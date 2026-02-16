Zwei Tote nach Lawinenabgang in Tirol

Stubaier Gletscher - Zwei Snowboarder im Alter von 37 Jahren sind am Sonntag bei einem Lawinenabgang am Stubaier Gletscher (Bezirk Innsbruck-Land) getötet worden. Die Österreicher waren am Abend nicht zurückgekehrt, worauf eine groß angelegte Suchaktion anlief. Über eine Handypeilung wurde der Suchbereich zunächst zwischen "Dresdner Hütte" und der Talstation "Gamsgarten" eingegrenzt. Mithilfe von Drohnenbildern wurde schließlich der Lawinenkegel auf einer Seehöhe von 2.115 Metern entdeckt.

Eltern wegen Schütteltraumas an Baby in Wien vor Gericht

Wien - Wegen versuchten Mordes an ihrem Baby müssen sich am Montag die Eltern vor einem Wiener Schwurgericht verantworten. Der Vater, der sich seit Mai in Untersuchungshaft befindet, soll das Kind so geschüttelt haben, dass es Hirnblutungen und Serienrippenbrüche erlitt. Die Mutter muss sich wegen Unterlassung verantworten, weil sie ihrem Kind nicht geholfen haben soll. Das erst zwei Monate alte Baby musste im Vorjahr notoperiert werden, es befand sich in Lebensgefahr.

Lehrer warten noch auf versprochene Verbesserungen

Wien - Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) hat für dieses Schuljahr eine "echte Aufholjagd in der Bildung" angekündigt und den Schulen weniger Bürokratie und mehr Unterstützung durch Deutschförderkräfte, Schulpsychologie und -sozialarbeit versprochen. In der Praxis ist davon laut dem obersten Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG) noch nicht viel bemerkbar. "Der Minister zeigt sich engagiert, aber auf seine Verheißungen wie eine Entbürokratisierung warten die Schulen noch."

Iran: Technische Gespräche mit UNO-Atomwächtern

Teheran/Wien - Der Iran will im Streit um das heimische Nuklearprogramm hochrangige Gespräche mit der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA führen. Außenminister Abbas Araqchi kündigte für Montag in Genf eine "tiefgehende technische Diskussion" mit IAEA-Chef Rafael Grossi an, wie der Minister auf der Plattform X verkündete. Begleitet wird er demnach von iranischen Atomexperten. Araqchi war am Sonntag für die nächste Verhandlungsrunde mit den USA in die Schweiz gereist.

Acht Tote bei Explosion in Feuerwerksgeschäft in China

Peking - Bei einer Explosion in einem Feuerwerksgeschäft im Osten Chinas sind nach Angaben örtlicher Behörden acht Menschen getötet worden. Die Explosion im Kreis Donghai in der Provinz Jiangsu sei durch die "unsachgemäße Zündung" von Feuerwerkskörpern durch einen oder mehrere Dorfbewohner ausgelöst worden, wie die Behörden am Sonntag in Onlinediensten mitteilten. Zwei Menschen hätten bei dem Vorfall leichte Verbrennungen erlitten.

Kleinster QR-Code der Welt kommt aus Wien

Wien - Mit dem kleinsten QR-Code der Welt haben es Forscher der TU Wien gemeinsam mit dem österreichisch-deutschen Startup Cerabyte ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Der Code misst nicht einmal zwei Quadratmikrometer und ist damit kleiner als viele Bakterien, teilte die TU mit. Erkennen kann man den in einen keramischen Dünnfilm eingeschriebenen QR-Code nur im Elektronenmikroskop. Der Technologie wird großes Potenzial für die langfristige Datenspeicherung zugeschrieben.

Frauenanteil in Börsen-Vorständen stagniert - Keine CEO

Wien - In den Chefetagen der börsennotierten Unternehmen in Österreich geht es in puncto Diversität kaum voran. Der Frauenanteil in den Vorständen der im Wiener Börse Index (WBI) gelisteten Konzerne liegt bei 13,8 Prozent und stagniert damit auf niedrigem Niveau. In den 54 untersuchten Unternehmen gibt es derzeit keine einzige Vorstandsvorsitzende (CEO). Das zeigt das aktuelle "Mixed Leadership Barometer" der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY mit Stichtag 1. Jänner 2026.

