Schahs, der Exil-Oppositionelle Reza Pahlavi, reiste. Pahlavi rief am Rande der Konferenz US-Präsident Donald Trump auf, dem iranischen Volk zu "helfen".

Analysen: Nawalny von Moskau mit Pfeilgift getötet

München/Moskau - Der vor zwei Jahren in russischer Haft gestorbene Oppositionsführer Alexej Nawalny ist Analysen zufolge mit einem starken Nervengift getötet worden. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul und seine Amtskolleginnen und Kollegen aus Großbritannien, Schweden und den Niederlanden beschuldigten Russland in einem gemeinsamen Pressestatement am Samstag in München, den Kremlkritiker umgebracht zu haben. Nawalny starb am 16. Februar 2024 in einer Strafkolonie im hohen Norden.

WKÖ budgetiert externe Prüfung mit 675.000 Euro

Wien - Die Wirtschaftskammer (WKÖ) will Millionenbeträge einsparen. In diesem Zusammenhang hat Neo-Chefin Martha Schultz unter anderem eine externe Prüfung angekündigt, deren Ergebnisse im Juni vorliegen sollen. Und diese zum Jahresstart beim Berater KPMG beauftragte Untersuchung von Abläufen in der Chefetage sowie in Abteilungen wurde seitens der WKÖ mit rund 675.000 Euro netto veranschlagt, schreibt "Die Presse" (Samstag). Der APA wurde dieser Betrag bestätigt.

Flock gewinnt Olympia-Gold im Skeleton

Cortina d'Ampezzo - Janine Flock hat olympisches Gold im Skeleton gewonnen und späte Genugtuung erfahren. Die 36-jährige Tirolerin verwaltete am Samstag ihren Vorsprung nach drei Läufen im Eiskanal von Cortina auch im finalen Run und setzte sich vor den Deutschen Susanne Kreher (+0,30 Sek.) und Jacqueline Pfeifer (+0,44) durch. 2018 hatte Flock eine Olympia-Medaille als Führende nach drei Läufen noch um zwei Hundertstelsekunden verpasst, dies passierte ihr 2026 nicht mehr.

Vier Astronauten mit "Crew Dragon" an ISS angekommen

Washington/USA/Hawthorne - Erstmals in der ISS-Geschichte hatte die US-Raumfahrtbehörde NASA eine Besatzung wegen medizinischer Probleme vorzeitig zurückgeholt - nun ist die Nachfolge-Crew an der Raumstation angekommen. Die vier Astronauten der "Crew 12" dockten mit ihrem "Crew Dragon" des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk an der ISS an, Live-Bilder der NASA zeigten. Am Freitag waren sie vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet.

13-Jährige stirbt nach Rodelunfall in Salzburg im Spital

Rauris/München - Nach einem schweren Rodelunfall in Rauris im Salzburger Pinzgau am Donnerstag ist eine 13-Jährige am Samstag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Das Mädchen aus München war gemeinsam mit einer Gleichaltrigen mit ihrer Rodel während eines Aufenthaltes einer Schülergruppe von einer Piste abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Beide wurden schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen. Die Alpinpolizei übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang.

US-Richter: Tausende Einwanderer rechtswidrig inhaftiert

Washington - In mehr als 4.400 Fällen haben Bundesrichter in den USA seit Oktober geurteilt, dass die Regierung von Präsident Donald Trump Einwanderer unrechtmäßig in Gewahrsam hält. Das ist das Ergebnis einer am Samstag veröffentlichten Reuters-Recherche, für die die Nachrichtenagentur Gerichtsakten aus dem ganzen Land ausgewertet hat. Die Entscheidungen kommen einer breiten juristischen Rüge der verschärften Einwanderungspolitik unter Trump gleich.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red