Manche Wunden nach Villach-Anschlag heilen niemals

Villach - Anlässlich des Jahrestages des Terroranschlags von Villach, bei dem ein 14-jähriger Jugendlicher starb und fünf Personen teils lebensgefährlich verletzt wurden, hat am Sonntagabend eine Gedenkmesse stattgefunden. Rund 200 Personen gedachten des getöteten Jugendlichen. Der ökumenische Gottesdienst war "auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern des verstorbenen Jugendlichen, die in Stille trauern möchten", die einzige Gedenkveranstaltung, hieß es von der Stadt Villach.

Münchner Sicherheitskonferenz beendet

München - Mehr als tausend Gäste, hunderte Diskussionsrunden, Reden und bilaterale Treffen: Die dreitägige Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) ist am Sonntag zu Mittag zu Ende gegangen. MSC-Leiter Wolfgang Ischinger sagte in seiner Abschlussrede, bei dem Treffen sei ein "größerer Geist der europäischen Entschlossenheit" zu spüren gewesen, die gemeinsamen Werte zu verteidigen.

Trump: "Friedensrat" stellt Milliarden für Gaza-Hilfe bereit

Washington - US-Präsident Donald Trump will in der nächsten Woche mit seinem initiierten "Friedensrat" ein Milliardenpaket an humanitärer und Wiederaufbau-Hilfe für den Gazastreifen vorstellen. Mitgliedstaaten hätten mehr als fünf Milliarden Dollar (4,2 Milliarden Euro) zugesagt, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Zudem stelle man Tausende Einsatzkräfte bereit, die die lokale Polizei unterstützen und in der Region für Stabilisierung sorgen sollen.

Iran offen für Atomkompromiss mit US-Sanktionsaufhebung

Teheran/Washington - Der Iran ist unter bestimmten Bedingungen zu Kompromissen bereit, um ein Atomabkommen mit den USA zu erreichen. Voraussetzung sei, dass die US-Regierung willens sei, über eine Aufhebung ihrer Sanktionen gegen das Land zu verhandeln, sagte Vize-Außenminister Majid Takht-Ravanchi dem britischen Sender BBC. Unterdessen bestätigte Teheran die Fortsetzung der Verhandlungen mit den USA am Dienstag in Genf. Außenminister Abbas Araghtschi brach bereits am Sonntag in die Schweiz auf.

Beim Glücksspielgesetz drängt für die Regierung die Zeit

Wien - Der Regierung bleibt kaum Zeit mehr, sich auf ein neues Glücksspielgesetz zu einigen: Damit das Gesetz noch vor der Sommerpause des Parlaments beschlossen werden kann, müssen sich die Regierungsparteien noch im März darauf einigen - dabei haben die Gespräche auf politischer Ebene noch nicht einmal begonnen. Daher soll die Schaffung einer eigenen Glücksspielbehörde sowie eine Neuregelung der Wetten vorerst verschoben werden.

Lawinengefahr in Tirol und Vorarlberg steigt an

Innsbruck/Bregenz - Die Schneefälle vom Wochenende haben in Westösterreich zu einer Verschärfung der Lawinensituation geführt. Ab Montag gilt in Teilen Tirols und Vorarlbergs oberhalb der Waldgrenze Lawinenwarnstufe vier auf der fünfteiligen Skala. Betroffen sind unter anderem Allgäuer und Lechtaler Alpen, Verwallgruppe und Silvretta, hieß es am Sonntag vom Lawinenwarndienst. Es wurde vor Wintersport abseits der gesicherten Pisten gewarnt.

Rubio besucht EU-Kritiker in der Slowakei und Ungarn

Washington/Bratislava/Budapest - US-Außenminister Marco Rubio ist am Sonntag in Bratislava mit dem slowakischen Regierungschef Robert Fico zusammengetroffen. Rubio betonte dabei, Washington verlange nicht von Europa, ein "Vasall" der USA zu sein. Die USA und Slowakei wollen bei der zivilen Nutzung der Atomenergie enger kooperieren, um die Slowakei weniger abhängig von russischer Energie zu machen. Anschließend geht es für Rubio nach Ungarn, wo am Montag ein Gespräch mit Premier Viktor Orb�n geplant ist.

