Flock gewinnt Olympia-Gold im Skeleton

Cortina d'Ampezzo - Janine Flock hat olympisches Gold im Skeleton gewonnen und späte Genugtuung erfahren. Die 36-jährige Tirolerin verwaltete am Samstag ihren Vorsprung nach drei Läufen im Eiskanal von Cortina auch im finalen Run und setzte sich vor den Deutschen Susanne Kreher (+0,30 Sek.) und Jacqueline Pfeifer (+0,44) durch. 2018 hatte Flock eine Olympia-Medaille als Führende nach drei Läufen noch um zwei Hundertstelsekunden verpasst, dies passierte ihr 2026 nicht mehr.

Analysen: Nawalny von Moskau mit Pfeilgift getötet

München/Moskau - Der vor zwei Jahren in russischer Haft gestorbene Oppositionsführer Alexej Nawalny ist Analysen zufolge mit einem starken Nervengift getötet worden. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul und seine Amtskolleginnen und Kollegen aus Großbritannien, Schweden und den Niederlanden beschuldigten Russland in einem gemeinsamen Pressestatement am Samstag in München, den Kremlkritiker umgebracht zu haben. Nawalny starb am 16. Februar 2024 in einer Strafkolonie im hohen Norden.

Vier Astronauten mit "Crew Dragon" an ISS angekommen

Washington/USA/Hawthorne - Erstmals in der ISS-Geschichte hatte die US-Raumfahrtbehörde NASA eine Besatzung wegen medizinischer Probleme vorzeitig zurückgeholt - nun ist die Nachfolge-Crew an der Raumstation angekommen. Die vier Astronauten der "Crew 12" dockten mit ihrem "Crew Dragon" des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk an der ISS an, Live-Bilder der NASA zeigten. Am Freitag waren sie vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet.

13-Jährige stirbt nach Rodelunfall in Salzburg im Spital

Rauris/München - Nach einem schweren Rodelunfall in Rauris im Salzburger Pinzgau am Donnerstag ist eine 13-Jährige am Samstag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Das Mädchen aus München war gemeinsam mit einer Gleichaltrigen mit ihrer Rodel während eines Aufenthaltes einer Schülergruppe von einer Piste abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Beide wurden schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen. Die Alpinpolizei übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang.

US-Richter: Tausende Einwanderer rechtswidrig inhaftiert

Washington - In mehr als 4.400 Fällen haben Bundesrichter in den USA seit Oktober geurteilt, dass die Regierung von Präsident Donald Trump Einwanderer unrechtmäßig in Gewahrsam hält. Das ist das Ergebnis einer am Samstag veröffentlichten Reuters-Recherche, für die die Nachrichtenagentur Gerichtsakten aus dem ganzen Land ausgewertet hat. Die Entscheidungen kommen einer breiten juristischen Rüge der verschärften Einwanderungspolitik unter Trump gleich.

Im Vorjahr 208 Strafgefangene in Herkunftsstaat überstellt

Wien - Im Jahr 2025 wurden 208 Personen zur Strafvollstreckung aus Österreich in ihren Herkunftsstaat gebracht. Das ist ein Höchstwert seit Beginn der Aufzeichnungen 2013. Ein Jahr zuvor waren es 167 Personen, zehn Jahre vorher 144. Das geht aus Zahlen des Justizministeriums hervor. Dazu kamen 2025 insgesamt 394 Personen mit Einreise- oder Aufenthaltsverboten, die aus dem Strafvollzug in ihre Heimatländer gebracht wurden. Die Justiz will die "Haft in der Heimat" weiter ausbauen.

