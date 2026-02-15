Tote im Mühlviertel - Keine Hinweise auf Fremdbeteiligung

Rohrbach - Eine Frau ist am Samstagabend tot in einem Wohnhaus im Bezirk Rohrbach im oberösterreichischen Mühlviertel gefunden worden. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich dürfte es sich um einen Suizid und nicht um ein Gewaltverbrechen handeln. Der 43-jährige Lebensgefährte der Toten ist nach einer vorläufigen Festnahme noch in den Nachtstunden wieder enthaftet worden. Sämtliche bisher vorliegenden Spuren im Wohnhaus würden Fremdverschulden ausschließen.

Iran: Offen für Atomkompromiss mit US-Sanktionsaufhebung

Teheran/Washington - Der Iran ist nach Regierungsangaben unter bestimmten Bedingungen zu Kompromissen bereit, um ein Atomabkommen mit den USA zu erreichen. Voraussetzung sei, dass die US-Regierung willens sei, über eine Aufhebung ihrer Sanktionen gegen das Land zu verhandeln, sagte Vize-Außenminister Majid Takht-Ravanchi dem britischen Sender BBC. Der Ball liege im Feld der Amerikaner, die beweisen müssten, dass sie eine Einigung wollten, sagte er in dem am Sonntag veröffentlichten Interview.

Gedenkmesse zum Jahrestag des Villach-Anschlags

Villach - Der Terroranschlag von Villach, bei dem ein 14-jähriger Jugendlicher starb und fünf Personen teils lebensgefährlich verletzt wurden, jährt sich am Sonntag zum ersten Mal. Aus diesem Grund findet um 17.00 Uhr eine Gedenkmesse in der Stadtpfarrkirche Villach statt. Der ökumenische Gottesdienst wird "auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern des verstorbenen Jugendlichen, die in Stille trauern möchten", die einzige Gedenkveranstaltung sein, hieß es von der Stadt Villach.

Wieder tödlicher Zwischenfall im Gazastreifen

Gaza - Israels Militär hat nach eigenen Angaben erneut Palästinenser im Gazastreifen getötet. Wie die Armee mitteilte, seien im Norden des abgeriegelten Küstengebiets "mehrere bewaffnete Terroristen" auf der israelischen Seite der sogenannten gelben Linie identifiziert worden. Die Linie markiert die Rückzugsposition der israelischen Armee im Rahmen der Waffenruhe mit der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas.

Hergovich droht Lebensmittelkonzernen mit Kartellrecht

Wien - Der Obmann der SPÖ-Niederösterreich, Sven Hergovich, spricht sich für ein strengeres Kartellrecht nach deutschem Vorbild aus. Damit könnten Lebensmittelkonzerne dazu gebracht werden, ihre Preise deutlich zu senken, zeigte er sich im Interview mit der Zeitung "Die Presse" (Sonntag) überzeugt. Mehr Mittel für das Gesundheitssystem soll dem SPÖ-NÖ-Chef nach eine Abschaffung der Höchstbeitragsgrenze bei der Krankenversicherung bringen.

Lenker in OÖ viel zu rasant unterwegs: Probeführerschein weg

Leonding - Viel zu flott war am Samstagabend ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land in Leonding (Bezirk Linz-Land) unterwegs. Einer Aussendung der Polizeidirektion Oberösterreich zufolge rauschte der Besitzer eines Probeführerscheins laut Lasermessung um 22.15 Uhr mit einem hochmotorisierten Auto mit 141 Stundenkilometern durch einen Baustellenbereich, obwohl dort eine Begrenzung von 50 km/h gilt. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt, den Probeführerschein ist der junge Mann vorerst los.

Im Vorjahr 208 Strafgefangene in Herkunftsstaat überstellt

Wien - Im Jahr 2025 wurden 208 Personen zur Strafvollstreckung aus Österreich in ihren Herkunftsstaat gebracht. Das ist ein Höchstwert seit Beginn der Aufzeichnungen 2013. Ein Jahr zuvor waren es 167 Personen, zehn Jahre vorher 144. Das geht aus Zahlen des Justizministeriums hervor. Dazu kamen 2025 insgesamt 394 Personen mit Einreise- oder Aufenthaltsverboten, die aus dem Strafvollzug in ihre Heimatländer gebracht wurden. Die Justiz will die "Haft in der Heimat" weiter ausbauen.

