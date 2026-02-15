Selenskyj: Sicherheitsgarantien sind Schlüssel für Frieden

Kiew (Kyjiw) - Sicherheitsgarantien für die Ukraine sind nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj das Hauptziel Kiews bei den anstehenden Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskriegs. Der Schlüssel zur Beendigung des Kriegs liege in der Sicherheitsfrage, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. "Sicherheitsgarantien sind für die Ukraine unerlässlich, das hat die höchste Priorität."

Manche Wunden nach Villach-Anschlag heilen niemals

Villach - Anlässlich des Jahrestages des Terroranschlags von Villach, bei dem ein 14-jähriger Jugendlicher starb und fünf Personen teils lebensgefährlich verletzt wurden, hat am Sonntagabend eine Gedenkmesse stattgefunden. Rund 200 Personen gedachten des getöteten Jugendlichen. Der ökumenische Gottesdienst war "auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern des verstorbenen Jugendlichen, die in Stille trauern möchten", die einzige Gedenkveranstaltung, hieß es von der Stadt Villach.

Mehrere Tote bei Lawinenunglücken in Europa

Aosta/Courmayeur - Bei einem weiteren Lawinenunglück in den Alpen sind mindestens zwei Skifahrer ums Leben gekommen. Im italienischen Aostatal konnte die Bergwacht einen Mann nur noch tot aus den Schneemassen bergen. Einer starb kurz danach. Ein weiterer Skifahrer musste in kritischem Zustand mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Turin gebracht werden. Auch im slowakisch-polnischen Grenzgebirge Hohe Tatra gab es am Wochenende ein tödliches Lawinenunglück.

Trump: "Friedensrat" stellt Milliarden für Gaza-Hilfe bereit

Washington - US-Präsident Donald Trump will in der nächsten Woche mit seinem initiierten "Friedensrat" ein Milliardenpaket an humanitärer und Wiederaufbau-Hilfe für den Gazastreifen vorstellen. Mitgliedstaaten hätten mehr als fünf Milliarden Dollar (4,2 Milliarden Euro) zugesagt, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Zudem stelle man Tausende Einsatzkräfte bereit, die die lokale Polizei unterstützen und in der Region für Stabilisierung sorgen sollen.

Deutsche Künstlerin Henrike Naumann gestorben

Berlin - Die erst vor wenigen Monaten als Mitgestalterin des Deutschen Pavillons auf der Kunstbiennale 2026 in Venedig ausgesuchte Künstlerin Henrike Naumann ist tot. Die 1984 in Zwickau in Ostdeutschland geborene Künstlerin sei "nach einer viel zu spät diagnostizierten Krebserkrankung" im Kreis von Familie und Freunden in Berlin gestorben, teilte ihre Familie mit.

Rubio besucht EU-Kritiker in der Slowakei und Ungarn

Washington/Bratislava/Budapest - US-Außenminister Marco Rubio ist am Sonntag in Bratislava mit dem slowakischen Regierungschef Robert Fico zusammengetroffen. Rubio betonte dabei, Washington verlange nicht von Europa, ein "Vasall" der USA zu sein. Die USA und Slowakei wollen bei der zivilen Nutzung der Atomenergie enger kooperieren, um die Slowakei weniger abhängig von russischer Energie zu machen. Anschließend geht es für Rubio nach Ungarn, wo am Montag ein Gespräch mit Premier Viktor Orb�n geplant ist.

Tausende Tschechen demonstrieren für Präsident Pavel

Prag - Tausende Menschen sind in mehr als 400 Städten und Gemeinden Tschechiens auf die Straße gegangen, um sich demonstrativ hinter den liberalen Präsidenten Petr Pavel zu stellen. Wie die Nachrichtenagentur CTK berichtete, folgten die Kundgebungsteilnehmer damit einem Aufruf der Initiative "Millionen Augenblicke für Demokratie", das Staatsoberhaupt in einem Streit mit der rechtspopulistischen Regierung zu unterstützen.

Verletzter Kormoran klopfte mit Schnabel an Notaufnahme-Tür

Bremen - Ein außergewöhnlicher Patient hat am Sonntag in Bremen die Notaufnahme des Klinikums Links der Weser aufgesucht. Ein Kormoran habe sich vor der Zugangstür der Notaufnahme bemerkbar gemacht, indem er mit dem Schnabel gegen die Scheibe der Eingangstür pickte, teilte die Feuerwehr Bremens am Abend mit. Im Schnabel des Wildvogels hatte sich demnach ein dreifacher Angelhaken festgesetzt. Die Mitarbeiter der Notaufnahme hätten daraufhin die Feuerwehr alarmiert.

