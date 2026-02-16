Selenskyj: Sicherheitsgarantien sind Schlüssel für Frieden

Kiew (Kyjiw) - Sicherheitsgarantien für die Ukraine sind nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj das Hauptziel Kiews bei den anstehenden Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskriegs. Der Schlüssel zur Beendigung des Kriegs liege in der Sicherheitsfrage, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. "Sicherheitsgarantien sind für die Ukraine unerlässlich, das hat die höchste Priorität."

Lehrer warten noch auf versprochene Verbesserungen

Wien - Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) hat für dieses Schuljahr eine "echte Aufholjagd in der Bildung" angekündigt und den Schulen weniger Bürokratie und mehr Unterstützung durch Deutschförderkräfte, Schulpsychologie und -sozialarbeit versprochen. In der Praxis ist davon laut dem obersten Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG) noch nicht viel bemerkbar. "Der Minister zeigt sich engagiert, aber auf seine Verheißungen wie eine Entbürokratisierung warten die Schulen noch."

Eltern wegen Schütteltraumas an Baby in Wien vor Gericht

Wien - Wegen versuchten Mordes an ihrem Baby müssen sich am Montag die Eltern vor einem Wiener Schwurgericht verantworten. Der Vater, der sich seit Mai in Untersuchungshaft befindet, soll das Kind so geschüttelt haben, dass es Hirnblutungen und Serienrippenbrüche erlitt. Die Mutter muss sich wegen Unterlassung verantworten, weil sie ihrem Kind nicht geholfen haben soll. Das erst zwei Monate alte Baby musste im Vorjahr notoperiert werden, es befand sich in Lebensgefahr.

Tausende Tschechen demonstrieren für Präsident Pavel

Prag - Tausende Menschen sind in mehr als 400 Städten und Gemeinden Tschechiens auf die Straße gegangen, um sich demonstrativ hinter den liberalen Präsidenten Petr Pavel zu stellen. Wie die Nachrichtenagentur CTK berichtete, folgten die Kundgebungsteilnehmer damit einem Aufruf der Initiative "Millionen Augenblicke für Demokratie", das Staatsoberhaupt in einem Streit mit der rechtspopulistischen Regierung zu unterstützen.

Frauenanteil in Börsen-Vorständen stagniert - Keine CEO

Wien - In den Chefetagen der börsennotierten Unternehmen in Österreich geht es in puncto Diversität kaum voran. Der Frauenanteil in den Vorständen der im Wiener Börse Index (WBI) gelisteten Konzerne liegt bei 13,8 Prozent und stagniert damit auf niedrigem Niveau. In den 54 untersuchten Unternehmen gibt es derzeit keine einzige Vorstandsvorsitzende (CEO). Das zeigt das aktuelle "Mixed Leadership Barometer" der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY mit Stichtag 1. Jänner 2026.

Rubio besucht EU-Kritiker in der Slowakei und Ungarn

Washington/Bratislava/Budapest - US-Außenminister Marco Rubio ist am Sonntag in Bratislava mit dem slowakischen Regierungschef Robert Fico zusammengetroffen. Rubio betonte dabei, Washington verlange nicht von Europa, ein "Vasall" der USA zu sein. Die USA und Slowakei wollen bei der zivilen Nutzung der Atomenergie enger kooperieren, um die Slowakei weniger abhängig von russischer Energie zu machen. Anschließend geht es für Rubio nach Ungarn, wo am Montag ein Gespräch mit Premier Viktor Orb�n geplant ist.

