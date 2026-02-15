Tote im Mühlviertel - Keine Hinweise auf Fremdbeteiligung

Rohrbach - Eine Frau ist am Samstagabend tot in einem Wohnhaus im Bezirk Rohrbach im oberösterreichischen Mühlviertel gefunden worden. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich dürfte es sich um einen Suizid und nicht um ein Gewaltverbrechen handeln. Der 43-jährige Lebensgefährte der Toten ist nach einer vorläufigen Festnahme noch in den Nachtstunden wieder enthaftet worden. Sämtliche bisher vorliegenden Spuren im Wohnhaus würden Fremdverschulden ausschließen.

Ladendieb erbeutete in Wien 44 Tafeln Schokolade

Wien - Ein 40-jähriger Mann ist am Samstagvormittag auf der Mariahilfer Straße in Wien-Neubau nach dem Diebstahl von 44 Tafeln Schokolade erwischt worden. Beim Diebesgut habe es sich ausschließlich um hochpreisige Markenware Schweizer Herkunft mit einem hohen Kakaoanteil gehandelt, erläuterte Landespolizei-Sprecherin Anna Gutt am Sonntag. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen gebürtigen Tschechen mit einem - jedenfalls was Süßigkeiten betrifft - erlesenen Geschmack.

Wieder tödlicher Zwischenfall im Gazastreifen

Gaza - Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach einem Medienbericht mindestens neun Palästinenser getötet und weitere verletzt worden. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete am Sonntag von tödlichen Angriffen im Norden und Süden des Küstenstreifens. Laut israelischem Militär handelte es sich um Angriffe auf Ziele der islamistischen Terrororganisation Hamas. Die Armee habe damit auf einen Verstoß der Hamas gegen die geltende Waffenruhe reagiert.

Iran: Offen für Atomkompromiss mit US-Sanktionsaufhebung

Teheran/Washington - Der Iran ist nach Regierungsangaben unter bestimmten Bedingungen zu Kompromissen bereit, um ein Atomabkommen mit den USA zu erreichen. Voraussetzung sei, dass die US-Regierung willens sei, über eine Aufhebung ihrer Sanktionen gegen das Land zu verhandeln, sagte Vize-Außenminister Majid Takht-Ravanchi dem britischen Sender BBC. Der Ball liege im Feld der Amerikaner, die beweisen müssten, dass sie eine Einigung wollten, sagte er in dem am Sonntag veröffentlichten Interview.

Gedenkmesse zum Jahrestag des Villach-Anschlags

Villach - Der Terroranschlag von Villach, bei dem ein 14-jähriger Jugendlicher starb und fünf Personen teils lebensgefährlich verletzt wurden, jährt sich am Sonntag zum ersten Mal. Aus diesem Grund findet um 17.00 Uhr eine Gedenkmesse in der Stadtpfarrkirche Villach statt. Der ökumenische Gottesdienst wird "auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern des verstorbenen Jugendlichen, die in Stille trauern möchten", die einzige Gedenkveranstaltung sein, hieß es von der Stadt Villach.

Mehrere Verletzte bei Unfall mit Faschingswagen in NÖ

Wilfersdorf - Bei einem Verkehrsunfall mit einem zu einem Faschingswagen umfunktionierten Traktoranhänger sind am späten Samstagnachmittag in Wilfersdorf (Bezirk Mistelbach) mehrere Personen verletzt worden. Der Unfall ereignete auf der B7 auf der Heimfahrt von einem Faschingsumzug. Zwei überholende Pkw stießen neben dem Traktorgespann zusammen, berichtete die Polizei. Eines der Autos wurde gegen den Anhänger geschleudert, woraufhin dieser ins Straßenbankett umkippte.

Meinl-Reisinger: Europa muss "auf eigenen Beinen stehen"

München - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende für engere Beziehungen mit Indien und China, mehr europäische Selbstständigkeit, ein Ende des Kriegs in der Ukraine und einen Wiederaufbau Gazas plädiert. Die Konferenz biete laut Meinl-Reisinger Raum, um "Partnerschaften zu stärken und damit Frieden, Sicherheit und wirtschaftliche Perspektiven für Europa zu schaffen."

Rubio besucht EU-Kritiker in der Slowakei und Ungarn

Washington/Bratislava/Budapest - Nach seinem Auftritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz ist US-Außenminister Marco Rubio am Sonntag in die Slowakei weitergereist. In der Hauptstadt Bratislava will er den slowakischen Regierungschef Robert Fico treffen. Anschließend geht es für Rubio nach Ungarn, wo am Montag ein Gespräch mit Premier Viktor Orb�n geplant ist. Die Regierungen beider Länder stehen oft im Widerspruch zu anderen EU-Staaten, pflegen aber enge Verbindungen zu US-Präsident Donald Trump.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red