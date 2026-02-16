Gaal geht als Wiener Stadträtin, Hanel-Torsch folgt

Wien - Die Wiener Wohn- und Frauenstadträtin, Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal (SPÖ), zieht sich zurück. Das verkündete SPÖ-Landesparteichef Bürgermeister Michael Ludwig nach Sitzungen der Parteigremien am Montag. Zuvor war die Rochade bereits kolportiert worden. Nachfolgerin Gaals als Stadträtin wird die SPÖ-Wohnsprecherin im Nationalrat, Elke Hanel-Torsch; Vizebürgermeisterin wird SPÖ-Finanzstadträtin Barbara Novak. Die Entscheidungen sind Ludwig zufolge einstimmig gefallen.

Rubio stärkt Orb�n vor Ungarn-Wahl den Rücken

Budapest/Washington - US-Außenminister Marco Rubio hat sich vor der Parlamentswahl in Ungarn im April demonstrativ hinter Ministerpräsident Viktor Orb�n gestellt. "Ich kann Ihnen mit Zuversicht sagen, dass Präsident Trump sich zutiefst für Ihren Erfolg einsetzt, denn Ihr Erfolg ist unser Erfolg", sagte Rubio am Montag während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Orb�n in Budapest.

Probleme mit dem Nachschub bei 1.300 Medikamenten

Wien - Derzeit gibt es bei 1.300 Medikamenten Probleme mit dem Nachschub. Das berichtete der Arzneimittel-Vollgroßhändler Phago am Montag. So gebe es bei Diabetesmedikamenten Lieferschwierigkeiten sowie Einschränkungen durch wochenweise Kontingentierungen vieler Hersteller. Auch antibiotische Augentropfen "weisen nach wie vor zahlreiche Ausfälle auf", hieß es. Die Wiener Ärztekammer bemängelt zudem das Fehlen des Gürtelrose-Impfstoffs. Das Gesundheitsministerium beruhigt jedoch.

DNA-Spuren belasten Verdächtigen nach Tötung von 87-Jähriger

Wien - Im Fall rund um eine in einem Wiener Pensionistenheim getötete 87-Jährige hat ein DNA-Gutachten nun den Verdächtigen belastet. Demnach wurden seine Spuren auf der Leiche der Rentnerin gefunden. Der 61-Jährige hatte bisher jegliche Beteiligung an dem Tötungsdelikt abgestritten. Seine Verteidigerin Astrid Wagner bestätigte gegenüber der APA einen entsprechenden Online-Bericht der Gratiszeitung "Heute", wollte jedoch nicht näher ins Detail gehen.

Krankenversicherungen machen 2025 über halbe Mrd. Minus

Wien - Das Minus bei den Krankenkassen fällt im abgelaufenen Jahr laut den vorläufigen Zahlen des Dachverbands der Sozialversicherungsträger etwas besser aus als noch im November erwartet. Laut der Gebarungsvorschau für Februar liegt der Bilanzverlust 2025 bei 511,2 Mio. Euro. Im November war man noch von einem Defizit von 583,3 Mio. Euro ausgegangen. Die ÖGK als größter der drei gesetzlichen Krankenversicherungsträger erwartet 2025 ein Minus von 454 Mio. Euro.

Deutsche und britische Top-Militärs warnen vor Russland

Berlin/Brüssel - Spitzenmilitärs aus Deutschland und Großbritannien rufen die Europäer eindringlich dazu auf, sich für einen möglichen russischen Angriff zu rüsten. Moskau verlagere seine militärische Ausrichtung zunehmend nach Westen, warnen der Generalinspekteur der deutschen Bundeswehr, Carsten Breuer, und der Chef des Generalstabs der britischen Streitkräfte, Richard Knighton, in einem am Montag veröffentlichten, gemeinsamen Appell.

Swarovski Optik kündigt 40 Mitarbeiter

Wattens - Das Swarovski-Schwesterunternehmen Swarovski Optik mit Sitz in Absam (Bezirk Innsbruck-Land) - Hersteller von Ferngläsern, Teleskopen und Zielfernrohren - hat einen Stellenabbau angekündigt. 40 Mitarbeiter wurden beim AMS zur Kündigung angemeldet, bestätigte man der APA am Montag Medienberichte. Als Grund wurden gestiegene Kosten - insbesondere durch die US-Zölle - genannt. Der US-Markt sei wesentlich für das Unternehmen: 45 Prozent des Umsatzes werden dort erwirtschaftet.

