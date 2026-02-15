Münchner Sicherheitskonferenz beendet

München - Mehr als tausend Gäste, hunderte Diskussionsrunden, Reden und bilaterale Treffen: Die dreitägige Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) ist am Sonntag zu Mittag zu Ende gegangen. MSC-Leiter Wolfgang Ischinger sagte in seiner Abschlussrede, bei dem Treffen sei ein "größerer Geist der europäischen Entschlossenheit" zu spüren gewesen, die gemeinsamen Werte zu verteidigen.

Meinl-Reisinger: Europa muss "auf eigenen Beinen stehen"

München - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende für engere Beziehungen mit Indien und China, mehr europäische Selbstständigkeit, ein Ende des Kriegs in der Ukraine und einen Wiederaufbau Gazas plädiert. Die Konferenz biete laut Meinl-Reisinger Raum, um "Partnerschaften zu stärken und damit Frieden, Sicherheit und wirtschaftliche Perspektiven für Europa zu schaffen."

Iran: Offen für Atomkompromiss mit US-Sanktionsaufhebung

Teheran/Washington - Der Iran ist nach Regierungsangaben unter bestimmten Bedingungen zu Kompromissen bereit, um ein Atomabkommen mit den USA zu erreichen. Voraussetzung sei, dass die US-Regierung willens sei, über eine Aufhebung ihrer Sanktionen gegen das Land zu verhandeln, sagte Vize-Außenminister Majid Takht-Ravanchi dem britischen Sender BBC. Der Ball liege im Feld der Amerikaner, die beweisen müssten, dass sie eine Einigung wollten, sagte er in dem am Sonntag veröffentlichten Interview.

Mehrere Verletzte bei Unfall mit Faschingswagen in NÖ

Wilfersdorf - Bei einem Verkehrsunfall mit einem zu einem Faschingswagen umfunktionierten Traktoranhänger sind am späten Samstagnachmittag in Wilfersdorf (Bezirk Mistelbach) mehrere Personen verletzt worden. Der Unfall ereignete auf der B7 auf der Heimfahrt von einem Faschingsumzug. Zwei überholende Pkw stießen neben dem Traktorgespann zusammen, berichtete die Polizei. Eines der Autos wurde gegen den Anhänger geschleudert, woraufhin dieser ins Straßenbankett umkippte.

Ladendieb erbeutete in Wien 44 Tafeln Schokolade

Wien - Ein 40-jähriger Mann ist am Samstagvormittag auf der Mariahilfer Straße in Wien-Neubau nach dem Diebstahl von 44 Tafeln Schokolade erwischt worden. Beim Diebesgut habe es sich ausschließlich um hochpreisige Markenware Schweizer Herkunft mit einem hohen Kakaoanteil gehandelt, erläuterte Landespolizei-Sprecherin Anna Gutt am Sonntag. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen gebürtigen Tschechen mit einem - jedenfalls was Süßigkeiten betrifft - erlesenen Geschmack.

Rubio besucht EU-Kritiker in der Slowakei und Ungarn

Washington/Bratislava/Budapest - US-Außenminister Marco Rubio ist am Sonntag in Bratislava mit dem slowakischen Regierungschef Robert Fico zusammengetroffen. Rubio betonte dabei, Washington verlange nicht von Europa, ein "Vasall" der USA zu sein. Die USA und Slowakei wollen bei der zivilen Nutzung der Atomenergie enger kooperieren, um die Slowakei weniger abhängig von russischer Energie zu machen. Anschließend geht es für Rubio nach Ungarn, wo am Montag ein Gespräch mit Premier Viktor Orb�n geplant ist.

"Keinerlei Scham": Obama äußert sich zu Trumps Affen-Video

Washington - Ex-US-Präsident Barack Obama hat sich erstmals über ein von Amtsinhaber Donald Trump veröffentlichtes Video geäußert, das ihn und seine Ehefrau Michelle als Affen zeigte. Die meisten US-Bürger würden ein solches Verhalten als "zutiefst verstörend" empfinden, sagte Obama am Samstag (Ortszeit) in einem Gespräch mit dem Politik-Podcaster Brian Tyler Cohen. "Es gibt so eine Art Clown-Show auf den sozialen Netzwerken und im Fernsehen", sagte Obama, ohne Trump beim Namen zu nennen.

Beim Glücksspielgesetz drängt für die Regierung die Zeit

Wien - Der Regierung bleibt kaum Zeit mehr, sich auf ein neues Glücksspielgesetz zu einigen: Damit das Gesetz noch vor der Sommerpause des Parlaments beschlossen werden kann, müssen sich die Regierungsparteien noch im März darauf einigen - dabei haben die Gespräche auf politischer Ebene noch nicht einmal begonnen. Daher soll die Schaffung einer eigenen Glücksspielbehörde sowie eine Neuregelung der Wetten vorerst verschoben werden.

