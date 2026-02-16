Gaal geht als Wiener Stadträtin, Hanel-Torsch folgt

Wien - Die Wiener Wohn- und Frauenstadträtin, Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal (SPÖ), zieht sich zurück. Das verkündete SPÖ-Landesparteichef Bürgermeister Michael Ludwig nach Sitzungen der Parteigremien am Montag. Zuvor war die Rochade bereits kolportiert worden. Nachfolgerin Gaals als Stadträtin wird die SPÖ-Wohnsprecherin im Nationalrat, Elke Hanel-Torsch; Vizebürgermeisterin wird SPÖ-Finanzstadträtin Barbara Novak. Die Entscheidungen sind Ludwig zufolge einstimmig gefallen.

Rubio stärkt Orb�n vor Ungarn-Wahl den Rücken

Budapest/Washington - US-Außenminister Marco Rubio hat sich vor der Parlamentswahl in Ungarn im April demonstrativ hinter Ministerpräsident Viktor Orb�n gestellt. "Ich kann Ihnen mit Zuversicht sagen, dass Präsident Trump sich zutiefst für Ihren Erfolg einsetzt, denn Ihr Erfolg ist unser Erfolg", sagte Rubio am Montag während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Orb�n in Budapest.

Gstrein gewinnt Olympia-Silber bei Slalom-Sieg von Meillard

Bormio - Fabio Gstrein hat Österreichs Ski-Männern doch noch die erste Einzelmedaille bei den Olympischen Spielen in Italien beschert. Der 28-jährige Tiroler gewann im Slalom, dem letzten Rennen in Bormio, Silber (+0,35). Olympiasieger im Torlauf darf sich Loic Meillard nennen. Der Weltmeister aus der Schweiz reiste damit mit einem vollständigen Medaillensatz aus Italien ab. Der Norweger Atle Lie McGrath fädelte nach komfortabler Pausenführung ein. Henrik Kristoffersen holte Bronze.

Swift-Anschlagspläne: Anklage gegen 21-Jährigen

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Die Staatsanwaltschaft Wien hat eine Anklage gegen jenen 21-Jährigen eingebracht, der mutmaßlich einen Anschlag auf das am 9. August 2024 vorgesehene Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion geplant haben dürfte. Ihm werden terroristische Straftaten, kriminelle Organisation sowie weitere Delikte vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zuständig ist das Landesgericht Wiener Neustadt. Die Strafdrohung beträgt 20 Jahre, die Anklage ist nicht rechtskräftig.

Nawalny-Gedenken - Russland weist Vergiftungsvorwürfe zurück

Moskau/Wien - Zwei Jahre nach der Tötung des Regimegegners Alexej Nawalny haben in Russland und anderen Ländern viele Menschen an den in Lagerhaft umgekommenen Oppositionsführer erinnert. In Moskau legten Angehörige, darunter die Mutter, Blumen am Grab auf dem Borissowskoje Friedhof nieder. Den jüngsten, durch Laborergebnisse erhärteten Verdacht des Giftmordes an Nawalny wies Moskau unterdessen zurück.

Neuer Verbund-Tarif - Niedrigerer Strompreis, weniger Rabatt

Wien - Österreichs größter Stromkonzern, der Verbund, ändert mit 1. März die Tarifstruktur für seine Haushaltskunden. Das Unternehmen verlangt pro Kilowattstunde (kWh) künftig 12,50 Cent netto und gewährt im ersten Vertragsjahr einen Rabatt von 3 Cent, wodurch der Preis auf 9,50 Cent vor Steuern sinkt, wie aus am Montag veröffentlichten Informationen hervorgeht. Zuletzt kostete eine kWh beim Verbund 15,70 Cent, die im ersten Jahr dank "5 Monate Gratisstrom" auf 9,16 Cent sank.

DNA-Spuren belasten Verdächtigen nach Tötung von 87-Jähriger

Wien - Im Fall rund um eine in einem Wiener Pensionistenheim getötete 87-Jährige hat ein DNA-Gutachten nun den Verdächtigen belastet. Demnach wurden seine Spuren auf der Leiche der Rentnerin gefunden. Der 61-Jährige hatte bisher jegliche Beteiligung an dem Tötungsdelikt abgestritten. Seine Verteidigerin Astrid Wagner bestätigte gegenüber der APA einen entsprechenden Online-Bericht der Gratiszeitung "Heute", wollte jedoch nicht näher ins Detail gehen.

